Achetez des actions NIO avant qu’elles ne deviennent plus chères

Constructeur chinois de véhicules électriques (VE) Nio (NYSE :NIO) fait tout ce qu’il faut et son action réagit positivement. En juin, le prix de l’action NIO a augmenté de 25 % pour atteindre 53,20 $, la société faisant état d’évolutions positives après l’autre.

Source : Robert Way / Shutterstock.com

Il s’agit d’un revirement bienvenu pour les actions de la société basée à Shanghai après des mois de baisse. Depuis le début de l’année, l’action NIO est toujours en baisse de 16%. Mais le cours de l’action évolue dans la bonne direction, donnant de l’espoir aux actionnaires de la société.

Les analystes suivis par le Wall Street Journal maintiennent un objectif de prix médian pour l’action NIO d’environ 59 $. Cela suggère qu’un gain supplémentaire de 18% pourrait être possible pour les actions dans les mois à venir.

Action NIO : ventes meilleures que prévu

Récemment, l’action NIO a connu un grand essor lorsque la société a franchi une étape importante. Nio a réussi à livrer 8 083 véhicules en juin et a atteint un total de 21 896 voitures au deuxième trimestre.

Cela s’est produit malgré la pénurie continue de puces semi-conductrices qui a entravé d’autres constructeurs automobiles et les a forcés à réduire leur production. Ce chiffre trimestriel était dans la partie supérieure des prévisions de NIO de 21 000 à 22 000 véhicules livrés.

Selon CNBC, les ventes de Nio en juin “ont également porté les livraisons pour le premier semestre de l’année à plus de 41 900, dépassant presque le total de 43 728 voitures pour l’ensemble de l’année dernière”.

Bien que les ventes de l’entreprise affichent une vigueur continue, elles sont toujours éclipsées par celles du leader de l’industrie Tesla (NASDAQ :TSLA). Le constructeur américain de véhicules électriques a livré plus de 200 000 véhicules au deuxième trimestre de cette année. Néanmoins, les livraisons de Nio en juin ont impressionné Wall Street et ont déclenché une hausse de l’action NIO.

Immédiatement après la publication des ventes de l’entreprise au deuxième trimestre, Citibank (NYSE :C) a relevé son objectif de cours de l’action NIO de 58,30 $ à 72 $ et a réitéré sa cote « d’achat ». Citibank prévoit que Nio livrera un total de 93 000 véhicules électriques cette année.

Extension de la production

Nio prend également des mesures pour augmenter ses capacités de production. L’entreprise construit actuellement une deuxième usine près de la ville industrielle chinoise de Hefei. Une fois terminée, l’installation augmentera la capacité de production de Nio à 20 000 véhicules par mois.

En parallèle, Nio augmente sa flotte de VE et sa production d’accessoires de recharge et d’alimentation. En janvier de cette année, Nio a lancé sa berline ET7, qui est le premier véhicule de l’entreprise à inclure un mode de conduite autonome autonome.

Nio continue de capitaliser sur une énorme opportunité de marché. La Chine reste le plus grand marché de véhicules électriques au monde, avec des ventes qui devraient augmenter de 51 % pour atteindre 1,9 million de véhicules cette année. Et contrairement à de nombreuses autres entreprises, Nio a jusqu’à présent réussi à rester du bon côté du gouvernement chinois et des régulateurs de l’industrie.

En mai de cette année, Nio a renouvelé son accord avec Jianghuai Automobile Group (JAC), un important constructeur automobile d’État en Chine. Pendant ce temps, son rival Tesla s’est heurté aux autorités chinoises, nuisant à ses activités dans le pays de 1,4 milliard d’habitants.

Pousser en Europe

Bien qu’il ait consolidé sa place en tant que premier fabricant national de véhicules électriques en Chine, Nio ne se contente pas d’être exclusif à son marché domestique. Plus tard cette année, la société se développe en Europe avec une nouvelle concession à Oslo, en Norvège.

La Norvège a été choisie car c’est le premier pays au monde où les véhicules électriques ont dépassé les ventes des véhicules à essence. En 2020, 55% de toutes les voitures vendues dans le pays étaient électriques. Nio prévoit de s’étendre dans cinq autres pays européens en 2022, mais n’a pas précisé lesquels.

Nio ouvrira son showroom d’Oslo et un centre de service de 18 000 mètres carrés en septembre. L’entreprise prévoit également de construire des stations d’échange et de recharge de batteries dans toute la Norvège.

À l’heure actuelle, Nio compte 15 employés à Oslo, mais prévoit de porter ce nombre à 50 d’ici la fin de l’année. L’entreprise devra probablement commercialiser ses véhicules de manière agressive pour renforcer la notoriété de la marque et stimuler les ventes en Norvège. Constructeur automobile chinois rival Moteurs Xpeng (NYSE :XPEV) s’est déjà implanté en Europe, mais ses chiffres de vente sont faibles.

Montez à la hausse dans le stock NIO

C’est le bon moment pour acheter des actions NIO. L’entreprise et le cours de ses actions sont à la hausse, et il semble y avoir beaucoup d’autoroutes ouvertes devant le fabricant de véhicules électriques.

En tant que leader établi des véhicules électriques en Chine, Nio pourrait bien faire même s’il se concentre simplement sur son marché intérieur. L’expansion de la société dans d’autres régions n’est qu’une raison de plus d’être optimiste sur le titre. Les investisseurs qui recherchent une exposition à l’espace EV devraient acheter des actions NIO maintenant avant qu’elles ne deviennent plus chères.

Divulgation: A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste économique depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour les journaux The Washington Post et Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.