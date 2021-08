Les vents arrière derrière ce secteur « inévitable » … comment le jouer … ce qui se cache derrière la récente faiblesse des prix … une énorme demande arrive

Lorsqu’il s’agit de créer de la richesse en actions, peu de concepts vous aideront plus que quelque chose que nous, chez InvestorPlace, appelons « inévitables ».

Franchement, c’est le concept le plus important du «Top 10» pour les investisseurs en actions, pour deux raisons…

Premièrement, c’est incroyablement simple.

Deuxièmement, c’est incroyablement lucratif.

“Inévitables” est un concept popularisé par l’investisseur légendaire, Warren Buffett. C’est son terme pour les entreprises avec d’énormes avantages concurrentiels qui dominent leurs industries.

Extrait de la lettre aux investisseurs de Berkshire Hathaway de Buffett en 1996 :

Des entreprises telles que Coca-Cola et Gillette pourraient bien être étiquetées « les incontournables ». Les prévisionnistes peuvent différer un peu dans leurs prédictions de la quantité exacte de boissons gazeuses ou d’équipements de rasage que ces entreprises feront dans dix ou vingt ans… En fin de compte, cependant, aucun observateur sensé – pas même les concurrents les plus vigoureux de ces entreprises, en supposant qu’ils évaluent la question honnêtement – ​​ne remet en question le fait que Coke et Gillette domineront leurs domaines dans le monde entier pendant toute une vie d’investissement.

Les « inévitables » sont un petit groupe de leaders du marché bien établis qui domineront leurs secteurs pour les décennies à venir. Ils sont tellement aimés, avec des positions si bien défendues, que leur domination et leur succès continus sont pratiquement inévitables.

Ce sont des investissements évidents. Vous allouez votre argent, allez vivre votre vie pendant une dizaine d’années, puis éventuellement, vérifiez votre solde pour trouver une croissance extraordinaire.

Maintenant, bien que « inévitables » se réfère à des actions spécifiques comme nous l’avons utilisé jusqu’à présent, nous pouvons l’étendre.

Dans les bonnes circonstances, le terme s’applique à certaines technologies, actifs, tendances ou changements culturels qui ont un tel impact qu’une croissance massive est inévitable.

Aujourd’hui, les investisseurs se voient offrir la possibilité d’« acheter la baisse » d’un de ces actifs inévitables qui leur rapportera énormément cette décennie.

Cet investissement était en plein essor pendant des mois – jusqu’au printemps dernier. Les derniers mois ont vu les prix reculer.

Mais comme notre spécialiste de la macro, Eric Fry, le note ci-dessous, la demande ne va nulle part. En fait, il va augmenter considérablement au cours des prochaines années, tandis que l’offre diminue.

Traduction – les prix augmentent et M. Market nous propose un prix réduit aujourd’hui.

On parle du boom du cuivre.

Aujourd’hui, assurons-nous que vous êtes au courant de ce qui se passe et pourquoi. Mieux encore, nous vous donnerons un nouveau jeu de cuivre qui, selon Eric, récompensera les investisseurs cette décennie alors que cette tendance inévitable se déroule.

*** Une forte demande et une offre faible signifient d’excellents rendements pour les investisseurs dans le cuivre

Pour tous les nouveaux lecteurs de Digest, Eric est notre spécialiste mondial de la macro et l’éditeur de The Speculator. En tant que macro-investisseur, il évalue les marchés et les classes d’actifs dans une perspective globale afin d’identifier des opportunités intéressantes.

Une fois qu’une tendance macro est dans sa ligne de mire, il creuse pour trouver le bon investissement spécifique pour saisir l’opportunité.

Cela a été une stratégie puissante…

Au cours de ses décennies dans l’entreprise, Eric a déterré plus de 1000% + d’investissements que quiconque que nous connaissons dans l’industrie de la newsletter.

Le plus récent est arrivé il y a environ un mois. Eric a mené ses abonnés Speculator à un gagnant de plus de 1 400 % dans – à juste titre – le géant minier du cuivre, Freeport-McMoRan (FCX).

