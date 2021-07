Achetez la robe Bachelorette pour hommes de Tayshia Adams

Des photos viennent de tomber du prochain spécial Men Tell All de The Bachelorette, et bien que oui – nous sommes ici pour le drame – nous sommes également très présents pour le look. Plus précisément, la magnifique robe en cuir orange rosé de Tayshia Adams.

Craig SjodinABC

Elle! Regards! Étonnante!

Selon @starstyle_com, qui couvre tout ce qui concerne la mode Bachelor Nation, la robe est de Rick Owens et elle est actuellement disponible pour voler dans votre placard à tout moment. Attention, c’est assez cher à 1 475 $, mais tbh, un look aussi beau pourrait en valoir la peine selon à quel point vous avez envie de mettre votre pauvre carte de crédit qui souffre depuis longtemps (réponse pour moi : beaucoup).

(Aussi, psst : une version rose à manches longues de la robe Athena est actuellement en super vente chez Net-a-Porter pour 234,23 $ si vous avez envie de ramasser ça !)

Kay, pendant que vous vous demandez si vous devriez ou non tout risquer pour cette robe incroyable, un peu sur le Men Tell All – notez simplement, SPOILERS sont ci-dessous :

Apparemment, Men Tell All de cette année a été filmé devant un public en direct, et selon Reality Steve « il y avait environ 12 gars au total » lors de l’enregistrement la semaine dernière. Aucun détail sur tous ceux qui ont fait la coupe, mais apparemment “Michael A. et Andrew étaient tous les deux là puisqu’ils venaient d’être éliminés.” Pendant ce temps, Justin Glaze, Greg Grippo et Blake Moynes n’ont malheureusement pas pu faire l’enregistrement parce qu’ils sont les trois derniers de Katie – mais ils seront probablement tous à la spéciale After the Final Rose, donc pas de soucis !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io