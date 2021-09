Achetez des actions WISH pour son potentiel futur, pas pour ses pertes actuelles

Si vous vous sentez déçu par une entreprise de commerce électronique mobile ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) en 2021, vous n’êtes certainement pas seul. L’action des prix de l’action WISH a malheureusement causé une perte en capital substantielle pour certaines personnes.

Pour récapituler, ContextLogic dispose d’une plate-forme d’achat amusante qui propose une grande variété de produits à prix réduit. De manière impressionnante, la plate-forme a été fondée à San Francisco en 2010 et est maintenant active dans plus de 100 pays à travers le monde.

Avec plus de 90 millions d’utilisateurs actifs par mois et 500 000 commerçants enregistrés, qu’est-ce qui pourrait être répréhensible à propos de ContextLogic ? Malgré le succès apparent, le prix de l’action WISH a été battu sans pitié.

Il est indéniable que certaines des données entourant ContextLogic sont négatives. Je n’essaierai pas de balayer les mauvaises nouvelles sous le tapis, mais il y a une thèse de taureau à faire, si vous êtes prêt à étendre votre horizon temporel.

Un regard plus attentif sur WISH Stock

Comme vous vous en souvenez peut-être, le premier appel public à l’épargne (IPO) de ContextLogic a eu lieu le 16 décembre 2020. L’action a ouvert à 24 $, mais elle n’y est pas restée longtemps.

Il y a eu un premier élan d’enthousiasme au sein de la communauté des commerçants, qui a poussé l’action WISH à un sommet de 32,85 $ en 52 semaines le 28 janvier.

Malheureusement, les bons moments n’étaient pas faits pour durer. Après avoir culminé, l’action a glissé pendant quelques mois, atteignant le niveau de 8 $ en mai.

Les investisseurs ont vu un certain taux de désabonnement au cours de l’été, suivi d’une autre chute du cours des actions à l’automne. Le 23 septembre, l’action WISH avait clôturé à 6,14 $.

C’est à cela que ressemble la déception – ou juste peut-être, c’est une opportunité.

N’oubliez pas que l’essence de l’investissement à contre-courant est d’entrer pendant que le pessimisme est à son apogée.

Commençons par les mauvaises nouvelles

La quête de ContextLogic pour fournir des articles à prix très réduit à une base de consommateurs mondiale a-t-elle été couronnée de succès ?

La réponse dépend des données que vous regardez. Si vous choisissez les statistiques négatives, il n’est pas difficile de construire une thèse baissière.

Exemple concret : au cours du deuxième trimestre 2021, ContextLogic a réalisé 656 millions de dollars de revenus (il s’agit de résultats non audités).

C’est 6% de moins que le résultat du trimestre de l’année précédente – pas horrible, mais toujours un pas dans la mauvaise direction.

Passant au résultat net, ContextLogic a signalé une perte nette trimestrielle de 111 millions de dollars, ce qui équivaut à 18 cents par action.

Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à des revenus de 722,9 millions de dollars et à une perte de revenus de 13 cents par action. Par conséquent, ContextLogic a affiché des échecs sur les lignes du haut et du bas.

Donnez-lui du temps

Je suppose que vous pourriez dire que pour ContextLogic, l’honnêteté est la meilleure politique.

L’entreprise est certainement honnête en préparant ses parties prenantes à une longue attente avant que ContextLogic ne se remette sur pied :

« Les actions que nous prenons pour améliorer l’exécution et l’expérience utilisateur devraient renforcer les performances opérationnelles de Wish. Nous ne nous attendons pas à ce que ces nouvelles initiatives contribuent de manière significative à des résultats positifs d’une année sur l’autre avant le second semestre 2022. »

Peut-être que ContextLogic peut atteindre cet objectif. Il est bon de savoir que la société a terminé le deuxième trimestre avec 1,4 million de dollars en espèces et quasi-espèces.

Cela signifie que l’entreprise a un bilan solide. De plus, ContextLogic a vraiment fonctionné dans son segment logistique, avec des revenus en amélioration de 126 % en glissement annuel au cours du deuxième trimestre de 2021.

Alors, qu’est-ce que l’entreprise fait différemment maintenant ? ContextLogic prétend « avoir déjà commencé à réduire considérablement nos dépenses publicitaires numériques », d’une part.

Réduire les dépenses n’est probablement pas une mauvaise idée.

En outre, ContextLogic « ajoute davantage de marques et d’articles mondialement reconnus que les utilisateurs connaissent et recherchent », ainsi que la mise en œuvre d’un nouveau système de niveau de qualité afin de hiérarchiser les produits et les marchands qui reçoivent des évaluations positives et des commentaires des utilisateurs de la plate-forme.

Le résultat sur WISH Stock

Préparez-vous à voir des changements dans la plate-forme de commerce électronique et les pratiques commerciales de ContextLogic dans un avenir proche.

Le changement peut être une bonne chose, cela ne fait aucun doute. Peut-être que les actionnaires de WISH frustrés profiteront bientôt d’un revirement.

Ou cela pourrait ne pas arriver avant la fin de 2022. L’entreprise vous prépare à cette possibilité, alors soyez patient et ne perdez pas espoir.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.