Achetez des actions VIAC avant l’éventuelle évasion explosive

ViacomCBS (NASDAQ :VIAC) fait face à de forts vents contraires pour attirer les investisseurs. Depuis son effondrement massif en mars, l’action VIAC a passé la majeure partie de 2021 à environ 40 $.

La course initiale jusqu’à 100 $ était basée sur l’idée que l’audience croissante de son offre de vidéo en streaming justifierait sa valorisation. Encore Pomme (NASDAQ :AAPL), Netflix (NASDAQ :NFLX), et Disney (NYSE :DIS) continuent de dominer ce marché. Que faudra-t-il pour que les actions ViacomCBS sortent d’ici ?

Forfait pour augmenter les stocks VIAC

Le 21 septembre, la société a annoncé un plan groupé Paramount + et Showtime. Le «plan essentiel» financé par la publicité ne coûtera que 9,99 $ par mois. Ce plan permettra également aux téléspectateurs d’obtenir du contenu sportif, notamment des matchs de NFL et de football. Le « forfait premium » sans publicité coûtera 12,99 $ par mois. Les téléspectateurs bénéficient également de divertissements à la demande avec 4K, HDR et Dolby Vision. Compte tenu du prix légèrement plus élevé, il y a de fortes chances que les clients optent pour la version sans publicité.

Lors d’une présentation, le directeur financier Naveen Chopra a souligné la capacité de l’entreprise à créer de la valeur à partir de son écosystème. Le regroupement de produits dans différents services est au cœur de cette stratégie.

S’appuyer sur les revenus publicitaires débloquera une valeur supplémentaire. La plate-forme EyeQ de ViacomCBS permet aux annonceurs d’acheter des publicités et les offres groupées interservices leur permettent de faire de la publicité auprès d’un public plus large. Et puisque CBSViacom a des partenariats dans le domaine des plateformes de télévision connectée, notamment avec Roku (NASDAQ :ROKU) et Amazon (NASDAQ :AMZN), ces publicités atteindront les téléspectateurs sur une gamme d’appareils.

Minceur

En août, ViacomCBS a annoncé avoir vendu son siège social d’origine pour 760 millions de dollars. Bien que l’entreprise ait une dette d’environ 20 milliards de dollars, elle utilisera les liquidités levées pour sa croissance. Alors que le marché est chaud, l’entreprise doit financer ses ambitions de streaming et gagner des parts de marché. En augmentant le nombre d’abonnés, l’action VIAC pourrait attirer plus d’investisseurs de valeur puisqu’elle pourrait gagner 4 $ par action cette année. Son ratio cours/bénéfice à terme est inférieur à 10x. À titre de comparaison, les actions Disney se négocient à un P/E à terme d’environ 35x et les actions Apple à 25x.

La direction pourrait éventuellement augmenter le rendement des actionnaires en augmentant son dividende et en rachetant des actions. Mais avant que cela ne se produise, il doit faire évoluer son activité de streaming. Le marché n’a pas de douves et de téléspectateurs inconstants. VIAC peut avoir besoin d’un partenaire solide qui réduit le taux de désabonnement. Vendre sa propriété physique pour développer son activité en ligne est donc essentiel à sa survie.

Solides résultats du deuxième trimestre pour l’action VIAC

Au deuxième trimestre, VIAC a affiché un bénéfice d’une part de 97 cents. Les revenus ont augmenté d’un modeste 7,9% en glissement annuel pour atteindre 6,56 milliards de dollars. Il a ajouté un nombre impressionnant de 6,5 millions d’abonnés mondiaux au streaming au cours du trimestre. Elle en compte désormais 42 millions. Les revenus des abonnements ont augmenté de 82 % en glissement annuel pour atteindre 481 millions de dollars. Sur les 6,56 milliards de dollars de revenus, la publicité a représenté 2,1 milliards de dollars, tandis que les revenus des affiliés ont ajouté 2,1 milliards de dollars.

Pour l’instant, les revenus d’abonnement ne sont pas le moteur positif de l’action. Il faudra quelques trimestres avant que le segment des abonnements ne devienne la plus grande partie de l’entreprise.

Investissements associés

Les investisseurs à la recherche de fournisseurs de contenu peuvent envisager Divertissement Lions Gate (NYSE :LGF-A). Semblables aux actions VIAC, les actions LGF ont une grande valeur. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 901,2 millions de dollars au premier trimestre. Il est important de noter que les abonnés mondiaux au streaming étaient de 16,7 millions, en hausse de 58% par rapport à l’année dernière.

Réseaux AMC (NASDAQ :AMCX) est une autre alternative. La société a affiché un bénéfice par action non conforme aux PCGR de 3,45 $. Les revenus ont augmenté de 19,4 % pour atteindre 771,39 millions de dollars. Le PDG Josh Sapan a déclaré que la société avait bénéficié d’un streaming ciblé avec une satisfaction élevée des abonnés et une forte consommation.

AMC+ est son service qui connaît la croissance la plus rapide. En outre, le PDG de Sapan a déclaré : « Notre élan de diffusion en continu et nos efforts publicitaires en expansion nous permettent de continuer à reconstituer de manière significative la composition des revenus de notre entreprise et à assurer une croissance continue et une valeur actionnariale. »

Dans la catégorie de croissance, en revanche, Apple et Netflix ont les services de streaming qui connaissent la croissance la plus rapide. Ils se négocient à prime mais offrent de meilleures perspectives.

Juste valeur des actions VIAC

À Wall Street, l’objectif de cours moyen pour l’action VIAC est de 62,75 $, selon huit analystes (par Tipranks). Dans un modèle de sortie de croissance actualisé sur cinq ans, ViacomCBS vaut toujours près de 60 $ à un taux de croissance à l’infini de 3,5%.

Pour sortir, ViacomCBS a besoin d’un catalyseur positif pour attirer les taureaux. Les ours ont actuellement une modeste position flottante courte de 7% par rapport au titre. Les lecteurs voudront peut-être attendre que la valorisation du Nasdaq se corrige à la baisse. Cela ferait baisser les actions de Netflix et entraînerait également les actions ViacomCBS vers le bas.

Plus le stock de VIAC diminue, plus la marge de sécurité est grande.

Vos plats à emporter

Les investisseurs ont amplement le temps de construire une position dans ViacomCBS. Les marchés pourraient avoir peur des actions Netflix si elles se corrigent à nouveau. Cela encouragerait les investisseurs axés sur la valeur à envisager de conserver les actions de VIAC à long terme.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.