Achetez Ethereum pendant que les investisseurs de détail sont toujours aux commandes

Eh bien, cela n’a pas duré longtemps. Ethereum (CCC:ETH) a franchi la barre des 2500 dollars pour la première fois le 15 avril. Mais la crypto-monnaie est en baisse à environ 2290 dollars moins d’une semaine plus tard. Il est difficile de dire si cela signifie quelque chose. Ce n’est probablement pas le cas. Pour les amateurs de crypto, la volatilité est une constante.

Source: Shutterstock

Il semble y avoir un phénomène intéressant avec les crypto-monnaies. Normalement, les investisseurs doivent être motivés pour acheter et détenir. Mais dans le monde de la cryptographie, il semble que les gens aient besoin de motivation pour vendre. C’est peut-être parce qu’il s’agit d’une classe d’actifs sujette à de larges fluctuations.

Même lorsque le marché de la cryptographie est vendu, les vrais croyants restent.

C’est quelque chose à considérer lorsque vous regardez le prix d’Ethereum.

D’une part, même en comprenant toutes les utilisations de la technologie blockchain sous-jacente, je ne peux pas dire que c’est une grande valeur pour le moment.

Et en même temps, je sais que le prix pourrait baisser beaucoup plus et que les particuliers s’accrocheraient.

C’est peut-être exactement ce qui se passera tant que les investisseurs particuliers garderont le contrôle. C’est pourquoi je dis qu’acheter Ethereum a du sens. Au moins, vous achetez plus qu’une monnaie numérique – vous achetez la technologie sous-jacente.

J’ai pris conscience du rôle d’Ethereum dans la facilitation de la vente de jetons non fongibles (NFT). Je ne prétendrai pas être un expert de cette dernière tendance. Mais il suffit de dire qu’il sert de catalyseur pour l’ETH, qui est de plus en plus accepté comme mode de paiement pour ces NFT.

Le gagnant remporte le plus

La dernière fois que j’ai écrit à propos d’Ethereum, j’ai mentionné qu’à mesure qu’Ethereum 2.0 prend forme, la blockchain Ethereum offrira une latence accrue. Cela peut booster Ethereum au détriment des altcoins comme Ondulation (CCC:XRP) et Lumens stellaires (CCC:XLMCes pièces ont gagné en popularité en capitalisant sur leur latence plus élevée par rapport à l’Ethereum Proof-of-Work (PoW).

Je voulais revenir sur cela, car cela rappelle la nature de la concurrence entre les crypto-monnaies. Des altcoins tels que Ripple et Stellar Lumens sont apparus pour remédier à ce que les créateurs considéraient comme une lacune d’Ethereum. Ainsi, quand Ethereum répond de la manière dont il l’a fait (passer à une preuve de partage, plutôt qu’à un système de preuve de travail), il est juste de se demander pourquoi.

Après tout, la cryptosphère était censée être plus égalitaire et moins axée sur la mentalité du «gagnant emporte tout». Mais cela semble être un effort pour prendre la plupart, sinon toutes les applications que les programmeurs veulent placer sur la blockchain.

On a longtemps théorisé que l’une des raisons pour lesquelles tant de pièces numériques ont surgi est que le coût d’entrée est relativement faible. Cependant, l’autre côté de cet argument serait de souligner que les fondateurs de pièces de monnaie ont été en mesure de réaliser des bénéfices importants.

Cela signifie-t-il que le but de beaucoup de ces altcoins est d’aider à améliorer Ethereum? Ou est-ce simplement pour attirer la spéculation? Et est-ce que cela améliore vraiment Ethereum?

Ethereum reste un achat

Je suis curieux de voir à quel point la blockchain restera démocratique. À l’heure actuelle, bien que certaines blockchains concurrentes existent, Ethereum est la plus grande et la blockchain incontournable pour la finance décentralisée (DeFi). À mesure que de plus en plus d’applications sont ajoutées à la blockchain, il va de soi qu’Ethereum sera la plate-forme principale. Et pour cette seule raison, cela vaut une position longue pour les investisseurs spéculatifs.

Cependant, je ne pense pas que le cas haussier d’Ethereum soit aussi simple que de dire que vous achetez Internet en 2000. Après tout, il n’y a qu’un seul Internet. Mais il y a de plus en plus de blockchains. Mais c’est une histoire pour un jour différent.

À la date de publication, Chris Markoch ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour Investor Place depuis 2019.