Achetez les actions Bajaj Holdings et Zee pour des gains tandis que Nifty 50 fait face à une résistance près de 17521 et 17563

La banque astucieuse subit des pressions à la vente depuis le mois dernier et il n’y a pas de répit. (Photo : REUTERS)

Par Rohan Patil

En termes de chandelier, les prix ont formé une configuration harami haussière et les prix ont pu clôturer juste à côté de leur moyenne mobile exponentielle de 21 semaines sur l’intervalle hebdomadaire. Le modèle de chandelier haussier harami nécessite une confirmation dans les semaines à venir avec une clôture au-dessus du modèle. Nifty 50 sur le graphique journalier continue de s’échanger dans une formation inférieure inférieure inférieure supérieure depuis le 19 octobre et la formation graphique actuelle indique une tendance à la baisse. Même l’oscillateur de momentum RSI (14) lit près de 54 niveaux avec un croisement baissier et continue de lire dans une formation plus basse.

L’indice de référence est confronté à une forte résistance d’un groupe de moyennes mobiles sur le graphique journalier où 21 et 50 DEMA sont placés près des niveaux 17521 et 17563 respectivement. Et le support de l’indice est placé à 16800 niveaux pour la semaine à venir.

Bank Nifty assiste à une pression de vente

La banque astucieuse subit des pressions à la vente depuis le mois dernier et il n’y a aucun répit vu que ce soit. Tous les rallyes sont vendus et un croisement baissier de 21 jours et 50 jours EMA est observé, ce qui indique une faiblesse à court terme.

Actuellement, l’indice se négocie à 36 197 et avait pris en charge l’EMA de 200 jours plus tôt cette semaine. L’indice est également proche de sa ligne de tendance à long terme et il sera intéressant de savoir si cette ligne de tendance est respectée ou non. Une rupture de cette ligne de tendance signifie que la vente peut persister lors des prochaines sessions de trading.

Les indicateurs suggèrent que l’indice est survendu où le RSI affiche une lecture de 34 et une divergence baissière MACD hebdomadaire est repérée. MACD a atteint un sommet inférieur et les prix ont atteint un nouveau sommet, ce qui nous indique que le prix aura tendance à revenir à sa moyenne. L’ADX quotidien affiche une lecture de 33 et est en hausse, ce qui signifie que la tendance est toujours forte et devrait se poursuivre.

Des supports importants sont placés à 35 300-35 700 et la résistance est placée près de 36 500-36 800. L’EMA de 21 jours est à 37 420 et l’EMA de 50 jours est à 37 770, ce qui sera une zone de résistance clé à court terme.

Les prix se négociaient dans une formation rectangulaire au cours des deux derniers mois et ont formé une résistance de ligne de tendance à 5030 niveaux.

BAJAJ HOLDING est sorti d’une configuration rectangulaire à 5100 niveaux le 1er décembre et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier. L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur la période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme.

L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal. L’oscillateur Momentum RSI (14) affiche près de 60 niveaux, ce qui indique que l’élan positif voudra continuer.

ZEEL : ACHETER

Objectif : Rs 395 | Stop Loss : Rs 325 | Retour 13%

Après la cassure du rectangle, ZEEL a retesté son support de ligne de tendance et a terminé son retour en arrière de la configuration haussière sur l’intervalle quotidien.

Les prix se maintiennent fermement au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle sur 100 semaines et l’oscillateur de dynamique RSI (14) se situe au-dessus de 60 niveaux. Comme l’action s’est déjà corrigée par rapport aux 349 niveaux et se négocie actuellement au-dessus de sa ligne de polarité, cela indique une structure de creux dans le compteur.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

