Achetez le bikini Alessandra Rich de Dua Lipa en solde

Dua Lipa est actuellement en vacances, et l’ambiance est mieux décrite comme LOOKS ON LOOKS ON LOOKS. Tout ce que Dua a porté lors de ce voyage a été impeccable, mais nous sommes ici pour parler de son bikini bleu irisé. Parce qu’il a de jolies petites manches et que je dois le posséder immédiatement.

Selon le site de fans @closetofdualipa, qui fait vraiment un travail sérieux pour trouver chacune de ces tenues de vacances, Dua porte un bikini Alessandra Rich et il est actuellement en vente en quantités limitées, alors courez, ne marchez pas.

Ensemble de bikini bralet orné de perles Alessandra Rich

Alessandra Rich cettire.com

222,41 $

Psst : il existe aussi en rose et noir, si c’est plus votre truc !

Pour info, Dua est en vacances incroyablement stylées avec son petit ami Anwar Hadid et quelques amis. Elle a récemment parlé de sortir avec Anwar dans sa couverture pour Rolling Stone, affirmant qu’ils passent la plupart de leur temps ensemble dans la ferme familiale de Hadid en Pennsylvanie. “Je suis très à l’aise dans la relation, plus que toute autre”, a-t-elle déclaré. “[We] se réveiller vers 9h00, 9h30, prendre une douche, s’habiller, prendre un petit déjeuner, emmener le chien faire une très belle promenade longue, peut-être faire du yoga, préparer un déjeuner, sortir, regarder un film, jouer avec les animaux.”

Elle a également révélé qu’elle avait donné à Anwar deux chèvres naines nommées Funky et Bam-Bam, et s’est dit “Vous pouvez les emmener à l’intérieur. Ils adorent les câlins.”

Cela ressemble à la définition d’idyllique, tbh. Kay, c’est parti pour attacher des manches à tous mes hauts de bikini actuels.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

