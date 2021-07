Achetez des actions CCIV après la chute inévitable après la fusion

in

Depuis la dernière fois que j’ai écrit sur Churchill Capital Corp IV (NYSE :CCIV) stock, beaucoup d’eau est passée sous le pont.

Source : gg_photography / Shutterstock.com

Nous sommes à dix jours de la fusion inéluctable de la SPAC avec le constructeur de véhicules électriques Moteurs lucides. En raison des retards antérieurs de la fusion, les actions CCIV ont perdu de la vitesse pendant la période précédant la fusion, ce qui est généralement bon pour les actions SPAC.

Traditionnellement, avant qu’une SPAC, ou société d’acquisition ad hoc, ne fusionne avec la société cible, les actions de la SPAC se rallient. C’est logique parce qu’un certain nombre de catalyseurs à court terme se produisent juste avant la fusion. Plus précisément, les actionnaires votent en faveur de l’opération, la fusion est achevée et le nouveau ticker commence à être négocié.

Mais l’action CCIV n’a pas connu de rallye significatif avant la fusion. Une des raisons à cela aurait pu être une rumeur selon laquelle Lucid cherchait l’autorisation de vendre des actions supplémentaires de CCIV dans le cadre du vote sur la fusion. Cependant, la rumeur était inexacte.

A l’approche de la date de fusion, les investisseurs doivent décider s’ils souhaitent détenir le titre pour bénéficier des catalyseurs à court terme restants ou se séparer de leur titre CCIV, au moins provisoirement. Bien sûr, détenir les actions pendant plusieurs années est une autre possibilité.

Je pense qu’il faudra autant de temps pour que le stock de Lucid Motors atteigne son maximum.

Stock CCIV et le plongeon post-fusion

En 2021, Churchill Capital est devenu le titre le plus populaire pour les investisseurs dynamiques cherchant à reproduire le succès de Tesla (NASDAQ :TSLA).

Peter Rawlinson, PDG et CTO de Lucid, était l’ingénieur en chef du modèle S EV de Tesla et le vice-président de l’ingénierie des véhicules de cette dernière société.

Les antécédents de Rawlinson à eux seuls font de Lucid l’un des meilleurs noms de véhicules électriques. Et des milliers de consommateurs sont intéressés par les véhicules électriques de Lucid. Ses réservations totales de véhicules ont dépassé les 9 000 et elle est sur le point de démarrer la production de ses véhicules. En effet, Lucid Air et le produit phare de la société, “Dream Edition”, devraient être lancés plus tard cette année.

Dans une interview avec ., Peter Rawlinson a déclaré que le constructeur de véhicules électriques prévoyait de lancer un rival du modèle 3 de Tesla en 2024 ou 2025. Un véhicule électrique de moins de 70 000 $, le Luxury Air, sera lancé en 2022, suivi d’un SUV en 2023 appelé Gravity .

Mais je n’achèterais ni ne détiendrais d’actions CCIV avant la fusion, même si elle a de nombreux catalyseurs positifs à l’horizon. C’est à cause de l’étape du cycle SPAC dans laquelle il se trouve.

En ce moment, la fusion est sur le point d’être achevée. De nombreuses études révèlent qu’une fois qu’une fusion inversée est conclue, les actions perdent un peu de leur énergie car les commerçants de détail ont tendance à prendre leurs bénéfices et à les investir ailleurs.

Jouer le long jeu

Une stratégie d’achat et de conservation n’est pas pour tout le monde. Mais la chose importante à noter est que Lucid est encore une entreprise en phase de démarrage et que ses performances ne peuvent être évaluées de manière adéquate que dans plusieurs autres trimestres.

En ce moment, les traders de momentum maintiennent les actions en hausse. Mais bien que l’entreprise n’ait pas encore vendu de voiture, sa capitalisation boursière s’élève à 6,6 milliards de dollars.

Les actions subiront des corrections de prix en cours de route. Mais Lucid est une entreprise de véhicules électriques avec une stratégie cohérente. Et son PDG a été là, a fait ça et a tout vu.

Attendre la fin de la fusion

Lucid Motors n’est pas une opération improvisée. Sans aucun doute, cependant, il y a de bonnes raisons pour lesquelles les investisseurs ont décidé de renflouer.

Plus précisément, il y a une pénurie de semi-conducteurs, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et le processus de fusion a connu des hauts et des bas. Cependant, tout le monde peut convenir que la stratégie à long terme de Lucid est claire.

Dans les années à venir, Lucid prévoit d’augmenter considérablement ses dépenses d’investissement. De plus, le constructeur automobile doit réussir ses lancements de véhicules électriques.

Pour l’instant, les investisseurs devraient prendre leurs bénéfices sur les actions CCIV et les investir dans des jeux de reprise stables. Une fois la poussière retombée sur la fusion, les actions devraient constituer une petite position des portefeuilles des investisseurs.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.