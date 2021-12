Achetez des jetons NBM et apprenez à trader sur le marché noir NFT

Connue comme le marché noir NFT le plus important aujourd’hui, cette plate-forme est votre meilleur allié lorsqu’il s’agit d’acheter et de vendre des jetons non fongibles avec la plus grande rapidité et sécurité. Restez jusqu’au bout et nous vous expliquerons comment acquérir la devise native de cette plateforme et produire des résultats rentables que vous souhaitiez vendre des pièces numériques ou maximiser votre capital d’investissement sur le long terme.

Qu’est-ce que le marché noir NFT ?

Il s’agit d’une plate-forme décentralisée qui vise à apporter les dernières technologies et les nouveaux marchés numériques à tous en créant un écosystème dont les créateurs de contenu et les consommateurs peuvent bénéficier. Cette plate-forme permet au trading NFT de pair avec la technologie blockchain et les contrats intelligents pour protéger la propriété intellectuelle et permettre des échanges équitables de manière libre.

NFT Black Market possède son propre jeton natif qui porte l’acronyme (NBM) et est utilisé pour payer des commissions au sein de la plate-forme lors de la transaction de NFT.

Comment acheter le token NBM en 5 étapes faciles ?

Si vous êtes familier avec l’utilisation des portefeuilles mobiles, ce sera un processus routinier pour vous, mais si vous n’utilisez pas très souvent ces outils pour stocker vos crypto-monnaies, ne vous inquiétez pas, cette fois nous vous expliquerons les étapes à suivre pour acquérir le jeton rapidement et en toute sécurité.

Téléchargez un portefeuille mobile tel que Trust Wallet ou Metamask. N’oubliez pas de garder votre phrase secrète et de ne jamais partager vos données personnelles ou vos mots de passe.

Ajoutez le jeton à votre portefeuille dans l’option « Ajouter un jeton ». Pour cela, vous aurez besoin de l’adresse de contrat correcte que vous pouvez copier ci-dessous. N’oubliez pas d’être membre du réseau Binance Smart Chain.

Adresse du contrat de jeton NBM

0x12da2f2761038486271c99da7e0fb4413e2b5e38

Pour acquérir le token NBM, vous devez posséder des tokens BNB qui est le token natif de la plateforme Binance avec lequel vous pouvez effectuer des échanges dans toutes les devises du réseau. Une fois que vous avez obtenu des jetons BNB, vous devez vous rendre dans un DAPP pour exécuter l’échange, comme la plate-forme Pancake Swap, une plate-forme décentralisée qui permet les échanges de jetons existants au sein de la Binance Smart Chain.

Connectez votre portefeuille à Pancake Swap et dans la partie échange placez les deux pièces.

Cliquez ensuite sur l’option affichée dans l’image ci-dessus et modifiez le glissement à 5,5% comme indiqué dans l’image ci-dessous. Une fois que tout est en ordre, vous pouvez effectuer l’échange qui n’est généralement pas automatique et vous devrez attendre quelques minutes.

Il est temps d’acheter et de vendre des NFT !

Visite Marché noir NFT

La publication Acheter un jeton NBM et apprendre à négocier sur le marché noir NFT est apparue pour la première fois sur BTC Wires.