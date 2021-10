Achetez et vendez du Bitcoin avec plus de 350 méthodes de paiement

Il existe des milliers de marchés de crypto-monnaie où vous pouvez commencer votre aventure crypto.

Si vous êtes dans l’espace crypto depuis un certain temps maintenant, vous avez probablement entendu parler de Paxful, l’une des principales plates-formes peer-to-peer (P2P) au monde.

Nous avons vu ce marché faire les gros titres récemment. Mais avez-vous déjà pensé à ce que cette plate-forme a vraiment à offrir ? Découvrons-le.

Qu’est-ce que Paxful ?

Paxful est un plate-forme alimentée par les personnes fondée par Ray Youssef et Artur Schaback. Son objectif est d’autonomiser des milliards de personnes dans le monde qui n’ont pas accès aux services financiers en exploitant les puissants potentiels du Bitcoin (BTC).

La plate-forme est approuvée par plus de 6 millions de personnes dans le monde qui utilisent le marché au maximum.

En plus de gagner de l’argent grâce au crypto trading, de nombreux utilisateurs utilisent également la plate-forme pour effectuer des transferts d’argent moins chers et plus rapides, des paiements plus rapides et sans frontières, créer et développer des communautés cryptographiques, et bien plus encore.

La plate-forme permet aux utilisateurs de se connecter directement avec un autre commerçant. Pour maintenir un environnement commercial sûr, il utilise un service d’entiercement sécurisé pour protéger à la fois l’acheteur et le vendeur.

Au cours d’une transaction, les fonds cryptographiques sont conservés sous séquestre et libérés une fois la transaction confirmée.

Paxful dispose également d’une application mobile où les utilisateurs peuvent accéder à leurs fonds et comptes cryptographiques quand ils le souhaitent et où qu’ils soient.

Les Application mobile Paxful sert de portefeuille numérique où vous pouvez stocker, suivre et gérer votre crypto; et un marché où vous pouvez effectuer des transactions à tout moment et n’importe où en quelques clics sur votre smartphone.

Vous pouvez le télécharger sur les appareils iOS et Android.

Crypto-monnaies et méthodes de paiement prises en charge

Ce qui le rend très populaire pour de nombreux commerçants de crypto dans le monde entier, c’est le large éventail d’options de paiement qu’il offre. Sur Paxful, vous avez presque 400 façons de vendre sans effort et acheter des bitcoins, Ethereum (ETH) et Tether (USDT).

Vous pouvez choisir parmi des groupes de paiement de virements bancaires, de portefeuilles en ligne, de paiements en espèces, de biens et services, de devises numériques, de cartes de débit ou de crédit et de cartes-cadeaux de différentes marques.

Comme sur tout autre marché, l’achat et la vente de crypto-monnaies sur Paxful sont également payants. Voici un rapide aperçu de Les frais de Paxful:

Groupe de paiement

Vendre

Acheter

Virement bancaire 0,5 % Sans frais Carte de crédit/débit 1 % Sans frais Monnaie numérique 1 % Sans frais Portefeuille en ligne 1 % Sans frais Espèces 1 % Sans frais Biens et services 1 % Carte-cadeau sans frais 5 % Cartes-cadeaux iTunes et Google Play

3 % pour tous les autres types de cartes-cadeaux Aucun frais

Commencer sur Paxful

Vous envisagez de lancer votre voyage crypto sur Paxful ? Voici quelques-unes des choses les plus importantes que vous devez savoir.

Comment créer un compte

Allez sur www.paxful.com et cliquez sur S’inscrire

Saisissez votre adresse e-mail et créez un mot de passe fort d’au moins six caractères Cliquez Créer un compte et attendez d’être redirigé vers votre page de profil

Vous recevrez également instantanément un portefeuille Bitcoin gratuit pour vous aider à démarrer immédiatement.

Comment récupérer votre compte ou mot de passe

Allez sur www.paxful.com et cliquez sur Connexion

Sous la zone d’adresse e-mail, cliquez sur mot de passe oublié?

