Achetez l’action SOFI pour une forte croissance à l’approche d’un plancher technique

SoFi (NASDAQ :SOFI) n’a pas eu un bon mois. Au cours des 30 derniers jours, l’action SOFI a chuté d’environ 30%. Mais ce n’est pas une raison pour se recroqueviller. En fait, nous pensons que la baisse de SoFi est une excellente opportunité d’acheter des actions SOFI à bon marché.

Nous attribuons la vente massive à une vague d’offres publiques initiales (IPO) fintech attirant un certain montant d’intérêts et d’argent à la SOFI.

Mais vendre pour cette raison n’a pas de sens. SoFi n’est pas simplement une autre entreprise de technologie financière essayant de créer une banque numérique pour remplacer Wells Fargo (NYSE :WFC) et Banque d’Amérique (NYSE :BAC), c’est la meilleure entreprise fintech. Et ils ont créé la meilleure banque numérique à ce jour qui, selon nous, remplacera éventuellement les grandes banques.

Et leurs 1,8 million de clients, en hausse de 160 % depuis début 2019, ne représentent que 0,4 % des quelque 500 millions de comptes bancaires aux États-Unis. Wells Fargo et Bank of America ont des capitalisations boursières de 170 milliards de dollars et 345 milliards de dollars, respectivement. Avec une capitalisation boursière de seulement 20 milliards de dollars, il y a beaucoup de place pour la croissance ici avec SoFi.

En d’autres termes, les sociétés de technologie financière apparaissent à un rythme croissant, mais SoFi est finalement la crème de la crème.

Ils ont l’équipe de direction la plus talentueuse, le produit le plus utilisé et l’ensemble d’outils fintech le plus complet. Par conséquent, ils sont également les plus susceptibles de perturber le système bancaire traditionnel.

Le résultat sur SOFI Stock

La faiblesse à court terme – résultant de l’expansion de l’espace fintech – crée une opportunité d’achat temporaire chez ce gagnant à long terme.

Nous sommes également optimistes sur le fait que le titre SOFI semble s’approcher d’un creux technique. L’action SoFi était auparavant une bonne affaire à environ 20 $, mais maintenant c’est une bonne affaire.

L’action a montré un support technique solide autour du niveau de 15 $ pendant plusieurs mois.

Nous sommes actuellement juste un dollar environ au-dessus de ce niveau, donc le risque de baisse semble limité aux niveaux actuels. Le potentiel de hausse, en revanche, est énorme.

L’action SOFI a un profil risque-rendement incroyable, nous pensons donc que vous devriez acheter.

SoFi n’est que l’un de mes meilleurs choix pour acheter à long terme. Et, oui, les actions SOFI rapporteront aux investisseurs de gros rendements. Cependant, c’est loin d’être le seul stock d’hypercroissance sur mon radar.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.