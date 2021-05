Achetez des actions de marque nue lorsque les prix se rapprochent de 42 cents

Groupe de marque nue (NASDAQ:NAKD) vient d’achever le rachat par la direction de ses magasins de mode Bendon en Nouvelle-Zélande / Australie. Maintenant, la société a «270 millions de dollars en espèces et aucune dette», selon un communiqué de la société le 23 avril. Cela signifie que les actions de NAKD se vendent près ou même en dessous de son solde de trésorerie.

Source: Shutterstock

La raison de l’ambiguïté est qu’il est un peu difficile de savoir si ces 270 millions de dollars sont en dollars américains ou néo-zélandais. La société rapporte en dollars néo-zélandais, mais la récente augmentation de capital de Naked Group de 94,898 millions de dollars a été réalisée en dollars américains (au prix de 83 cents par action, 80,66 cents après frais).

La société n’a pas encore communiqué ses chiffres annuels 2020 ou son dépôt obligatoire 20-F pour 2020, et n’a pas encore indiqué quels étaient ses chiffres Q1.

Si ces «270 millions de dollars» sont en dollars néo-zélandais, le montant en espèces en USD est de 191 millions de dollars à un taux de change de 71 cents US pour un dollar néo-zélandais. Ceci est proche de la capitalisation boursière apparente de 257 millions USD de la société. Cela fait de NAKD un stock bon marché aux prix actuels.

Cependant, il semble fort probable que le montant soit en USD. En effet, le prospectus le plus récent de la société (page 8) détaille quatre augmentations de capital en dollars américains avant ses 94,9 millions de dollars américains les plus récents. Celles-ci semblent totaliser 245 millions de dollars après le remboursement de 10,3 millions de dollars de dettes le 10 février (page 9 du prospectus).

Ce n’est pas 270 millions de dollars. Peut-être que la société avait des liquidités supplémentaires provenant de nouvelles augmentations de capital. Mais cela me fait croire que les 270 millions de dollars sont en dollars américains. Cela signifie que la trésorerie est apparemment proche ou supérieure à la capitalisation boursière de l’action.

Argent de marque nu vs capitalisation boursière

Je dis capitalisation boursière «apparente», car on ne sait pas non plus combien d’actions sont réellement en circulation à l’heure actuelle. Par exemple, 257 millions de dollars est le nombre de capitalisation boursière sur le site Seeking Alpha au 10 mai. Cependant, le prospectus le plus récent de la société, le formulaire F-3ASR, indique à la page 13 qu’il y a maintenant 641,48 millions d’actions en circulation.

Le cours actuel de l’action NAKD de 53 cents place la capitalisation boursière à 339,9 millions de dollars (soit 641,48 millions x 0,53 $ = 339,9 millions de dollars). Par conséquent, en supposant que les 270 millions de dollars sont en dollars américains, le solde de trésorerie représente 79,44% de sa valeur marchande. Le cash par action équivaut désormais à 42 cents par action (270 millions de dollars / 641,48 millions d’actions).

Par conséquent, si l’action NAKD tombe à 42 cents par action, l’activité restante après le rachat par la direction (MBO) de la société récemment clôturé sera libre.

Cette entreprise est Fredericks d’Hollywood («FOH»). Jusqu’à présent, nous n’avons aucune idée de la performance de cette entreprise. Mais au prix actuel de l’action NAKD, cela implique que FOH ne vaut que 11 cents par action (soit 53 cents le cours de l’action NAKD moins 42 cents par action en espèces). Cela équivaut à 70,56 millions de dollars (soit 0,11 $ x 641,48 millions d’actions en circulation).

Que faire avec le stock NAKD

Dans la déclaration du PDG du 23 avril, il a clairement indiqué que la société était susceptible de faire un certain nombre d’acquisitions. Pourquoi pas? Son activité FOH ne peut justifier une hausse des cours des actions tant que NAKD n’a pas affiché les données financières de l’entreprise. Il n’a plus de dette ni de magasins déficitaires (cédé à la direction du MBO).

Pensez donc à l’action NAKD comme à une énorme pile de liquidités avec un PDG énergique qui estime que l’acquisition pourrait faire grimper l’action NAKD. Voici exactement ce que le PDG Justin Davis-Rice a dit à propos de l’avenir de Naked Brand (emphase ajoutée):

«Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de mettre en œuvre notre stratégie commerciale pour finalement stimuler la croissance des revenus avec un flux de trésorerie disponible positif. Notre activité de commerce électronique à Frederick’s of Hollywood continue de fonctionner et nous évaluons actuellement plusieurs cibles d’acquisition synergiques qui pourraient positionner Naked comme un acteur important dans le secteur des vêtements intimes. »

Plus tard, le 30 avril, Davis-Rice a déclaré que la société suivrait un «modèle d’exploitation basé sur les actifs». Il a également déclaré qu’il voyait un «environnement de fusions-acquisitions très favorable dans les entreprises de commerce électronique du monde entier». Plus loin dans le document, il y avait un indice plus précis quant aux types d’entreprises que Naked Brand achètera: «la plate-forme de commerce électronique, la numérisation corporelle et l’intelligence artificielle».

Alors, attendez-vous à voir une série d’acquisitions. Pendant ce temps, Naked doit produire ses états financiers 2020 et Q1. Ensuite, nous pouvons voir ce que vaut vraiment FOH. Jusque-là, j’attendrais que l’action NAKD tombe en dessous de 42 cents par action, son solde de trésorerie.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.