Achetez les robes de sieste Hill House Home x « Bridgerton »

Mercredi, Hill House Home – alias la marque qui a essentiellement inventé le terme “robe de sieste” – a lancé une collaboration spéciale avec Bridgerton, en lançant trois nouveaux styles inspirés de la populaire émission Netflix ainsi que deux barrettes de cheveux ornées de bijoux. Ce partenariat parfait est né de Phenomenal, une agence de marque et de création fondée par Meena Harris qui soutient les communautés sous-représentées.

Il existe deux styles sans manches, le “Bridgerton Floral Pink Ellie” et “Bridgerton Floral Lavender Ellie”, avec de nouveaux imprimés conçus par Diane Hill, une artiste noire basée à Londres connue pour ses Chinoiseries colorées et pittoresques. Une autre robe, la “Whistledown Trellis Nesli”, est blanche avec un imprimé conçu par Hill House Home et exclusif à cette collection. Chacun se vend 125 $ et est disponible dans les tailles XXS-XXL.

ACHETEZ LA COLLECTION ICI

La robe de sieste Ellie

femmephénoménale.us

125,00 $

La robe de sieste Ellie

femmephénoménale.us

125,00 $

La robe de sieste Nesli

femmephénoménale.us

125,00 $

Barrette à bijoux

femmephénoménale.us

40,00 $

Barrette à bijoux

femmephénoménale.us

40,00 $

Et n’oublions pas les épingles à cheveux ! Ce n’est pas la première incursion de la marque dans les accessoires pour cheveux – il y a des bandeaux, des nœuds et d’autres barrettes disponibles sur le site – mais ceux de Bridgerton (chacun à 40 $) sont fabriqués en Italie et comportent des strass en verre multicolores de deux couleurs : rose et bleu.

Fondamentalement, cette collaboration est tellement logique compte tenu de la similitude de l’esthétique entre les robes aérées et à volants que Daphne Bridgerton et sa compagnie portaient dans le spectacle et le look romantique des robes confortables de Hill House Home. Les styles sont disponibles jusqu’à ce qu’ils soient épuisés, alors vous feriez mieux de cliquer rapidement !

Lauren Adhav Rédactrice de mode associée Je suis la rédactrice de mode associée de Cosmopolitan et j’écris sur toutes les tendances, les grands moments de la mode des célébrités et pourquoi les jeans à jambe large sont fondamentalement les meilleurs.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io