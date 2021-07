Achetez Hyliion Stock pour parier sur le gaz naturel renouvelable en tête

in

Il était une fois une entreprise de camionnage électrique Hyliion (NYSE :HYLN) était un chouchou de Wall Street. Les investisseurs ont été séduits par la technologie révolutionnaire du gaz naturel renouvelable (GNR) de la société ainsi que par son potentiel à combler les lacunes de la technologie électrique et de l’hydrogène dans le camionnage longue distance. De juin à septembre 2020, l’action HYLN est passée de 10 $ à 55 $. Puis le battage médiatique s’est estompé. Au cours des 10 mois, l’action HYLN s’est effondrée à 10 $.

Source : Hyliion media

À ces niveaux, et à ce stade, nous considérons le stock HYLN comme un jeu à haut risque et à haute récompense sur le rôle de RNG dans le camionnage longue distance.

Fondamentalement, il est possible que le GNR soit un jour une source de carburant propre pour le camionnage longue distance. Et si cela se produit, vous avez un gagnant 5X à 10X avec HYLN.

Mais il existe également des risques majeurs pour l’émergence du RNG, et si ces risques retardent la révolution du RNG, alors l’action HYLN ne vaut rien.

Le cas pour HYLN Stock

Tout d’abord, comprenons la thèse principale du taureau sur Hyliion, qui trouve son origine dans les lacunes de la technologie des batteries rechargeables et de l’hydrogène dans le transport longue distance.

Les camions électriques à batterie ont des problèmes d’autonomie, de coût et d’infrastructure. Ils ne peuvent parcourir que quelques centaines de kilomètres avec une seule charge, ils coûtent environ 7 $ par gallon diesel équivalent (contre 3 $ par gallon pour les camions diesel) et il existe moins de 10 stations de recharge de camions électriques de classe 6-8 en Amérique du Nord.

Les camions à hydrogène, en revanche, sont plus performants en termes d’autonomie. Parce que l’hydrogène est super léger, les piles à combustible à hydrogène peuvent être super denses. En conséquence, les camions à hydrogène peuvent rouler beaucoup plus loin avec une seule « charge ».

Mais les camions à hydrogène ont toujours des problèmes de coût et d’infrastructure. De même, il y a un manque de station de ravitaillement en hydrogène à travers le pays, et l’hydrogène coûte environ 12 $ par gallon diesel équivalent.

Ainsi, alors que l’industrie du camionnage doit passer au vert, les sources d’énergie renouvelables traditionnelles ne sont pas encore prêtes à décarboniser l’industrie de manière viable.

Heureusement, il existe une autre source d’énergie renouvelable, entièrement négligée et ostensiblement contre-intuitive, qui est prête à décarboner immédiatement et de manière rentable l’industrie du camionnage. Et c’est cette source de carburant qui différencie Hyliion des autres acteurs de cet espace.

Quand il s’agit de l’affaire du taureau Hyliion, tout tourne autour du RNG. Le GNR est du gaz naturel, provenant uniquement de déchets animaux, industriels et alimentaires, par opposition aux combustibles fossiles.

Bien sûr, cela signifie que le GNR émet toujours du CO2 pendant le processus de combustion du gaz naturel, ce qui n’est pas bon pour l’environnement. Mais cela signifie également que le RNG capture et utilise le méthane dans les déchets traditionnellement riches en méthane. Ainsi, il empêche l’émission de méthane, ce qui rend le RNG également très bon pour l’environnement.

Mais le méthane est considéré comme bien pire en termes de changement climatique mondial que le CO2, principalement parce que le premier absorbe mieux la chaleur.

Par conséquent, en tant que processus qui augmente les émissions de CO2, tout en réduisant simultanément les émissions de méthane, le GNR est considéré comme net carbone négatif et finalement une grande « victoire » pour l’environnement… Tout comme les batteries rechargeables et l’hydrogène.

Les qualités supérieures de RNG

Ce qui est bien avec le RNG, c’est qu’il résout les lacunes de la technologie des batteries rechargeables et de l’hydrogène dans le camionnage longue distance.

Varier? Un camion RNG typique vous donnera le même kilométrage qu’un camion diesel.

Infrastructure? Contrairement à l’éolien, l’hydroélectricité et le solaire, le RNG est une solution plug-and-play avec l’infrastructure de gaz naturel existante. Il ne nécessite pas d’énormes dépenses en capital pour fonctionner à grande échelle. Après tout, il existe 729 stations de ravitaillement en gaz naturel de classe 6-8 en Amérique du Nord. Le GNR peut être pompé à travers toutes ces stations.