Bien que ce commerce spécifique soit dans les livres, Eric ne cherche pas à ce que la course monstre du cuivre se termine de si tôt.

Voici son point de vue, tiré de son récent numéro de sa lettre électronique gratuite, Smart Money :

Le sujet d’aujourd’hui est la demande de cuivre… Elle est en train d’augmenter. Un sujet connexe est l’offre de cuivre… Elle ne parvient pas à répondre à la demande. Conclusion d’aujourd’hui : achetez la baisse des prix du cuivre.

Plongeons dans les détails ici…

Pour tous les nouveaux lecteurs de Digest, le cuivre est un métal indispensable en matière de technologies vertes. Et comme vous le savez, notre monde connaît aujourd’hui une poussée massive vers tout ce qui est « vert ».

Des véhicules électriques à l’énergie solaire, en passant par les batteries, la plomberie et le câblage de base non écologiques, le cuivre se trouve dans presque tout.

Voici Eric avec des détails supplémentaires :

Selon le cabinet d’études Solutions Fitch, l’utilisation mondiale annuelle de cuivre passera de 24 millions de tonnes à près de 32 millions de tonnes au cours de la prochaine décennie, principalement grâce à la demande croissante des technologies d’énergie renouvelable. C’est vrai; la plupart des technologies vertes sont des « porcs de cuivre ». Un projet d’énergie solaire moyen, par exemple, nécessite environ cinq fois plus de cuivre par mégawatt de capacité qu’une centrale à combustible fossile conventionnelle. Les parcs éoliens offshore en demandent environ 10 fois plus. D’ici 2030, la demande de cuivre issue des technologies vertes va plus que tripler pour atteindre cinq millions de tonnes par an. À titre de perspective, cinq tonnes de demande de cuivre annuelle seraient supérieures à la production annuelle combinée des trois plus grandes mines de cuivre du monde !

C’est un bon début.

Mais comme tout étudiant Econ 101 vous le dira, la demande n’est que la moitié de l’influence sur le prix.

*** Que nous disent les prévisions sur l’offre ?

La plupart des experts de l’industrie doutent que l’offre mondiale de cuivre puisse suivre le rythme de la demande.

Fitch, auquel Eric a fait référence ci-dessus, s’attend à ce que le déficit d’approvisionnement en cuivre se creuse au cours des trois prochaines années pour atteindre un déficit de près d’un demi-million de tonnes en 2024.

Retour à Éric :

Un déficit de cette taille devrait mettre un plancher solide sous le prix du cuivre. Mais les entreprises de cuivre ne peuvent pas simplement actionner un commutateur pour augmenter la production lorsque les prix du cuivre sont élevés ; ils sont entravés par la baisse des teneurs en minerai, la hausse des coûts de production et des délais de développement plus longs… En raison des obstacles considérables au lancement d’une nouvelle production de cuivre à grande échelle, les approvisionnements annuels du métal auront probablement du mal à suivre le rythme de la croissance de la demande.

Nous avons donc une décennie à venir de demande massive avec une offre limitée. C’est une recette parfaite pour des gains de prix.

Comment les investisseurs peuvent-ils y jouer ?

***Mettre le cuivre au travail dans votre portefeuille

Il y a évidemment Freeport-McMoRan, qui a conduit Eric à un rendement de plus de 1 400 % le mois dernier.

Dans les précédents Digests, nous avons également souligné les ETF Global X Copper Miners (COPX). Eric a également recommandé COPX – ses transactions officielles ont bénéficié à hauteur de 100 % et 85 % respectivement (il a vendu par tranches).

Aujourd’hui, mettons un nouveau nom sur votre radar – Ivanhoe Mines (OTC : IVPAF).

D’Éric :

Grâce à de nombreuses années d’efforts et d’investissements extraordinaires, (Ivanhoe) est sur la bonne voie pour augmenter sa production de cuivre face à un déficit d’approvisionnement mondial. Ivanhoe doit sa « bonne chance » à des décennies de travail acharné et de prévoyance.

