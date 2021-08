Achetez des actions NURO si vous profitez d’un pari de ventouse

in

Si pas maintenant quand? C’est une question NeuroMetrix (NASDAQ :NURO) se demandent peut-être les investisseurs. Plus précisément et en ce qui concerne les performances du stock NURO, sinon alors, alors ou alors, il est probablement juste de trouver un autre jeu terminé. Laisse-moi expliquer.

C’est une enquête raisonnable. C’est-à-dire qu’un investisseur est assez curieux pour se demander pourquoi une action qui a remporté un énorme gain commercial ne fait pas la une des journaux.

CNBC et d’autres médias financiers ne devraient-ils pas s’éloigner des dernières nouvelles Pomme (NASDAQ :AAPL) ou alors Moderna (NASDAQ :ARNm) signale quand la prochaine grande, grande chose est ici, aujourd’hui ?

C’est raisonnable de demander, non ?

Peut-être que si ce n’était pas du stock NURO, alors peut-être.

Comme ce type de prétendue perturbation positive du marché s’applique à l’action NURO de NeuroMetrix, le fait le plus important qui mérite l’attention est la raison pour laquelle une maigre entreprise de 78 millions de dollars a restitué environ 65% des gains liés à des nouvelles qui avaient poussé les Redditors à s’armer de singes haussiers ?

Ah oui, c’est peut-être ça.

L’histoire de l’action NURO

NURO est coupable comme accusé et simplement un autre stock de mèmes.

Si vous n’êtes pas familier avec les actions NURO, vous n’êtes pas seul malgré un volume qui a augmenté d’un demi-milliard d’actions et des gains approchant 1 200 % en moins de trois séances de bourse fin juillet.

Il est également évident que vous n’êtes pas un membre détenteur d’une carte de la population de singes notoire d’aujourd’hui, qui, qu’on le veuille ou non, est devenu une caractéristique régulière à Wall Street en 2021.

En un mot, les actions de NURO ont eu “un moment” le style du singe à la fin du mois dernier sur le mot que la société a reçu la “Breakthrough Device Designation” de la Food and Drug Administration (FDA) pour aider les personnes atteintes de fibromyalgie. Et je suis l’oncle d’un singe, non ? Pas assez.

L’intérêt à court terme augmente

Plus important encore, même si l’approbation du dispositif de « neurostimulation » Quell de NeuroMetrix apparaît comme une aubaine financière pour les parties prenantes de NURO, ce n’est évidemment pas si grave que de continuer à faire la cour aux singes.

De plus, il semble que l’intérêt à court terme qui a joué un rôle, ainsi que les fonctionnalités à faible flottement et à faible négociation de NURO, n’aient augmenté qu’à la suite du rapport.

Selon Yahoo Finance, à la fin du mois de juillet, l’intérêt à découvert pour les actions NURO s’élevait à près de 23%. Compte tenu de sa valorisation à micro-capitalisation, c’est comme vouloir extraire le jus d’un navet. Et honnêtement, ce n’est pas une bonne nouvelle.

Les investisseurs devraient-ils donc retourner leur attention vers de vraies nouvelles de dernière heure sur les actions AAPL ou MRNA ? Peut-être. Au minimum cependant et comme le graphique des prix des actions NURO le soutient largement, ne vous embêtez pas à prêter votre attention, sans parler de vos dollars durement gagnés aux actions NURO.

Graphique des cours quotidiens de l’action NURO

On dit que l’espoir est éternel. Dans le stock de NURO, l’espoir a suscité une fuite d’optimisme désordonnée mais courante. C’est le genre d’action de prix baissière que nous avons vue à maintes reprises en 2021 aux mains de Redditors d’argent rapides et plus lents.

Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT). Newegg (NASDAQ :NEGG). Zomédica (NYSEARCA :ZOM). Si la misère aime la compagnie, les taureaux NURO sont loin d’être seuls. Mais y a-t-il une possibilité que NURO soit différent et une bonne affaire ?

Comme indiqué précédemment, aujourd’hui et 15 jours après avoir atteint des sommets pluriannuels, les actions NeuroMetrix ont abandonné environ les deux tiers de leurs brefs gains.

Avec NURO arborant également une stochastique survendue et se consolidant juste en dessous de son niveau de Fibonacci de 62%, certains investisseurs pourraient être incités à faire un achat. Pas moi cependant. Pas avec un poteau de 10 pieds. Et j’espère pas mes lecteurs.

En fin de compte, eux, eux ou plutôt la population de singes semblent avoir essayé à trois reprises le long du déclin du stock NURO de faire sortir les troupes du banc et de les remettre sur le terrain de jeu. Et pour cet observateur, ces oscillations infructueuses avertissent que le jeu est déjà terminé et qu’il vaut mieux éviter.