Frais? Les prix actuels du GNR oscillent autour de 1 $ par gallon diesel équivalent, tandis que les prix de l’hydrogène et de l’électricité – bien qu’en baisse constante – se situent toujours fermement au nord de 5 $.

Ainsi, en étant une source d’énergie propre avec la meilleure autonomie, les coûts les plus bas et une infrastructure déjà établie, le RNG est la seule technologie immédiatement utilisable pour décarboner les flottes de camions.

C’est pourquoi Deloitte prévoit que, d’ici 2026, environ 80 % de tous les systèmes d’entraînement alternatifs des camions lourds utiliseront le gaz naturel.

Et Hyliion est positionné avec la meilleure plate-forme de groupe motopropulseur de camion RNG – surnommée Hypertruck ERX – qui devrait commencer les livraisons en 2021 et 2022. Cette plate-forme perturbera considérablement l’industrie du camionnage, et au cours de la prochaine décennie, vous pourriez voir beaucoup de UPS (NYSE :UPS), DHL, FedEx (NYSE :FDX), Coca Cola (NYSE :KO) et Walmart (NYSE :WMT) les camions soient construits sur le groupe motopropulseur Hypertruck ERX.

Les qualités supérieures d’Hyliion

Il suffit de regarder les chiffres ici. Hyliion surpasse constamment ses rivaux Nicolas (NASDAQ :NKLA) et Tesla (NASDAQ :TSLA).

L’Hypertruck ERX a une autonomie de 1 300 milles, soit environ 70 % de plus que le camion à hydrogène de Nikola (750 milles) et environ 160 % de plus que le semi-camion de Tesla (500 milles).

Sa capacité de charge utile est de 53 000 livres, soit environ 10 % de plus que Nikola (48 000 livres) et environ 20 % de plus que Tesla (43 000 livres).

Hyliion a un temps de recharge complet de seulement 10 minutes, le même que celui du camion à hydrogène de Nikola et un tiers de celui du semi-camion de Tesla.

Et avec un temps de ramassage de 0 à 60 miles par heure de 20 secondes, Hyliion est à égalité avec le semi-camion de Tesla et 10 secondes de moins que le camion à hydrogène de Nikola.

En d’autres termes, l’Hypertruck ERX d’Hyliion est la meilleure plate-forme technologique de camions longue distance à énergie propre sur le marché, ce qui signifie qu’elle pourrait conduire à la perturbation de l’énergie propre du marché du camionnage de classe 8.

Le résultat final sur l’action HYLN

Les grands risques ici sont les progrès de la technologie des batteries électriques et de l’hydrogène.

C’est-à-dire que beaucoup d’argent est consacré à l’amélioration des batteries lithium-ion EV et des piles à combustible à hydrogène. Certaines des personnes les plus intelligentes au monde travaillent sur cette technologie. Il y a de fortes chances qu’ils fassent des percées majeures en termes de performances et de coûts dans le sien à venir, ce qui pourrait rendre les avantages actuels de RNG nuls.

Si cela se produit, l’action HYLN ne vaut rien.

Ainsi, avec Hyliion, vous avez un jeu à haut risque et à haut rendement sur RNG avec un profil risque-rendement équilibré, maintenant que le cours de l’action s’est effondré en dessous de 10 $. Si vous croyez au RNG, prenez une position longue spéculative. Si vous ne le faites pas, passez le stock. Mais ne mettez pas l’argent de votre déjeuner pour travailler ici.

La plupart des actions que je couvre dans mon service de conseil en newsletter premium, Innovation Investor, sont aussi excitantes ou plus excitantes que les actions SoFi.

En fait, j’ai près de 50 actions d’hypercroissance, chacune correspondant à une mégatendance émergente spécifique, qui pourraient générer des rendements comparables à ceux d’Amazon au cours des prochains mois et années.

En vous inscrivant aujourd’hui, vous aurez également accès à un certain nombre de mes rapports de recherche spéciaux, y compris des rapports sur 3 actions IA changeantes à acheter, 7 actions hyperscale à acheter en 2021 et mon guide d’investissement fondamental, The VC Insider’s Millionaire Playbook .

De plus, vous aurez un accès complet à chaque transaction que je fais, qui comprend des actions telles que la startup de véhicules autonomes la plus excitante au monde, une action de « Digitainment » de classe mondiale créant les éléments constitutifs du métaverse, une entreprise que nous croyons pleinement être un “Tesla-killer”, et bien d’autres.

Pour commencer, cliquez ici pour regarder mon tout premier sommet sur la croissance exponentielle et pour vous abonner à Innovation Investor dès aujourd’hui.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.