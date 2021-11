Achetez des actions PSFE sur les nouvelles du partenariat de Paysafe et Fubo

Après beaucoup de fanfare depuis son dé-SPACing, Paysafe (NYSE :PSFE) se négocie désormais en dessous de son prix initial de 10 $. L’action a atteint son niveau de prix actuel de près de 8 $ après avoir entamé une tendance à la baisse par rapport à ses sommets de 18 $ au début de l’année. L’action PSFE continue d’être à l’intérieur de ce canal de négociation à la baisse. Je pense qu’il existe une opportunité d’investissement potentielle ici malgré le sentiment négatif.

Source : Sulastri Sulastri / Shutterstock.com

La société a récemment annoncé un partenariat avec Jeu de Fubo (NYSE :FUBO), une victoire majeure pour la plateforme de paiement.

La société de streaming populaire se prépare à lancer son bookmaker mobile, ouvrant la voie au jeu en ligne sur sa plate-forme. Le bookmaker mobile devrait être lancé au quatrième trimestre 2021.

PSFE remporte une victoire majeure avec le partenariat Fubo

Fubo s’appuiera sur Paysafe pour fournir la technologie nécessaire aux paiements par carte de crédit et de débit et à d’autres solutions eCash. En utilisant la passerelle de paiement « la meilleure de sa catégorie » de Paysafe, les joueurs peuvent facilement financer leur paris sportifs Fubo de plusieurs manières.

En outre, ils peuvent déposer en utilisant une carte de crédit, une carte de débit ou des virements bancaires ACH (chambre de compensation automatisée) à partir d’un compte bancaire ordinaire. Les utilisateurs ont également la possibilité d’utiliser Skrill et de financer leurs comptes via leurs portefeuilles numériques. Ils peuvent même utiliser de l’argent liquide via les produits Paysafecard ou Paysafecash de l’entreprise, disponibles à l’achat dans des milliers de magasins de détail.

De plus, les solutions de Paysafe ont considérablement amélioré la vitesse et la facilité des paiements. Grâce aux systèmes de l’entreprise, les virements en temps réel vers les comptes bancaires des joueurs sont possibles. Il en va de même des paiements directs sur une carte prépayée Skrill Visa pour les retraits d’espèces via un guichet automatique.

Je suis très optimiste sur Fubo car je pense que les paris sportifs peuvent changer la façon dont les téléspectateurs vivent le sport. En pouvant placer des paris facilement tout en regardant fuboTV, les téléspectateurs peuvent devenir des participants actifs au spectacle. Cela entraînera à son tour des mesures d’engagement.

Moyens de paris sportifs en ligne pour le stock PSFE

Les paris sportifs en ligne devraient croître rapidement aux États-Unis à mesure qu’ils seront légalisés dans davantage d’États. Les chercheurs prévoient que le marché américain des paris sportifs a le potentiel de dépasser les 19 milliards de dollars par an. Je suis heureux de voir Paysafe décrocher cet accord car Fubo a le potentiel pour être un gagnant dans cette nouvelle industrie. Cela sera à son tour très rentable pour Paysafe et fera grimper le stock de PSFE.

Dans un communiqué, la direction de Paysafe réitère : « Notre gamme complète de solutions de paiement, en mettant fortement l’accent sur les dépôts et les paiements rapides et sans friction, sera la clé du modèle de pari interactif de Fubo Sportsbook, et nous sommes impatients de fournir un soutien solide au lancement de la marque. au quatrième trimestre et sa croissance future. Si ce partenariat avec Fubo fonctionne bien, Paysafe pourrait être en mesure d’attirer plus de clients.

L’action PSFE pourrait être sous-évaluée

Outre l’énorme opportunité de croissance, il y a beaucoup à aimer chez Paysafe. En fouillant dans les résultats financiers de l’entreprise, on peut voir que l’action PSFE pourrait être potentiellement sous-évaluée. Au deuxième trimestre 2021, la société a généré un EBITDA de 118,8 millions de dollars, atteignant la limite supérieure de ses prévisions de 110 à 120 millions de dollars. Le nombre d’EBITDA relativement élevé signifie que contrairement à de nombreuses entreprises à forte croissance, Paysafe est rentable sur le plan opérationnel. La société a généré des flux de trésorerie disponibles de 54,6 millions de dollars au cours du même trimestre.

Paysafe a une prévision d’EBITDA ajusté de 480 millions de dollars à 495 millions de dollars pour 2021 et avec une marge de 32%. Je pense que l’entreprise est en bonne voie pour atteindre ces objectifs. Avec une capitalisation boursière de 5,6 milliards de dollars, l’action PSFE se négocie à environ 12 fois l’EBITDA de 2021. C’est bon marché dans cet environnement de marché mousseux pour les actions à forte croissance.

À emporter pour les investisseurs

L’industrie FinTech continue de perturber les systèmes de monopole autrefois détenus par les grandes banques. Cette perturbation est une méga-tendance qui se déroulera au cours des deux prochaines années. Je pense que le stock PSFE est un bon investissement dans cet espace. L’action se négocie à une évaluation raisonnable avec beaucoup de potentiel de hausse.

À la date de publication, Joseph Nograles détenait une position longue dans FUBO. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joseph Nograles est un rédacteur indépendant à temps partiel spécialisé dans le secteur financier. Il a travaillé dans une grande variété d’industries, de la technologie au conseil avec l’un des « quatre grands ». Il a toujours aimé analyser les entreprises et est détenteur de la charte CFA depuis près d’une décennie maintenant.