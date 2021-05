Achetez Dogecoin avec eToro: la plateforme de trading commence à soutenir DOGE

Les actualités liées à DOGE ne manquent pas ces dernières semaines. La semaine dernière, après que le PDG du milliardaire Tesla, Elon Musk, a de nouveau tweeté à propos de la crypto-monnaie, le prix du Dogecoin a grimpé en flèche. Dans le sillage de son récent succès, de nombreux investisseurs ont posé la même question: comment acheter des actions Dogecoin?

Désormais, l’une des plateformes de trading les plus populaires d’Europe, eToro, a commencé à prendre en charge Dogecoin. En conséquence, la pièce a atteint un sommet historique de 0,41 $ et ne montre aucun signe de ralentissement. Dogecoin pourrait-il vraiment être le prochain Bitcoin ou Ethereum?

Compte tenu de l’excitation entourant Dogecoin, nous avons pensé qu’il serait utile de publier un petit guide expliquant comment acheter Dogecoin avec eToro. Si vous souhaitez investir dans les actions Dogecoin, cette page est faite pour vous.

Comment acheter Dogecoin avec eToro

Avant de commencer notre simple guide étape par étape sur la façon d’acheter DOGE avec eToro, mettons rapidement les choses au point. Certains des termes de recherche les plus populaires en ligne aujourd’hui sont «où acheter des actions Dogecoin», «comment investir dans des actions Dogecoin» et «où sont les meilleurs endroits pour acheter des actions Dogecoin». Avant d’investir dans DOGE, vous devez être clair sur une chose: Dogecoin est une crypto-monnaie, pas une action.

Maintenant que nous l’avons expliqué, passons à notre explication sur la façon d’acheter DOGE avec eToro.

Étape 1. Inscrivez-vous sur eToro

En tant que l’une des principales plates-formes de trading en Europe, eToro a acquis la réputation d’être l’un des meilleurs courtiers en ligne. Son interface facile à utiliser et sa large sélection d’actifs investissables en ont fait l’un des favoris de notre équipe d’analystes financiers. Si vous souhaitez acheter Dogecoin avec eToro, c’est maintenant votre chance.

Étape 2. Financez votre compte

Vous pouvez approvisionner votre compte eToro avec de l’argent fiduciaire tel que GBP. Choisissez simplement votre source de fonds, décidez du montant que vous souhaitez déposer et complétez la transaction. En pratique, eToro ne facture pas de frais de dépôt à ses utilisateurs.

Étape 3. Achetez DOGE

Maintenant que votre compte est configuré et financé, vous êtes prêt à acheter DOGE. Pour ce faire, recherchez simplement la paire de devises appropriée sur l’échange. Donc, si vous utilisez GBP, recherchez la paire DOGE / GBP.

Saisissez le montant de DOGE que vous souhaitez acheter et finalisez votre transaction. Vous possédez désormais la crypto-monnaie préférée d’Elon Musk, Dogecoin.

Si vous êtes intéressé par l’achat de Dogecoin mais que vous n’avez pas les connaissances fondamentales nécessaires pour prendre des décisions d’investissement éclairées, consultez notre guide du débutant sur l’achat de Dogecoin. De plus, si investir dans Dogecoin est difficile à comprendre, suivez notre cours de crypto pour débutants pour vous mettre sur la bonne voie.

Qu’est-ce que Dogecoin?

Dogecoin, également connu sous le nom de DOGE, est une crypto-monnaie de plus en plus populaire basée sur le célèbre mème Internet, Doge. Le mème présente un chien Shiba Inu à l’allure amusante, et c’est pourquoi le chien pelucheux occupe une place de choix dans le logo Dogecoin.

La pièce a été fondée à l’origine en 2013 par une paire de développeurs de logiciels, Jackson Palmer et Billy Markus. L’inspiration de la pièce était l’humour, et son intention principale était d’être une blague sur la popularité croissante des altcoins, bien que la croissance rapide de Dogecoin soit maintenant loin d’être un sujet de rire.

Au-delà de son statut de meme, il existe des composants techniques de DOGE qui lui confèrent une valeur fondamentale. C’est une crypto-monnaie populaire pour donner un pourboire aux créateurs de contenu en ligne et, plus important encore, elle résout certains des problèmes d’évolutivité présents avec Bitcoin.

S’étant maintenant établi comme un altcoin bien connu, et avec Musk comme principale pom-pom girl, il semble vraiment que le ciel est la limite avec DOGE.

Le prix du Dogecoin augmentera-t-il?

Dans le monde de l’investissement, il n’y a jamais de garanties. De plus, étant donné la nature non conventionnelle du Dogecoin, il est particulièrement difficile de projeter sa valeur avec quelque certitude que ce soit.

Cependant, avec les gouvernements du monde entier qui tournent désormais leur attention et leurs budgets vers la technologie blockchain, et avec une communauté de détenteurs de pièces fidèles, Dogecoin pourrait être sur le point de connaître une croissance encore plus grande dans un proche avenir. Si «hodl» Dogecoin, cela pourrait être un gagnant.

Les réseaux sociaux réagissent

Pour plus d’informations sur DOGE et autres et la crypto, assurez-vous de consulter nos dernières nouvelles sur la crypto.