Achetez l’iPhone 12 avec une économie de 179 euros et la livraison gratuite est désormais possible sur eBay | La technologie

L’iPhone 12 est l’un de ces mobiles difficiles à trouver à un prix abordable. La dernière star d’Apple, dans sa version standard, est rarement disponible à moins de 780 euros.

Apple doit à l’iPhone 12 une hausse «historique» des ventes, selon eux. C’est l’un des téléphones les plus recherchés, mais aussi l’un des plus exclusifs pour son prix. Présenté en septembre de l’année dernière, ce terminal est toujours l’un des plus haut de gamme, mais il est désormais en vente.

Si tu es après lui depuis longtemps iPhone 12Vous avez maintenant une opportunité pas comme les autres. Achetez-le au prix le plus bas connu de lui, une offre publiée par eBay sans code de réduction ni astuce, juste une économie de plus de 170 euros.

Pour 779,9 euros, vous pouvez acheter ce nouveau smartphone Apple avec toutes ses fonctionnalités sur eBay. Pas de frais de port et avec la possibilité de demander un remboursement dans les 14 prochains jours si vous changez d’avis.

L’expédition est effectuée depuis l’Espagne, le temps d’attente ne sera donc pas très élevé et la garantie du produit est la meilleure. 79% du stock a déjà été vendu, donc si cela vous intéresse, n’y pensez pas trop pour ne pas manquer de votre iPhone 12.

Avec 128 Go de stockage, vous pouvez voir les résultats de performance de cette bête de technologie mobile dans l’analyse approfondie que nous avons menée il y a quelques mois chez Computer Hoy. Vous pouvez y voir toutes leurs forces et leurs faiblesses et les acheter avec d’autres modèles.

le iPhone 12 c’est un smartphone avec un Écran Retina XDR de 6,1 pouces et avec Ceramic Shield, un composé qui le rend plus résistant aux chutes. Il intègre également le nouveau Processeur A14 Bionic, l’un des processeurs les plus avancés du moment.

Il se vante également d’utiliser deux capteurs de 12 mégapixels avec un grand angle et un objectif ultra grand angle qui vous permet de capturer beaucoup plus de scènes que les appareils photo normaux. C’est la première fois qu’un iPhone peut enregistrer une vidéo 4K HDR et avec Dolby Vision, une technologie qui capture 60 fois plus de couleurs que l’enregistrement 8 bits standard.

Si vous cherchiez un mobile pour vous montrer avec les dernières spécifications du marché, l’iPhone 12 est l’un des mieux valorisés du moment et vous ne le trouverez guère à un meilleur prix avec ces conditions d’achat proposées par eBay.