Saisissez votre adresse e-mail, puis appuyez sur Demander un nouveau mot de passe

Connectez-vous à l’adresse e-mail que vous avez fournie et recherchez le message de réinitialisation du mot de passe de Paxful Sur l’e-mail, cliquez sur réinitialiser le mot de passe et vous serez redirigé vers la page de réinitialisation du mot de passe Tapez votre nouveau mot de passe et une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer un nouveau mot de passe

Cliquez sur Retour connexion et utilisez votre nouveau mot de passe pour vous connecter

Comment déposer de la crypto dans votre portefeuille Paxful

Connectez-vous à votre compte Paxful et accédez à la page Portefeuille Choisissez la crypto que vous souhaitez déposer, puis cliquez sur Recevoir

Scannez le code QR ou copiez votre adresse Paxful Wallet Saisissez votre adresse Paxful Wallet sur le site Web, l’application ou le guichet automatique. Si vous avez utilisé le code QR, votre adresse de portefeuille devrait apparaître automatiquement sur l’écran de l’application ou du guichet automatique

Confirmer la transaction

Comment retirer la crypto de votre portefeuille Paxful

Connectez-vous à votre compte Paxful et accédez à la page Portefeuille Cliquez Envoyer sous le portefeuille crypto que vous souhaitez retirer Entrez le montant dans le champ de montant du crypto que vous préférez Tapez l’adresse crypto de votre destinataire. Si vous envoyez des cryptos à un autre utilisateur Paxful, vous pouvez simplement saisir son nom d’utilisateur dans le À un autre utilisateur Paxful Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Continuer

Vérifiez soigneusement tous les détails que vous avez entrés et assurez-vous qu’ils sont exacts. Si vous avez activé votre authentification à deux facteurs (2FA), saisissez votre code 2FA, puis cliquez sur Envoyez Bitcoin maintenant

Comment acheter des cryptos sur Paxful

Connectez-vous à votre compte Paxful et cliquez sur Acheter

Indiquez la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter, le mode de paiement que vous préférez, le montant que vous souhaitez dépenser et la devise que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Trouver des offres

Dans la liste des offres, choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins de trading, puis cliquez sur Acheter

Vous serez alors redirigé vers la page de l’offre. Faites défiler un peu vers le bas et lisez attentivement les conditions de l’offre du vendeur Si vous acceptez les conditions générales de votre partenaire commercial, saisissez le montant que vous souhaitez acheter, puis cliquez sur Acheter maintenant

Discutez des détails de l’échange avec le vendeur via le chat d’échange en direct Une fois que vous avez effectué votre paiement, cliquez sur Payé et attendez que votre crypto soit envoyée à votre Paxful Wallet

Comment vendre des cryptos sur Paxful

Connectez-vous à votre compte Paxful et cliquez sur Créer une offre

Choisissez votre crypto préférée, puis sélectionnez Vendre comme type d’offre Choisissez le mode de paiement et la devise que vous souhaitez, puis cliquez sur L’étape suivante

Indiquez le type de taux de cryptage que vous souhaitez utiliser et combien vous souhaitez gagner. Définissez votre offre commerciale et les limites de temps, puis cliquez sur L’étape suivante

Rédigez des conditions d’offre et des instructions commerciales courtes et claires, puis cliquez sur Créer une offre

Après avoir créé une offre avec succès, attendez qu’un acheteur commence la transaction

Prêt à lancer votre parcours de trading sur Paxful ?

Paxful offre de nombreuses opportunités financières qui vous permettent de créer un flux de revenus constant en rejoignant ses programmes enrichissants. Vous pouvez en savoir plus sur Paxful en visitant leur page. Alors, pensez-vous que Paxful a ce qu’il vous faut pour vos besoins de trading ? Explorez les fonctionnalités qu’il offre et voyez par vous-même.

*Le contenu de cet article est à titre informatif uniquement, vous ne devez pas interpréter ces informations ou autres documents comme des conseils juridiques, fiscaux, d’investissement, financiers ou autres. Paxful, Inc. n’a aucun lien avec iTunes, Google Play ou tout autre moyen de paiement. Nous ne prétendons pas être pris en charge par ou soutenir ces services. Leurs mots-symboles et marques de commerce respectifs leur appartiennent à eux seuls.

Ceci est une approbation payée par Paxful