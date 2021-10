Achetez l’appareil domestique intelligent le plus populaire d’Amazon pour 23 $, obtenez 30 $ en retour

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Chamberlain est l’une des principales marques en matière d’ouvre-portes de garage et de contrôleurs. L’entreprise a une longue histoire dans l’industrie dont elle fait partie depuis 67 ans maintenant. Contrairement à d’autres leaders de longue date de l’industrie, cependant, Chamberlain s’est adapté et a changé avec le temps. Maintenant, il s’est étendu au-delà de la fabrication de certains des ouvre-portes de garage traditionnels les plus populaires. C’est également un leader dans ce segment émergent de l’espace de la maison intelligente. Le bien-aimé de l’entreprise Ouvre-porte de garage intelligent MyQ est l’un des gadgets pour la maison intelligente préférés de nos lecteurs depuis si longtemps.

Maintenant, il y a une nouvelle version à chaud publiée à la fin de l’année dernière qui ne coûte que 40 $. C’est certainement une bonne affaire étant donné que le modèle d’origine coûtait deux fois plus cher lors de son lancement. Un contrôleur de porte de garage intelligent est un gadget qui est souvent négligé par les personnes qui achètent des appareils intelligents pour la maison. Mais c’est une erreur. Une fois que vous aurez commencé à en utiliser un, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans. Vous devez rester debout et taper votre code PIN dans un clavier qui ne semble jamais fonctionner du premier coup. Pendant ce temps, je peux ouvrir ma porte de garage en un instant d’une simple pression sur mon smartphone !

Vous voulez entrer dans l’action? À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un MyQ pour seulement 23 $ sur Amazon. De plus, il y a aussi une promotion spéciale disponible pour une durée limitée qui vous rapporte 30 $ !

La meilleure offre d’ouvre-porte de garage MyQ d’Amazon

Les Ouvre-porte de garage MyQ coûtait 100 $ lors de sa première sortie… et cela valait chaque centime. Cet appareil génial s’installe en moins de 20 minutes. Une fois installé, il vous permet d’ouvrir et de fermer votre porte de garage à l’aide de votre smartphone. Vous pouvez même simplement utiliser une simple commande vocale grâce au support Alexa. Que vous ne vouliez plus jamais vous demander si vous vous êtes souvenu de fermer votre porte de garage alors que vous vous précipitiez au travail ou que vous en ayez marre de devoir composer avec ce clavier ennuyeux qui ne semble jamais fonctionner du premier coup, le MyQ est un achat génial .

Il fonctionne également avec le service Key d’Amazon pour les livraisons en garage, et vous pouvez obtenir un crédit Amazon de 40 $ si vous entrez le code promotionnel. KEY30 lors de votre première commande de clé Amazon. C’est une promotion spéciale qu’Amazon organise en ce moment et vous pouvez en savoir plus ici sur le site d’Amazon.

Chambellan Ouvre-porte de garage intelligent MyQ est de retour en stock dès maintenant et il est en vente avec un rabais. Assurez-vous de consulter la section « autres vendeurs » d’Amazon pour le meilleur prix. Ensuite, en plus de cela, vous pouvez également profiter de cette promotion Amazon Key, vous finirez par obtenir un MyQ gratuit. En fait, vous repartirez avec plus d’argent que vous n’en aviez au départ grâce à ce crédit de clé !

Il faut aussi mentionner que le MyQ de deuxième génération est disponible pour 24,98 $. Il possède toutes les mêmes caractéristiques principales ainsi qu’une connectivité Bluetooth. Vous pouvez faire la différence entre les deux unités en regardant la couleur. Le modèle de première génération que tout le monde connaît est noir. Ensuite, le nouveau modèle MyQ de deuxième génération avec Bluetooth est blanc. Il est en vente dès maintenant pour quelques dollars de plus, nous vous recommandons donc vivement d’opter pour le plus récent. Et si vous profitez de la promo Key, vous finissez quand même par être payé au final !

Faits rapides sur MyQ

L’ouvre-porte de garage MyQ est un appareil tellement fantastique. Nous pensons vraiment que cela devrait être dans la maison de tout le monde. Faites-nous confiance, une fois que vous commencez à ouvrir et fermer votre garage avec un simple robinet ou une commande vocale, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. Voici quelques points clés à retenir :

Ouvrez et fermez votre porte de garage depuis l’intérieur de votre maison, depuis l’arrière-cour ou depuis le bas du pâté de maisons Fonctionne de n’importe où dans le monde à l’aide d’une simple application sur votre smartphone Fini les tracas avec des claviers vieux de dix ans qui ne fonctionnent jamais du premier coup Vous pouvez contrôlez également votre porte de garage avec votre voix Compatible avec les commandes vocales Amazon Alexa et Google Assistant Contrôlez deux portes de garage avec un hub MyQ en ajoutant un capteur supplémentaire Vous vous demandez si vous avez laissé votre porte de garage ouverte lorsque vous vous précipitiez hors de chez vous le matin ? Maintenant, vous n’avez plus à deviner, car MyQ peut vous dire qu’il prend en charge le service de livraison gratuit dans le garage d’Amazon appelé Amazon Key, et vous pouvez obtenir un crédit de 30 $ la première fois que vous utilisez Amazon Key grâce à la promotion spéciale d’Amazon (en savoir plus sur amazon. com/keypromo) Compatibilité universelle qui fonctionne avec toutes les grandes marques de portes de garage et tous les modèles fabriqués après 1993 S’intègre à n’importe quelle plate-forme de maison intelligente – et lier votre compte MyQ à Google Assistant et IFTTT est gratuit dès maintenant pour une durée limitée

Hub de contrôleur de porte de garage intelligent MyQ de Chamberlain avec Bluetooth Prix catalogue : 29,98 $ Prix : 24,98 $ Vous économisez : 5,00 $ (17%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