Eric détaille l’un des projets de production d’Ivanhoe, qui a le potentiel de devenir la plus grande mine de cuivre au monde. Mais il revient bientôt au macro-cas du cuivre en faisant référence au PDG d’Ivanhoe, Robert Friedland.

Retour à Éric :

Au cours des dernières années, Friedland d’Ivanhoe a prédit à plusieurs reprises un boom de plusieurs décennies de la demande de cuivre qui serait alimenté par les technologies d’énergie renouvelable. Lors d’une conférence sur l’investissement à Vancouver à laquelle j’ai assisté il y a quatre ans, j’ai entendu Friedland déclarer d’un ton neutre : « Sur la base des problèmes écologiques et environnementaux mondiaux, chaque solution vous pousse vers le cuivre. Il a ensuite prédit avec audace : « D’ici 2021, vous aurez besoin d’un télescope pour voir le prix du cuivre ! Il avait raison… et son entreprise est parfaitement positionnée pour profiter d’un boom du cuivre sur plusieurs années.

Il roule bien jusqu’à présent.

Ci-dessous, nous voyons Ivanhoe en hausse de 100% au cours de la dernière année, contre 31% pour le S&P 500.

***Alors, qu’est-ce qui se cache derrière le récent recul du prix du cuivre ?

Bref, la Chine.

Le prix du cuivre a atteint un sommet récent en mai. Cela a dépassé une course monstre commençant en mars 2020.

Mais les gains étaient si importants, si rapides, que cela conduisait à la spéculation sur les prix et à la thésaurisation en Chine. La Chine consomme plus de la moitié de la production mondiale annuelle de cuivre, donc Pékin n’a pas aimé cette hausse des prix.

Le résultat? La Chine a fait ce qu’elle fait de mieux : réprimer.

Depuis CNBC, en mai :

Les autorités chinoises ont lancé lundi un avertissement de “tolérance zéro” aux spéculateurs sur matières premières, faisant chuter les prix de certains actifs. De nouvelles directives ont été publiées par la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine dans un avis sur son site Web. Cela faisait suite à une réunion entre l’organisme et les leaders de l’industrie et les associations de matières premières telles que le cuivre, l’aluminium, le fer, l’acier et les métaux non ferreux. La Chine tente depuis des semaines de calmer la ferveur autour des prix de certaines matières premières, qui s’envolent depuis le début de l’année.

Le cuivre a chuté d’environ 10 % depuis son plus haut de mai.

Mais la Chine ne peut pas faire grand-chose.

*** La demande est tout simplement trop forte pour que les prix restent étouffés longtemps

La poussée vers le «vert» est trop forte. La demande ne fera qu’augmenter à partir d’ici. Et cela fait du cuivre un secteur incontournable cette décennie.

Je lui laisse le dernier mot :

Les périodes de boom à Freeport et à Ivanhoe devraient se poursuivre pendant la majeure partie de la décennie à venir, alors que le monde est aux prises avec des approvisionnements en cuivre incertains… « La complexité technique croissante et les délais d’approbation pourraient entraîner une pénurie de produits prêts à l’emploi. [copper] projets en 2025-30 », Bloomberg Intelligence prédit. Par conséquent, selon le cabinet de recherche CRU Group, l’industrie du cuivre doit investir plus de 100 milliards de dollars pour avoir une chance d’éviter d’importants déficits d’approvisionnement au cours de la prochaine décennie. Si l’industrie ne parvient pas à faire cet investissement, le monde pourrait être confronté à une pénurie importante de « l’ingrédient actif » dans la plupart des technologies d’énergie renouvelable. « La personne moyenne ne comprend tout simplement pas l’ampleur de l’implication pour les matières premières », conclut Friedland. “Si vous ne faites pas que du green wash, et que vous le pensez vraiment, alors c’est la vengeance des mineurs.” Traduction : La révolution de l’énergie propre pourrait faire pleuvoir des richesses sur des entreprises comme Ivanhoe et Freeport-McMoRan. En bout de ligne : Achetez la trempette.

