Achetez des actions FB avant que la métamorphose ne s’installe

En regardant les actions de Facebook (NASDAQ :FB) avant le Méta-morphosis, il semblerait qu’un changement de nom et une nouvelle image de marque soient exactement ce dont l’entreprise avait besoin.

Source : Blue Planet Studio / Shutterstock.com

L’action FB a augmenté de près de 10 % depuis que la société basée à Menlo Park, en Californie, a annoncé le 28 octobre qu’elle changeait de nom pour devenir « Méta-plateformes » et a adopté un nouveau logo d’entreprise similaire au symbole de l’infini.

L’entreprise, qui continue d’être dirigée par le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg (cela ne change pas), change également d’attention pour se concentrer sur le soi-disant « Metaverse », qui est un espace de réalité virtuelle hypothétique dans lequel les gens interagissent les uns avec les autres via un environnement généré par ordinateur.

À l’avenir, le réseau social qu’est Facebook sera l’une des nombreuses entreprises et marques sous l’égide de Meta.

Facebook devient officiellement Meta le 1er décembre et le symbole boursier de la société passera de « FB » à « MVRS ». Cependant, l’action semble déjà bénéficier du changement de nom et de la nouvelle image de marque, sortant du marasme après une période difficile au cours de laquelle la société a apparemment été attaquée de toutes parts pour diverses transgressions éthiques.

Alors, avec la hausse du cours de l’action, vaut-il la peine d’acheter des actions FB alors qu’elle se prépare à se transformer en sa nouvelle identité Meta ?

Bâtir sur le succès

Facebook est un peu un monstre à deux têtes. D’une part, c’est la plate-forme de médias sociaux qui est vilipendée pour avoir diffusé de la désinformation, semer l’ascendance politique et permettre l’intimidation en ligne.

D’un autre côté, Facebook est une vache à lait en matière de publicité en ligne. Avec 3,58 milliards d’utilisateurs actifs par mois sur sa suite d’applications qui comprend Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, la société commande le meilleur prix aux annonceurs du monde entier. La grande majorité des revenus de Facebook provient de la publicité en ligne, et au troisième trimestre de cette année, ces revenus ont augmenté de 35% par rapport à l’année précédente, tandis que son revenu net a augmenté de 17% pour atteindre 9,2 milliards de dollars contre 7,8 milliards de dollars il y a un an.

Ce type de croissance, ainsi qu’un programme de rachat d’actions de 50 milliards de dollars récemment annoncé, sont les raisons pour lesquelles les investisseurs ont été disposés à ignorer les critiques adressées à Facebook, plus récemment les accusations portées par l’ancienne employée devenue dénonciatrice, Frances Haugen, qui a témoigné devant le Sénat américain que Facebook est bien conscient des dommages que ses applications et services causent en ligne, mais a refusé de s’y attaquer de peur de nuire à sa croissance et au cours de son action.

Le changement de marque en Meta est un effort évident de Facebook pour se distancer de ces critiques et étendre son succès pour devenir plus qu’une plate-forme de médias sociaux qui attire des dollars publicitaires.

Nouveaux projets

Certes, il se passe beaucoup de choses sur Facebook au-delà du réseau de médias sociaux pour lequel il est le plus connu du public. En plus d’Instagram, WhatsApp et Messenger, Facebook possède également Oculus, qui fabrique des casques de réalité virtuelle populaires et sur lequel Facebook prévoit de diriger la création du métaverse sous son nouveau surnom.

À cette fin, la société a déclaré qu’elle dépenserait 10 milliards de dollars au cours de l’année prochaine pour développer les technologies nécessaires à la construction du métaverse qui est essentiellement un environnement de réalité virtuelle où les gens travaillent, jouent et interagissent dans un monde virtuel.

Lors de l’introduction de son nouveau nom, Facebook a présenté un certain nombre de nouveaux produits et gadgets, notamment un casque de réalité virtuelle nommé « Project Cambria », des lunettes intelligentes de réalité artificielle appelées « Project Nazare » et une gamme d’appareils d’appel vidéo. La société a même déployé une démonstration de ce qu’elle voit finalement devenir le métaverse.

Les médias présents à l’événement de rebranding ont décrit la démo comme une « animation de type Pixar » qui montrait les utilisateurs traînant comme des versions de dessins animés d’eux-mêmes ou comme des robots et d’autres personnages fantastiques. Alors que certains journalistes ont critiqué la présentation, il est clair que Meta sera plus que Facebook avec un nouveau nom et un nouveau logo d’entreprise.

Achetez des actions FB pour ses gains

Indépendamment de ce que vous pourriez penser de l’influence et des pratiques de Facebook sur les réseaux sociaux, il est indéniable que l’entreprise est une vache à lait et qu’elle connaît un succès incroyable. En tant qu’organisation, Facebook a les ressources pour aller au-delà de ses racines dans les médias sociaux et s’étendre dans des domaines nouveaux et passionnants, notamment la réalité virtuelle où il voit l’avenir se dérouler dans les années à venir.

En tant que Meta, la société pourra se développer dans de nouvelles entreprises financées par les dollars publicitaires générés par Facebook. C’est une approche que les investisseurs semblent adopter à en juger par la récente augmentation du cours de l’action.

Pour ces raisons, les investisseurs devraient prendre position sur Facebook, en se concentrant sur les gains à obtenir plutôt que sur les maux causés par les médias sociaux. L’action FB est un achat.

A la date de publication, Joël Baglole détenait une position longue sur FB. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste économique depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour les journaux The Washington Post et Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.