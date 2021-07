Achetez le bikini orange en forme d’étoile de Lady Gaga

Bonjour de la piscine de Lady Gaga ! Le “talentueux, brillant, incroyable, incroyable, spectaculaire, spectaculaire, jamais le même, totalement unique, complètement jamais fait auparavant, n’ayant pas peur de référencer ou de ne pas référencer, mettez-le dans un mélangeur, chiez dessus, vomis dessus, mangez-le, donnez-lui naissance “l’icône pop vient de sauter sur Instagram pour publier une vidéo d’elle sortant avec désinvolture d’une piscine dans un bikini orange en forme d’étoile, et les vibrations. elles sont. impeccable.

Si votre première pensée était « Wow elle a l’air incroyable » et votre deuxième pensée était un « O PUIS-JE ACHETER CE MAILLOT DE BAIN », vous n’êtes pas seul. Le haut estival en forme d’étoile de Gaga, selon Pop Sugar, est le haut de bikini à licou Stella de Lali + Layla en Cherrybomb, tandis qu’elle semble porter le bas de bikini Hazel, également en Cherrybomb.

Malheureusement, il semble que les bas Hazel exacts de Gaga soient épuisés, mais la marque a également une coupe similaire dans Cherrybomb qui est toujours disponible.

BAS SASKI – CHERRYBOMB

CHERRYBOMB laliandlayla.com

59,00 $

Kay, au revoir pendant que moi, une personne qui n’habite pas près d’une plage et n’a pas accès à une piscine, je pars informer ma collection d’autres maillots de bain qu’ils ne sont plus pertinents et n’ont plus de place dans ma vie ou mon placard plus.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

