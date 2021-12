Achetez les meilleurs looks de la saison 2 d’Emily à Paris

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Qui d’autre s’est excusé du dîner de Noël pour regarder la saison 2 d’Emily à Paris ? Parce que nous l’avons fait, et nous n’avons aucun regret.

Afin de ne pas gâcher toutes les intrigues juteuses de la dernière saison de l’émission Netflix, passons directement à la partie la plus importante : la mode ! Comme prévu, nous avons eu droit à des looks de niveau supérieur, prêts pour la piste, de tous les personnages, en particulier Emily et Mindy. Avec des styles à couper le souffle de Valentino et Balmain aux robes abordables de PrettyLittleThing, le duo élégant a été une inspiration majeure pour nos garde-robes 2022.

Ci-dessous, nous avons rassemblé un mélange de looks exacts et de dupes abordables de la saison 2, afin que vous puissiez canaliser votre Emily intérieure – que vous viviez à Saint-Tropez ou que vous travailliez sur votre propre version de Savoir !