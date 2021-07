Achetez des actions HDFC, Axis Bank, Lupin, M&M pour empocher des gains ; Support astucieux à 15 700-15 750

Acheter sur les creux serait la stratégie idéale pour les métiers, a déclaré un analyste. Image : .

Par Shrikant Chouhan

Après une évolution des prix en sourdine la semaine dernière, l’ouverture de cette semaine était positive mais affiche une nouvelle fois une forte ouverture, le Nifty 50 / BSE Sensex a pris une résistance près de 15780/52700 et a fortement corrigé. Malgré une forte baisse intraday, les indices ont une fois de plus maintenu le niveau de support 15630/52220 et se sont fortement inversés. Contrairement au commerce de lundi, le marché s’est maintenu aujourd’hui après la première série de prises de bénéfices et s’est rapidement inversé pour revenir aux niveaux 15800/52700, ce qui est largement positif pour les indices de référence. Purement sous le leadership des financières, le marché a réussi à clôturer au-dessus des niveaux de 15800/52700.

Techniquement, c’est une formation de continuation haussière et avec l’aide de celle-ci, le Nifty/Sensex atteindrait à nouveau le grand mur de 15900/15930 (53000/53100). Sur une base quotidienne, les SMA à 10 et 20 jours ont offert un soutien sacro-saint à la tendance à court terme qui agirait comme le stop loss final pour la détention de positions longues. Mercredi 15900/15930 (53000/53100) seraient des obstacles majeurs et le support serait aux niveaux 15730/52500 et 15700/52400. Acheter sur les creux serait la stratégie idéale pour les métiers. La texture de continuation de tendance haussière spécifique au secteur devrait se poursuivre dans les valeurs bancaires et métalliques.

Stocks techniques à acheter

Société de financement du développement du logement (HDFC)

ACHETER, CMP : Rs 2 544,9, CIBLE : Rs 2 670, SL : Rs 2 490

Après la formation du modèle de graphique à double fond, une forte reprise est observée dans le compteur avec une activité de volume supplémentaire sur le graphique quotidien, en outre, le stock a donné une cassure de la ligne de tendance de l’offre qui approuve l’inversion de la tendance pour un mouvement vers le haut.

Lupin

ACHETER, CMP : Rs 1 165,1, CIBLE : Rs 1 220, SL : Rs 1 140

Après la correction par rapport aux sommets d’environ 1250, l’action est entrée dans une phase d’accumulation, finalement, elle a formé une formation graphique inférieure arrondie avec un volume en hausse et s’est retirée des niveaux inférieurs pour une nouvelle tendance haussière lors des prochaines séances de bourse.

Mahindra & Mahindra (M&M)

ACHETER, CMP : Rs 781.15, CIBLE : Rs 820, SL : Rs 765

À l’échelle mensuelle, l’action a présenté un rallye robuste et actuellement le compteur se négocie dans une fourchette formant le modèle de graphique en triangle symétrique. Cependant, l’action récente des prix indique qu’une forte cassure est très probable dans l’horizon temporel à venir.

La Banque Axis

ACHETER, CMP : Rs 770,75, CIBLE : Rs 810, SL : Rs 755

Le titre est dans un mouvement haussier progressif avec une formation de graphique plus haut et plus bas sur le graphique journalier. Cependant, sur une période plus large, la cassure de la configuration graphique inversée de la tête et des épaules est évidente, ce qui indique qu’un fort mouvement haussier va persister à court terme.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif, recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

