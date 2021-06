Achetez l’action NIO alors qu’elle revient en mode croissance

La grande et effrayante pénurie de semi-conducteurs – dans laquelle les constructeurs de véhicules électriques ont dû arrêter de produire des voitures parce qu’ils ne pouvaient pas mettre la main sur suffisamment de puces pour fabriquer des véhicules électriques – a pesé sur NIO (NYSE :NIO) stock de façon spectaculaire au cours des derniers mois, puisque la pénurie a effectivement plafonné ce qui était une trajectoire de croissance rapide pour le fabricant chinois de véhicules électriques haut de gamme.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Il était une fois, les livraisons de NIO augmentaient de 5% et plus chaque mois, et le stock de NIO atteignait près de 70 $. Mais, au cours des derniers mois, les volumes de livraison mensuels de NIO ont reculé – en baisse de 2 % en avril et de 5 % en mai. Comme ils l’ont fait, l’action NIO de haut vol s’est effondrée – de 70 $ début février à 30 $ début mai.

Mais le vent commence à tourner.

Plus précisément, NIO a rapporté aujourd’hui des chiffres de livraison de mai qui, même s’ils n’étaient pas bons eux-mêmes, impliquaient que le pire de l’impact de la pénurie de semi-conducteurs sur NIO se situait dans le rétroviseur et que l’entreprise reviendrait en mode hypercroissance ce mois-ci. C’est pourquoi l’action NIO est en hausse de 10% sur la journée.

C’est aussi pourquoi l’action NIO devrait augmenter à la hausse au cours des prochains mois.

Voici un regard plus profond.

Action NIO : le pire est-il passé ?

L’histoire de NIO au cours des derniers mois peut se résumer comme suit : NIO ne peut pas mettre la main sur suffisamment de puces semi-conductrices pour répondre à la demande croissante de ses véhicules en Chine, de sorte que la trajectoire de croissance autrefois rapide de l’entreprise s’est effondrée ces derniers mois. .

Cette tendance s’est poursuivie en mai. En fait, cela s’est aggravé en mai : les volumes de livraison de NIO en mai se sont élevés à 6 711, en baisse de 5,5% d’un mois à l’autre – après une baisse de 2,1% en avril.

Pas bon.

Mais, caché dans le rapport, la direction a également réitéré que, malgré les faibles chiffres de mai, les livraisons du deuxième trimestre atteindront environ 21 500. Cela implique 7 750 livraisons en juin. Cela augmenterait de 15,5% d’un mois à l’autre et représenterait également le plus gros volume de livraison mensuel jamais enregistré par NIO.

En d’autres termes, alors que les volumes de livraison de NIO reculent depuis plusieurs mois, ils devraient s’envoler à la hausse en juin.

Le pire de la pénurie de semi-conducteurs est-il dans le rétroviseur ?

Il semble bien que oui. Le fait que la plus grande et la plus importante usine de production de puces informatiques de l’industrie automobile au monde – l’usine Renesas au Japon – est déjà revenue à 88 % de sa capacité de production après un incendie en mars a temporairement fermé l’usine. La pleine production est attendue d’ici juin.

Vue d’ensemble : il semble de plus en plus que le pire de l’impact de la pénurie de semi-conducteurs sur NIO soit terminé, et par conséquent, le stock de NIO devrait pouvoir voler plus haut à partir d’ici.

Énorme avantage à venir

D’après mes chiffres, l’action NIO a un potentiel de hausse incroyable par rapport aux niveaux actuels.

Je crois généralement que NIO n’a d’égal que Tesla (NASDAQ :TSLA) et Moteurs lucides (NASDAQ :CCIV) en termes de technologie EV et de capital de marque, et est le seul de ces trois fabricants de VE à être basé en Chine – et par conséquent, dispose d’un «avantage de terrain» sur le plus grand marché automobile du monde.

Compte tenu de cette conviction, je pense qu’il est très probable que NIO devienne un acteur très important sur le marché automobile haut de gamme chinois à grande échelle, décrochant quelque chose comme 8% de part de marché. Je pense également qu’il est très probable que NIO connaisse un bon succès sur le marché international, contrôlant quelque chose comme 3% à 4% du marché automobile en dehors de la Chine.

En supposant que les marges se maintiennent grâce aux économies d’échelle et à un fort pouvoir de fixation des prix, ma modélisation indique que NIO a une piste à 5 $ de bénéfices par action d’ici 2030 – un nombre qui, je pense, justifie un prix de plus de 60 $ aujourd’hui pour l’action NIO.

Résultat net sur les actions NIO

L’action NIO est l’une de mes actions technologiques préférées à acheter aujourd’hui, pour son potentiel perturbateur à long terme. C’est un nom qui, je crois, peut monter en flèche de plusieurs centaines de pour cent par rapport aux niveaux actuels, alors que le monde passe des voitures à essence aux voitures électriques.

Mais le stock de NIO n’est que l’un de mes principaux stocks de véhicules électriques, qui représentent la crème de la crème en matière d’innovation technologique de rupture dans les véhicules électriques. Ces sociétés disposent toutes d’équipes de direction sans pareil et d’un potentiel énorme à long terme.

Chacun de ces titres de mobilité de nouvelle génération pourrait afficher des rendements similaires à ceux de Tesla, y compris une startup secrète qui est le fer de lance de la révolution de la conduite autonome, et une entreprise que je considère comme mon stock de véhicules électriques «dormeurs» de la décennie.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Investisseur innovant. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné d’Innovation Investor dès aujourd’hui.