Achetez la baisse des actions AYX pour jouer le rebond éventuel (à long terme) d’Alteryx

Alteryx (NYSE :AYX) vient de s’effondrer sur des bénéfices médiocres du deuxième trimestre. Mais nous pensons que le krach offre aux investisseurs une opportunité d’achat majeure en actions AYX.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Juste pour remettre les pendules à l’heure – les chiffres présentés par Alteryx étaient horribles. Nous savons que.

Les chiffres du deuxième trimestre eux-mêmes étaient plutôt bons et la société a largement dépassé les estimations, mais c’est là que s’arrêtent les bonnes nouvelles.

Les guides du troisième trimestre et de l’année entière étaient carrément mauvais.

Alteryx dit essentiellement qu’il n’augmentera pas du tout ses revenus au cours de la seconde moitié de l’année, ce qui est un gros signal d’alarme pour une action qui se négocie à 8X les ventes à terme.

Mais nous avons regardé un peu plus loin et pensons qu’il y a une raison derrière ces prévisions ternes, à savoir des problèmes éphémères de comptabilité et de main-d’œuvre qui vont bientôt se régler d’eux-mêmes.

Sur le plan comptable, Alteryx s’oriente vers un modèle économique cloud. Et cela signifie des adhésions avec des contrats d’abonnement plus courts. Cela pèse certainement sur les revenus déclarés, car, selon les règles comptables, la durée d’un contrat est importante en ce qui concerne le montant des revenus à comptabiliser au cours d’une période spécifique.

Mais, d’un autre côté, la valeur moyenne des contrats a augmenté. Ainsi, la base de revenus récurrents annuels (ARR) de l’entreprise n’est en fait pas affectée par ces contrats de plus courte durée. Nous pensons que l’ARR est un indicateur plus véridique de la santé fondamentale de l’entreprise. Et nous pensons que c’est un indicateur avancé des revenus, étant donné le pivot du modèle commercial du cloud.

Par conséquent, nous sommes en fait assez confiants que les tendances de croissance des revenus rebondiront en 2022 et au-delà, d’autant plus que les tendances de croissance de la clientèle restent très saines.

En ce qui concerne les problèmes de main-d’œuvre susmentionnés, la société affirme qu’il y a eu une attrition importante dans son équipe de vente en raison des conditions de travail en vigueur dans lesquelles les gens ne veulent tout simplement plus travailler dans la vente.

Cela fait partie d’un problème plus large de pénurie de main-d’œuvre qui, selon nous, se résoudra en septembre lorsque les enfants retourneront à l’école et que les prestations de relance prendront fin.

L’essentiel sur les actions AYX

En résumé, nous pensons que les chiffres d’Alteryx au deuxième trimestre étaient suffisamment mauvais pour qu’AYX soit alourdi au cours des prochaines semaines.

Mais, à plus long terme, c’est une opportunité.

Alteryx est une très bonne entreprise qui traverse une très bonne, bien que difficile transition.

Et c’est pourquoi nous recommandons d’acheter à la baisse, car l’action AYX est actuellement très sous-évaluée et a un solide potentiel de hausse.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.