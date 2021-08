Achetez des actions RBLX pour investir dans une forte croissance de la plate-forme

Avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre, les marchés ont vendu des actions de Roblox (NYSE :RBLX). Cependant, la plate-forme de jeu a apaisé les craintes en affichant des résultats respectables. Cela dit, le stock RBLX est encore relativement cher par rapport à d’autres stocks de jeux vidéo comme Activision (NASDAQ :ATVI) ou Arts électroniques (NASDAQ :EA).

Source : Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Roblox se négocie à 19 fois les ventes, par rapport à Activision et EA, qui se négocient tous deux plus près de 7 fois. Alors, que voient les investisseurs dans Roblox qui justifierait une valorisation encore plus élevée ? L’entreprise est une plate-forme mondiale qui attire des millions de personnes.

Voici ce que vous devez savoir sur les actions RBLX à l’avenir.

Q2 devrait augmenter le stock de RBLX

Pour commencer, cette société a enregistré de solides résultats au deuxième trimestre, ce qui devrait aider le titre RBLX. Par exemple, Roblox a signalé une augmentation de 29% en glissement annuel (YOY) à 43,2 millions pour ses utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Les revenus ont également bondi de 127% en glissement annuel à 454,1 millions de dollars.

Bien sûr, Roblox a encore perdu de l’argent. Les coûts totaux d’environ 597 millions de dollars ont dépassé les revenus. La société a dépensé plus de 100 millions de dollars en frais d’échange de développeurs, en infrastructure et en recherche et développement chacun. Pendant ce temps, les frais généraux et administratifs ont clôturé à 97,7 millions de dollars, bien au-dessus de la période de l’année précédente.

Cependant, en tant qu’entreprise en croissance, les investisseurs doivent accepter les coûts croissants nécessaires à la croissance de l’entreprise. Heureusement, les frais d’échange des développeurs diminuent tous les trimestres. La croissance de Roblox a culminé au deuxième trimestre 2020 (comme le montre la diapositive 8). Mais comme les frais de personnel se modèrent (hors rémunération en actions), l’entreprise devrait à terme atteindre l’équilibre des bénéfices.

Opportunités de croissance à venir

En plus des résultats du deuxième trimestre, la récente acquisition de Guilded par Roblox complétera sa plate-forme immersive 3D et métaverse. Guilded dispose d’une plate-forme communautaire solide et apporte des capacités de communication sociale à la table. Le PDG David Baszucki a noté que l’acquisition fournira “un moyen ouvert d’expérimenter les différentes façons dont ces classes d’applications fonctionnent ensemble”.

Sans aucun doute, l’acquisition comporte les risques habituels. Si Roblox a payé en trop pour Guilded, il devra noter la valeur du goodwill à l’avenir. Cependant, les investisseurs peuvent supposer pour l’instant qu’il peut trouver des synergies pour réduire les coûts et développer la plate-forme.

En juillet, Roblox a enregistré une augmentation de 22% en glissement annuel des heures engagées, à 3,8 milliards. De plus, les réservations ont augmenté de 19 % à 21 % en glissement annuel, tandis que les réservations moyennes par DAU se situaient entre 4,75 $ et 4,81 $. À mon avis, l’attrait général pour la plate-forme de Roblox ne fera qu’augmenter, grâce à l’acquisition de Guilded.

Risques et récompenses à l’étranger

Plate-forme à l’esprit, il existe encore d’autres risques pour les actions RBLX. D’une part, la répression chinoise du commerce électronique et de l’éducation en ligne s’est étendue au marché des jeux. Roblox est une plateforme mondiale conforme aux réglementations régionales. Et il a vu un excellent contenu sortir de Chine – Livetopia, par exemple, continue de recevoir des mises à jour et des améliorations comme l’une des « 12 meilleures expériences » de la plate-forme en Chine.

En Corée du Sud, cependant, Baszucki a noté qu’il avait vu un classement des « 10 meilleures expériences ». Ainsi, sa popularité dans ce pays ainsi qu’aux États-Unis devrait compenser toute faiblesse de la Chine.

À Wall Street, l’objectif de cours moyen pour l’action RBLX est de 89,83 $, selon Tipranks. Cet objectif ne signifie pas qu’il lui reste beaucoup de potentiel. Pour cette raison, les investisseurs prudents qui craignent une répression chinoise des jeux ou une correction des valeurs technologiques pourraient attendre et regarder en premier. Les actions pourraient chuter brièvement au cours des prochains mois, offrant aux investisseurs un meilleur prix d’entrée. RBLX s’est négocié aussi bas que 60,50 $ après son premier appel public à l’épargne (IPO) plus tôt cette année.

Catalyseurs à la hausse et plats à emporter sur le stock RBLX

Roblox a augmenté ses effectifs pour soutenir la croissance de la plate-forme, faisant passer les employés de 750 l’année dernière à 1 200. Il concentre ses efforts sur la stabilité, la sécurité et la sûreté de la plate-forme pour l’apprentissage. En ce qui concerne Roblox, les parents n’ont pas à s’inquiéter que leurs enfants passent du temps dans une communauté en ligne dangereuse. L’entreprise a créé un endroit positif où les gens peuvent se connecter. Cela devrait bien sûr lever les DAU et augmenter les revenus futurs.

Bien sûr, citer l’innovation continue est un cliché. Pourtant, Roblox examine également l’ensemble de sa pile de produits, de l’application à son moteur de jeu. Il offre un outil de développement puissant qui se traduit par des performances et une fiabilité élevées à faible coût.

Enfin, RBLX attire un plus large éventail d’utilisateurs de différents âges. Par exemple, un enfant de six ans peut jouer une offre éducative qui intéressera également les adolescents.

La large portée et la popularité de cette plate-forme ne montrent aucun signe de ralentissement. La société a affiché une forte activité des utilisateurs au deuxième trimestre et, bien que les gens puissent bientôt passer plus de temps hors ligne et travailler moins à la maison, ils n’abandonneront pas le temps passé sur Roblox.

Dans l’ensemble, l’action RBLX est un nom de croissance que les investisseurs en technologie devraient certainement considérer à partir d’ici.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et dirige le marché d’investissement de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.