Achetez deux jeux Nintendo Switch et obtenez-en un gratuitement chez Best Buy

Best Buy organise toujours sa vente mix-and-match avec d’excellents titres de la bibliothèque de jeux Nintendo Switch. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir gratuitement un troisième jeu de valeur égale ou inférieure si vous achetez deux autres titres sélectionnés. Cette offre comprend des titres propriétaires comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Mario Tennis : Aces qui bénéficient rarement de remises. Bien que cette offre soit limitée à 11 titres, c’est l’un des meilleurs moyens de faire le plein de jeux exclusifs à la Nintendo Switch.

Bien qu’ils ne soient pas aussi attrayants que les prix du Black Friday, Best Buy a réduit tous les modèles d’iPad Pro 11 pouces lancés en 2020, certaines versions bénéficiant de remises allant jusqu’à 200 $. Cette tablette est disponible avec jusqu’à 1 To de stockage intégré et est livrée avec bon nombre des mêmes fonctionnalités que vous trouverez sur la dernière version, à l’exception du processeur M1. Cela comprend le chargement USB-C, un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz et des caméras arrière à double objectif. Cependant, si vous êtes à la recherche de quelque chose avec un peu plus d’espace d’écran, Best Buy propose des remises similaires sur le modèle 2020 de l’iPad Pro 12,9 pouces. Lire notre avis.

Apple iPad Pro 2020

L’iPad Pro 2020 est disponible en deux tailles, 11 et 12,9 pouces. Il dispose du processeur A12Z d’Apple, d’un écran 120 Hz, de quatre haut-parleurs et d’un système à double caméra avec lidar.

Le Brydge Pro Plus est un moyen rapide et facile de transformer votre iPad en MacBook. Actuellement, Brydge propose la version 11 pouces de cette combinaison de protection d’écran et de clavier pour 120 $ et la version 12,9 pouces pour 130 $, soit 30 $ et 40 $ de réduction sur les prix réguliers, respectivement. Cet étui est conçu pour imiter étroitement l’aspect et la convivialité classiques du clavier rétroéclairé du MacBook Pro et inclut même un trackpad dans sa liste de fonctionnalités. Sam Byford a noté dans sa critique que le Brydge Pro Plus transforme l’iPad Pro en un facteur de forme d’ordinateur portable pratique, même si certains des gestes que vous pouvez utiliser sur le clavier magique Apple ne sont pas disponibles ici.

Brydge Pro Plus pour iPad Pro

Si vous recherchez un clavier iPad compétent, le Pro Plus de Brydge est doté de touches rétroéclairées et d’un trackpad de taille généreuse. Le modèle est disponible pour les iPad Pro 12,9 pouces et 11 pouces.

Pensez à avoir votre propre orbe personnel avec lequel vous pouvez parler avec cette jolie remise sur le dernier Echo Dot. Cette version du haut-parleur sphérique est actuellement disponible sur Amazon et Best Buy pour 30 $, son prix le plus bas jamais enregistré. Ce haut-parleur omnidirectionnel possède toutes les fonctionnalités des précédents haut-parleurs compatibles Alexa, juste dans un facteur de forme légèrement plus attrayant. Il dispose toujours de commandes tactiles montées sur le dessus et est disponible en noir, blanc ou bleu. Lisez notre critique.

Amazon Echo Dot (2020)

L’Echo Dot de quatrième génération présente une conception plus sphérique qu’un point réel, mais peut toujours faire tout ce qu’Alexa fait avec d’autres modèles Echo.

Ce moniteur de jeu Asus TUF incurvé de 32 pouces est actuellement réduit à seulement 290 $ chez Best Buy, soit 100 $ de réduction sur le prix régulier. Ce moniteur présente un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une résolution de 1440p, ainsi que la prise en charge d’AMD FreeSync pour aider à minimiser le déchirement de l’écran. Ce modèle dispose d’une paire d’entrées HDMI ainsi que d’une prise DisplayPort et d’une prise audio 3,5 mm pour casque. La hauteur, l’inclinaison et le pivotement du support peuvent être ajustés, mais le moniteur prend également en charge le support VESA, si vous préférez une solution murale ou sur bras. C’est l’un des meilleurs prix que nous ayons vus pour un moniteur avec ces spécifications.

L’ordinateur portable de jeu Asus ROG Zephyrus G15 de 15 pouces est toujours réduit à son prix du Black Friday. Best Buy propose cet ordinateur portable performant au prix de 1 900 $, soit 300 $ de moins que le prix de détail habituel. Cet ordinateur portable est équipé d’un écran QHD, d’un RTX 3080, d’un processeur AMD Ryzen 7, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To pour le stockage. Comme pratiquement tous les ordinateurs portables de jeu disponibles chez Best Buy, le G15 est également livré avec un mois gratuit de Xbox Game Pass Ultimate, un combo parfait pour jouer à Halo Infinite le jour du lancement.

Monica Chin a été très impressionnée par le Zephyrus G15 dans son examen (bien qu’elle ait testé le modèle RTX 3070), et il occupe même la première place pour nos ordinateurs portables de jeu préférés. À moins que vous n’ayez absolument besoin d’une webcam intégrée, ce qui manque à ce modèle, le Zephyrus G15 est par ailleurs un excellent choix pour votre prochain ordinateur portable de jeu.

Asus ROG Zephyrus G15

L’Asus ROG Zephyrus G15 est l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu que vous pouvez actuellement acheter. Bien qu’il n’y ait pas de webcam, il est difficile de battre les performances pour le coût.

