Achetez des actions Whirlpool et Orient Electric pour plus de 20% de gains alors que la demande d’électronique grand public augmente

Les fabricants d’électronique grand public ont vu une demande modérée au cours des deux premiers mois du trimestre d’avril à juin en raison de la deuxième vague de covid-19, cependant, en juin, la demande a commencé à se redresser, a observé la société de courtage et de recherche nationale Motilal Oswal. « Conformément aux tendances actuelles, la demande reste robuste à la fin du premier trimestre de l’exercice 22, avec une augmentation progressive attendue d’un mois sur l’autre. La prochaine saison des fêtes est la clé du prélèvement dans diverses catégories », a déclaré la société de courtage. Parallèlement à la reprise de la demande, le secteur de l’électronique grand public et des biens durables connaît également une consolidation en faveur des acteurs organisés, ce qui pourrait aider les acteurs cotés.

Bien que la demande s’améliore, les entreprises d’électronique grand public sont toujours aux prises avec des coûts élevés des produits de base. « Les coûts des matières premières étant élevés au cours du trimestre d’avril à juin, les marges brutes ont été affectées. L’intensité de l’impact a varié, les appareils électriques grand public étant moins touchés par les biens de consommation durables », ont déclaré les analystes de Motilal Oswal. Ils ont ajouté que les commentaires de la direction suggèrent des hausses de prix de 8 à 12% dans diverses catégories de produits électriques grand public (à l’exception des câbles et fils) au premier semestre 2021. « De nouvelles hausses de prix pourraient agir comme un catalyseur pour les actions, en particulier pour le produit blanc. joueurs.”

Actions à acheter

Prix ​​cible – Rs 435

Orient Electric est le premier choix des analystes de Motilal Oswal dans le segment Electrique. « Alors que l’économie se remet de la pandémie, elle (Orient Electric) pourrait connaître une forte expansion de sa marge. Nous prévoyons un chiffre d’affaires / EBITDA / TCAC ajusté de 17% / 19% / 23% sur les exercices 21-24 », ont déclaré les analystes. Ils ont ajouté qu’Orient Electric se négocie avec une décote de 37% et 11% par rapport à Havells et Crompton Greaves.

Actuellement, les revenus d’Orient Electric sont largement tirés par les fans. Mais la société a mis en place une stratégie d’expansion de ses produits pour améliorer son activité. “De telles mesures nous donnent l’assurance que l’entreprise évolue dans la bonne direction – vers l’augmentation du taux de croissance structurelle du portefeuille de produits”, a ajouté la société de courtage. Actuellement, le cours de l’action Orient Electric se négocie à Rs 326 par action, ce qui s’est traduit par un potentiel de hausse de 33%.

Prix ​​cible – Rs 2 650

Whirlpool est le premier choix parmi les fabricants de produits blancs. L’entreprise détient une forte part de marché de 17 à 18 % dans la catégorie des réfrigérateurs et des machines à laver. “Il a gagné des parts de marché en termes de volume et son portefeuille de produits est sur le point de connaître une forte croissance structurelle de 12 à 14 % au cours de la prochaine décennie”, a déclaré la société de courtage. “Sur une base relative, la demande de machines à laver et de réfrigérateurs pourrait potentiellement surprendre au cours des six prochains mois par rapport à une catégorie saisonnière telle que les climatiseurs – à condition que la demande des consommateurs se maintienne à mesure que l’économie s’ouvre”, a-t-il ajouté.

La direction de Whirlpool a en outre exprimé son intention d’utiliser l’Inde comme partie intégrante de son approvisionnement mondial, marchant sur la stratégie China+1. Actuellement, l’action cote Rs 2 174 par action, ce qui implique une hausse de Rs 22% par rapport aux niveaux actuels.

