Jefferies India reste optimiste sur les sociétés pharmaceutiques indiennes, car il estime que les sociétés indiennes de développement et de fabrication de contrats enregistrent une amélioration significative du flux de commandes avec une forte visibilité sur la croissance. La société de recherche a lancé une couverture avec une cote « achat » sur deux actions pharmaceutiques – Gland Pharma et Laurus Labs, et voit un rallye allant jusqu’à 20%. Avec le lancement de Gland et Laurus, Jefferies a également étendu sa couverture CRO/CDMO India Pharma à cinq, dont Divi’s, Syngene et Piramal.

Dans le cadre de sa couverture, Jefferies India a également une cote d’achat sur Syngene International et Piramal Enterprises. Il a une cote « hold » sur les actions de Divis Laboratories. « Plusieurs modèles commerciaux différenciés ont émergé, et nous aimons ceux où les fournisseurs opèrent dans des espaces moins compétitifs et ceux soutenus par une gestion éprouvée », a déclaré le cabinet d’études.

Gland Pharma

Achat, CMP : Rs 3951,05, TP : Rs 4 566, Rallye : 15,6%

Jefferies India voit un rallye de près de 16% des actions de Gland Pharma. L’introduction en bourse de Gland Pharma à 6 480 crores de roupies, la plus grande émission publique pharmaceutique de l’Inde, a été vendue à une fourchette de prix de 1490 à 1 500 roupies par action. Même si son introduction en bourse a reçu une réponse tiède, les actions ont été cotées avec une prime de 14% à Rs 1 710 pièce le 20 novembre 2020. Jusqu’à présent, cette action pharmaceutique a grimpé de 163,4 % par rapport au prix de l’introduction en bourse, tandis que 131 % de prix d’inscription. Le cabinet de recherche a déclaré que Gland Pharma, un acteur B2B, a construit son expertise sur plusieurs décennies dans le domaine difficile à maîtriser des injectables. La société a une excellente expérience en matière d’audits de l’USFDA, et le maintien d’une telle conformité pour les installations d’injectables a été un différenciateur.

Laboratoires Laurus

Acheter, CPM : Rs 527,20, TP : Rs 628, Rallye : 19%

Jefferies India a noté que Laurus Labs a une capacité API éprouvée qui est utile dans CRO ( (Contract Research Organisation) ou CDMO. Laurus a lancé un grand cycle d’investissement qui augmentera son bloc brut de 67% au cours des 18 prochains mois avec des investissements dans l’API , Finished Dosage et Custom Synthesis, a noté la société de recherche.

Jefferies préfère Gland Pharma et Syngene International pour leurs modèles commerciaux défendables et Laurus pour la voie vers la croissance dans le secteur de la synthèse de CDMO. La société de recherche a ajouté qu’au cours de la dernière année, Gland a été le lecteur CDMO le plus performant, gagnant 66%, avec Laurus non loin derrière avec 52%. L’indice Nifty Pharma était stable, montrant que les CDMO sont « la saveur de la saison pour les investisseurs ». Nous valorisons Gland Pharma à 36,5x le BPA FY24E, en ligne avec son historique à un an de 37x.

