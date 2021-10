Achetez Floki Inu si vous êtes haussier, la tendance des pièces de chiot se poursuivra

La popularité des cryptos sur le thème des chiens a-t-elle atteint un sommet ? Ou n’en est-il qu’à ses débuts ? Si vous achetez Floki Inu (CCC :FLOKI-USD), l’altcoin inspiré de Shiba Inu (CCC :SHIB-USD), vous faites le pari que ce dernier scénario est le cas.

Il y a quelques mois, il était facile de rejeter l’une ou l’autre pièce. Les deux sont inspirés par Dogecoin (CCC :DOGE-USD), la crypto qui a commencé comme une blague mais a depuis conduit à la tendance ultérieure des pièces de monnaie pour chiots.

Mais après leurs incroyables courses au cours des derniers mois, les commerçants qui ont adhéré à la blague ont ri jusqu’à la banque. SHIB et FLOKI, qui se négocient pour des fractions de centime, ont effectué des mouvements de pourcentage à trois chiffres élevés en peu de temps. Si l’un ou l’autre parvient à un centime, les retours sur leur achat aujourd’hui seront astronomiquement élevés.

Alors, est-ce que ça vaut le coup de lancer les dés ? Ça dépend. La situation ici avec FLOKI est la même que la situation avec SHIB : prédire son prochain coup est une pure chance. Ce n’est pas différent que d’essayer de choisir le prochain numéro sur une roulette. Néanmoins, si vous pensez que Floki Inu a plus de piste et que vous n’investissez que de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre, il n’y a aucun mal à l’acheter.

Tweet d’Elon Musk et quelle est la prochaine étape pour les pièces de chiot

Comme l’a rapporté Samuel O’Brien d’InvestorPlace le 25 octobre, Tesla (NASDAQ :TSLA) Les tweets du PDG Elon Musk ont ​​entraîné une partie de l’action dans les pièces de chiot. Musk, qui a reçu le surnom de « Dogefather » en raison de son implication avec Dogecoin plus tôt cette année, a été interrogé par les fans s’il possédait l’une ou l’autre de ces pièces de chiot.

En réponse, Musk a confirmé qu’il possédait Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD) et Dogecoin – mais pas Floki Inu ou Shiba Inu.

En plus de cela, l’entrepreneur a fait valoir l’importance de « les produits de construction [and] fournir des services à vos semblables. Il a déclaré que les investisseurs ne devraient pas « parier la ferme sur la crypto ».

Le tweet de Musk, apparemment négatif lorsqu’il s’agit de se lancer dans des cryptos spéculatifs, n’a jusqu’à présent pas eu un grand effet sur Shiba Inu et Floki Inu. SHIB a reculé un peu le jour du tweet, mais a rebondi près de son plus haut.

Comparativement, FLOKI a brièvement augmenté au moment du tweet, mais est rapidement tombé par la suite. Il a suivi une tendance à la hausse ces derniers jours, mais reste en baisse d’environ 24% par rapport au sommet atteint le 13 octobre à 0,008106 cents.

En bref, je ne pense pas que les remarques de Musk sur l’une ou l’autre des pièces soient – ou seront – aussi dommageables que son commentaire « c’est une agitation » à propos de Dogecoin sur Saturday Night Live. Cependant, certains facteurs indiquent que, même si le rassemblement de pièces de monnaie pour chiots pourrait se poursuivre, la popularité de Floki Inu (qui, soit dit en passant, a été nommé d’après le propre chien Shiba Inu d’Elon Musk) peut avoir une durée de vie plus courte.

Floki Inu pourrait s’essouffler avant Shiba Inu

Récemment, j’ai soutenu que Floki Inu avait une chance d’attirer l’attention de Shiba Inu. Cependant, jusqu’à présent, cela n’a pas fonctionné. Au lieu de cela, la plupart de l’attention reste sur SHIB.

Shiba Inu a été en mesure de dépasser son statut de « imitation de Dogecoin ». FLOKI, cependant, a encore du travail à faire avant de se débarrasser de sa réputation de contrefaçon SHIB. S’il n’y parvient pas, après sa course épique de fin août à mi-octobre, il pourrait finir par redonner la part du lion (part du chien ?) de ses gains récents.

Mais alors que sa popularité a culminé sur la base des graphiques et des sondages récents, les développeurs de cette crypto pourraient être en mesure de renforcer sa réputation. Parallèlement au rallye continu des cryptos basés sur les chiens, cela peut permettre à Floki Inu de zoomer sur des prix plus élevés.

Alors, qu’est-ce que les développeurs de Floki Inu ont dans leur manche ? Le 18 octobre, ils ont annoncé leur intention de lancer une campagne marketing massive sur les principaux réseaux de télévision par câble américains en décembre.

Il est trop tôt pour dire si la stratégie fonctionnera ou non. Mais si cette campagne de sensibilisation se déroule comme prévu et fait de cette pièce de monnaie un nom familier, FLOKI pourrait compenser ses pertes récentes et recommencer à atteindre de nouveaux sommets.

Tenez compte des conseils d’Elon Musk avec Floki Inu

Son prochain blitz marketing pourrait être la clé de la poursuite de sa hausse des prix. Cependant, gardez à l’esprit que cela ne se produira que si la tendance globale des pièces de chiot se poursuit. Si les commerçants se lassent même de Shiba Inu d’ici décembre, les efforts des développeurs de Floki pourraient être vains.

Compte tenu de son risque élevé et de ses rendements potentiellement élevés, quelle est la meilleure solution avec Floki Inu ? Si vous pensez que cette dernière tendance crypto se poursuivra, allez-y et achetez-en. Gardez juste à l’esprit le conseil de Musk sur la cryptographie : ne pariez pas la ferme.

