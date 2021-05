Achetez des actions FSLY quand personne ne le veut (comme maintenant)

À un moment donné en 2020, Rapidement (NYSE:FSLY) était un stock que personne ne voulait posséder. Le stock était embrouillé dans les 20 $, puis a chuté jusqu’à 10 $ en mars 2020. Le stock de FSLY n’était personne.

Source: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Ensuite, la société a déclaré des bénéfices et le titre a été autorisé à décoller.

Les actions ont augmenté de 45% en une seule journée (et c’est après une saine récupération après les creux du nouveau coronavirus). En fin de compte, l’action a connu une période post-bénéfice de 340%, passant de 23,30 $ à 102,72 $ en 2 mois. Le stock de FSLY a finalement atteint 136,50 $ en octobre. Cependant, il est depuis tombé en disgrâce.

Ceux qui sont longs n’aiment pas s’asseoir à travers ces types d’étirements. Mais il n’y a pas d’autre moyen de le dire: nous voulons aimer Fastly alors que personne d’autre ne l’aime. C’est là que les meilleures opportunités semblent se présenter.

Pourquoi FSLY Stock est un achat

La façon dont Internet fonctionne évolue et la pandémie de coronavirus a accéléré ces changements. Lorsque le monde s’est fermé à cause de la pandémie, cela a forcé plus de gens à se connecter plus souvent à Internet. Qu’il s’agisse de diffuser de la vidéo, de faire des achats en ligne ou d’assister à une vidéoconférence. Il y a un million d’autres applications entre les deux. Avant cette accélération, il y avait déjà un passage à l’informatique en nuage de périphérie.

C’est-à-dire qu’Internet est devenu une entité qui fonctionne beaucoup mieux avec l’ajout du cloud computing. Cela a rendu la vie extrêmement plus facile qu’auparavant, du moins dans le monde numérique. Cependant, il y a différentes parties du cloud à prendre en compte.

Nous n’allons pas écrire un livre blanc sur la question, mais le cloud computing de périphérie voit des opportunités de croissance très intéressantes et très séculaires. C’est pourquoi l’action de FSLY a explosé en 2020, alors que la société réalisait des années de revenus.

Curieusement, la plus grande critique de Fastly en ce moment est sa croissance.

Les estimations consensuelles prévoient une croissance des revenus d’environ 30% cette année, 26,5% l’an prochain et 21% en deux ans. Si cela se concrétise, nous parlons d’une entreprise avec un chiffre d’affaires de 577 millions de dollars en 2023.

Bien qu’impressionnants, je pense que ces chiffres peuvent être conservateurs. Compte tenu du positionnement précoce de Fastly dans le cloud computing de périphérie et de sa dernière poussée en matière de sécurité (stimulée par son acquisition de Signal Sciences), je pense que la société pourrait générer des résultats de croissance meilleurs que prévu.

Cependant, revenons à la hausse des revenus, car elle rend les estimations prévisionnelles plus impressionnantes et moins importantes à la fois.

En janvier 2020, les attentes du consensus concernant les prévisions de revenus de cette année étaient d’environ 200 millions de dollars. Les estimations actuelles se situent maintenant à 381 millions de dollars. Pour une entreprise dont la croissance se situe entre 20% et 30%, une augmentation de près de 100% des attentes en un peu plus de 12 mois est vraiment impressionnante.

Conclusion sur Fastly

Voici l’affaire. Fastly est une excellente entreprise, mais elle n’a pas le type d’estimations de croissance qui nous laissent les mâchoires sur le sol. En particulier, les actions se négociant à environ 21 fois les estimations de revenus de cette année.

Cependant, je pense qu’il serait incroyablement insensé d’ignorer deux choses: la nature de croissance séculaire du cloud computing et de la sécurité, ainsi que la croissance des revenus.

Le fait que Fastly devrait augmenter ses revenus de 30% cette année après cette forte augmentation est très impressionnant. À mon avis, il est normal que les estimations soient un peu basses étant donné que nous avons fait un bond de plusieurs années en avant.

Assez du pull-forward cependant. Qu’y a-t-il d’autre?

Que diriez-vous du fait que Fastly commande une capitalisation boursière de seulement 7,5 milliards de dollars? Non seulement cela peut augmenter ce chiffre dans les années à venir, mais cela pourrait également constituer un objectif d’acquisition de taille raisonnable à l’avenir.

N’ignorons pas non plus que l’actif total est passé de 320,9 millions de dollars à la fin de l’année 2019 à 1,22 milliard de dollars à la fin de 2020. Cela a été multiplié par quatre environ, tandis que le passif total a augmenté un peu plus du double, passant de 63,3 millions de dollars à 158 millions de dollars. Le bilan ne devrait se renforcer qu’après que la société a récemment levé 825 millions de dollars en obligations convertibles à 0% d’intérêt à échéance 2026. Cela a été augmenté de 750 millions de dollars, avec une demande robuste pour l’accord.

Nous avons une entreprise bien capitalisée et positionnée sur des opportunités de croissance séculaires. Cependant, nous avons un stock qui n’est pas aimé par Wall Street en ce moment, actuellement en baisse de plus de 50% par rapport à son sommet d’octobre.

Une grande partie de la volatilité que nous avons vue dans Fastly est liée à TikTok. TikTok était le plus gros client de Fastly, représentant environ 11% du chiffre d’affaires. Cependant, la société a perdu TikTok en tant que client en raison de la lutte de ce dernier avec l’administration Trump et du risque d’être banni aux États-Unis.En conséquence, TikTok a judicieusement changé de fournisseur de périphérie, portant un coup dur à Fastly.

C’est ce que c’est, mais cela aide à expliquer la baisse monstrueuse au quatrième trimestre 2020.

L’action de FSLY pourrait-elle casser 62 $ et chuter à 50 $? C’est possible. Mais je pense qu’une grande partie du risque a été supprimée dans cette fourchette et les acheteurs patients seront récompensés à l’avenir. Cette entreprise a l’étoffe d’un gagnant à long terme.

À la date de publication, Matt McCall ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace, principalement responsable de cet article, occupait un poste acheteur dans FSLY.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.