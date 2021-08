Achetez la barboteuse noire de garde-robe nue d’Addison Rae

Attention à tous ceux qui sont trop paresseux pour un pantalon. Et d’ailleurs, pour les chemises. Il est temps d’acheter une pause. Plus précisément celle qu’Addison Rae vient de porter, qui ressemble un peu à une simple robe LBD jusqu’à ce que, surprise, elle ait des jambes.

Addison a associé cette tenue à des bottes à plateforme noires jusqu’aux genoux et à un poney bas, et même si je suis à peu près sûr que je finirai par avoir l’air… pas… pareil quand je le recréerai, JE VAIS ESSAYER.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Alors, où pouvez-vous acheter ce look ? À déterminer sur ces bottes, mais la barboteuse d’Addison vient de Naked Wardrobe et coûte 60 $.

Mignon, besoin, etc.

Pour info, Addison est actuellement en pleine promotion de son nouveau film He’s All That – un redémarrage de She’s All That qui présente avec désinvolture un caméo de Kourtney Kardashian, sans parler de Rachael Leigh Cook (qui joue la mère d’Addison dans le film).

Addison a parlé de l’apparition surprise de Kourtney dans He’s All That with Access (via People), en disant: “Je pensais que ce serait tellement incroyable. C’est une amie incroyable, un mentor et une personne incroyable. Nous avons eu beaucoup de chance que cela ait fini par fonctionner et je suis très reconnaissant pour elle.”

Elle a ajouté: “Je pense que nous sommes tous les deux des gens très honnêtes et que nous aimons beaucoup les mêmes choses. Cela a commencé avec nous deux qui aimions simplement faire de l’exercice. Nous le faisions souvent ensemble.”

He’s All That tombe le 27 août, alors planifiez votre vie en conséquence, je suppose!

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io