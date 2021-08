Achetez les colliers Constellation du 40e anniversaire de Meghan Markle

Meghan Markle a célébré son 40e anniversaire en lançant une vidéo surprise encourageant tout le monde à donner 40 minutes de leur temps pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail (j’adore le voir) – et vous avez peut-être remarqué qu’elle portait deux colliers empilés et très brillants . Il s’avère que ce sont des colliers de constellation et qu’ils ont une signification particulière.

Selon The Sun, les colliers de Meghan proviennent de la marque de Los Angeles Logan Hollowell et présentent les constellations de signes astrologique de ses deux enfants, Archie et Lilibet. Et oui, vous pouvez copier son look :

Collier Taureau Constellation

Taureau loganhollowell.com

1 600,00 $

Juste pour info, les colliers n’étaient pas le seul cri de Meghan à ses enfants dans cette vidéo. La duchesse nous a également donné un aperçu rapide des photos personnelles sur son bureau, qui semblent montrer Archie, Harry et Lilibet.

Archewell

Dans une note accompagnant la vidéo de son 40e anniversaire, Meghan a déclaré: «Je pense que le mentorat est un moyen d’aider les femmes à reprendre confiance en elles et à reconstruire leur force économique, et pour mon anniversaire, j’ai demandé à 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux de aidez à lancer un effort mondial en contribuant 40 MINUTES DE MENTORAT pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail. Avec ce temps, j’espère qu’ils aideront chacun quelqu’un à avancer dans sa vie professionnelle à sa manière, et j’espère qu’ils inspireront d’innombrables autres à donner également 40 minutes de leur temps. »

Meghan et Harry travaillent avec plusieurs organisations dédiées au mentorat, notamment Smart Works, YWCA et LA Works. Apprenez-en plus sur leur travail ici!

