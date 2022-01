Achetez le Samsung Galaxy Watch4 en solo à 199€

Si a estado buscando como regalo de Reyes un reloj inteligente y no has encontrado ninguno que te convenciera por la calidad que ofrece lo que cuesta, esto va a cambiar ahora mismo. El motivo no es otro con una excelente oferta que puedes encontrar en Amazon y que te permite conseguir el Samsung Galaxy Watch4 al precio más bajo que se ha visto hasta la fecha en la mencionada tienda online.

Concretamente, ahora mismo en vez de tener que pagar 269 euros lo que tienes que gastaste para conseguir el smartwatch del que estamos hablando es tan solo 199 euros. Una cifra realmente baja teniendo en cuenta la gran cantidad de posibilidades y el buen acabado que ofrece este producto. Además, en estos momentos todos los colores en los que puedes comprar este accesorio tienen la misma promoción, por lo que es una excelente oportunidad para hacerte con la opción que mejor encaja con tus gustos y sin Pagar nada por los gastos de envío.

Muchas opciones de uso en este reloj

Una de las grandes novedades que vas a encontrar en este wearable es que cuenta con un sistema operativo que combina lo mejor de Tizen (el desarrollo propio de Samsung) con Porter OS de Google. Por lo tanto, Vas a poder acceder a una gran cantidad de aplicaciones de forma gratuita que entre otras cosas permiten que personalices de la mejor forma posible el reloj inteligente. Esto, además, también posibilita que puedas utilizar el dispositivo con la práctica totalidad de los teléfonos que hay en el mercado debido a que utiliza Bluetooth para sincronizarse con ellos ya que existe una aplicación tanto para iOS Côme para Android.

Por cierto, en el apartado de la conectividad y buenas noticias ya que este es un modelo que incluye Wifi accéder à un Internet de forma independiente sin tener que depender en exceso de los smartphones. Además, también cuenta con NFC para poder realizar pagos móviles. Y, como non, y compris GPS algo que se agradece mucho para poder realizar un posicionamiento bastante exacto y que de esta forma el Samsung Galaxy Watch4 sea una excelente opción como compañero a la hora de hacer deporte (para esto también incluye una gran cantidad de sensores que te permiten conocer datos como la presión arterial o todo lo que tiene que ver con el corazón debido a que dispone de ECG).

À faire avec le Samsung Galaxy Watch4

Con una capa de métal de excelente diseño -concretamente es aluminio- y correas muy resistentes que se pueden intercambiar de forma sencilla si así lo deseas, es important mencionar que este es un modelo que puedes utilizar por plus d’un jour complet sin tener que recurrir a un enchufe. Esto puede parecer poco comparado con otros smartwatch que no permiten instalar aplicaciones, pero lo cierto es que está entre los mejores que hay en el mercado que permiten utilizar apps que no están incluidas por defecto. Por cierto, incluye carga rápida, algo que se agradece mucho ya que en apenas coing minutos tiene carga para llegar a la noche.

Avec un pantalon AMOLED de 1,19 pulgada que tiene una excelente resistencia y mejor calidad de imagen, destacar que el Samsung Galaxy Watch4 pesa menos de 26 G por lo que apenas notarás que lo llevas puesto en el día a día. La verdad es que este es un modelo avanzado con un puissance matérielle que, gracias a sus amplias opciones de uso, es una gran compra… especialmente ahora que tiene una oferta excelente en Amazon.