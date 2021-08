« Achetez du Bitcoin, sauvez la planète », déclare une société d’investissement canadienne Crypto new media

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/08/accelerate-shares-logo.jpeg

Accelerate Financial Technologies, basée à Calgary, se prépare à lancer un FNB Bitcoin Carbon-Negative (TSX : ABTC). Il prévoit de faire correspondre chaque investissement en plantant des arbres pour contrer l’impact environnemental négatif de l’extraction de crypto.

“Accelerate a l’intention de séquestrer plus de 100% des émissions estimées de dioxyde de carbone attribuables aux transactions en bitcoins auxquelles ABTC est indirectement exposé en finançant des initiatives de décarbonisation, y compris son programme mondial de plantation d’arbres”, indique la société sur son site Web.

Lecture connexe | 425 milliards de dollars anéantis sur le marché de la crypto alors que Musk dit que Bitcoin est mauvais pour l’environnement

Selon ce rapport de Bloomberg, Accelerate s’engage à planter 3 450 arbres pour chaque million de dollars canadiens (788 200 $) investi dans son FNB à émission de carbone négative. La société estime que chaque investissement entraînerait la compensation de 1 000 tonnes de dioxyde de carbone.

L’impact environnemental de l’exploitation minière de Bitcoin

Il y a un débat en cours sur l’utilisation de l’énergie de l’exploitation minière Bitcoin. Alors que certaines entreprises ont changé de ton ces derniers mois et développent même des offres de crypto-monnaie pour leurs clients, Bank of America a été prudente dans son approche.

Un rapport de Bank of America publié plus tôt cette année a déclaré que l’exploitation minière était une préoccupation environnementale. L’exploitation minière de Bitcoin est un processus énergivore qui nécessite l’utilisation de plates-formes informatiques massives – et le matériel correspondant pour refroidir ces machines – pour traiter les transactions et maintenir le réseau. “Un nouvel afflux de 1 milliard de dollars dans Bitcoin pourrait entraîner une augmentation du CO2 de l’équivalent de 1,2 million de voitures (à moteur à combustion)”, indique le rapport.

Lecture connexe | La Chine a interdit l’exploitation minière de Bitcoin. Qu’arrive-t-il aux petites centrales hydroélectriques maintenant?

Le rapport note que la consommation d’énergie de la monnaie numérique rivalisera bientôt avec celle de certains des plus grands pays du monde. Sa consommation énergétique estimée a augmenté de plus de 200 % au cours des deux dernières années. Un seul achat de bitcoin à un prix d’environ 50 000 $ a une empreinte carbone de 270 tonnes, l’équivalent de 60 ICE [petrol/diesel] voitures. Par conséquent, il représente environ 0,4% de la consommation mondiale d’énergie à un prix de 50 000 $.

Le prix du BTC tombe en dessous de 49 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Accelerate affirme que son ABTC est respectueux de l’environnement car il négocie des contrats à terme sur bitcoins qui n’ont pas besoin d’être extraits. De plus, la campagne de plantation d’arbres neutralise les émissions de carbone et aide à lutter contre le changement climatique. Tous ces processus sont vérifiés de manière indépendante par un consultant en développement durable tiers. Julian Klymochko, directeur des investissements d’Accelerate, s’est opposé à l’idée que la société commercialisait faussement l’initiative ABTC comme étant respectueuse de l’environnement. « Nous sommes très conscients du concept de greenwashing. » Il a déclaré que l’entreprise préférait planter des arbres au lieu d’acheter des soi-disant crédits carbone pour étiqueter le produit comme négatif en carbone.

Approbation des ETF Crypto

Le Canada a été le premier pays à lancer un FNB Bitcoin. Les fonds cryptographiques négociés en bourse ont été approuvés au Canada, mais pas encore aux États-Unis. Les régulateurs canadiens ont donné leur feu vert à de nombreuses entreprises qui demandent des FNB cryptographiques en 2021, y compris les offres de Purpose Investments, Evolve Funds Group et CI Global Asset Management.

Lecture connexe | Bisq fera-t-il partie du projet Bitcoin DEX de Jack Dorsey ? Voici le 411

Accelerate a déposé une demande pour son FNB Bitcoin auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières en février. La société d’investissement prévoit d’inscrire le produit à la Bourse de Toronto sous le symbole ABTC, offrant des unités en dollars américains et canadiens.

L’ETF Accelerate Carbon-Negative est destiné aux investisseurs qui souhaitent s’exposer à la performance de la BTC et peuvent tolérer un niveau de risque d’investissement élevé. L’ETF commencera à se négocier mardi.

Image vedette d’Accelerate, graphique de TradingView.com