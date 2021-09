Achetez l’un des meilleurs aspirateurs de Shark pour son prix (presque) le plus bas

in

Les meilleurs aspirateurs sont suffisamment puissants pour collecter la poussière fine et les poils d’animaux jusqu’aux débris plus gros comme les céréales de vos tapis et sols durs. Cependant, ils peuvent être un achat coûteux, donc une bonne affaire d’aspirateur est toujours la bienvenue.

Au Royaume-Uni, Amazon a réduit de 47% le prix du Shark DuoClean Powered Lift-Away Upright NZ801, le réduisant à seulement 199,99 £ contre 379,99 £. Bien que ce ne soit pas aussi bas que les prix que nous avons vus pour cet aspirateur filaire le Black Friday et le Cyber ​​Monday, cela reste une bonne affaire. (Pas au Royaume-Uni ? Faites défiler vers le bas pour les meilleures offres d’aspirateurs dans votre région.)

La meilleure offre d’aspirateur Shark du moment au Royaume-Uni

Montant élévateur Shark DuoClean NZ801 : 379,99 £ 199,99 £ sur Amazon

Amazon a réduit de 180 £ le coût de cet aspirateur filaire, qui possède une section amovible pour faciliter le nettoyage des escaliers. Ce n’est pas le meilleur prix que nous ayons vu pour cet aspirateur – il est tombé à 189,99 £ auparavant. Cependant, à seulement 10 £ de plus que cette offre, c’est une très bonne affaire d’aspirateur et elle ne durera pas longtemps.Voir l’offre

Le Shark DuoClean Powered Lift-Away Upright NZ801 est doté de deux rouleaux de brosse motorisés dans la tête de nettoyage et d’une puissante aspiration, ce qui nous a impressionnés lorsqu’il s’agissait d’aspirer la poussière fine et les gros débris, tels que les pépites de céréales, des sols durs et des tapis. .

Le rouleau de brosse est également doté de la même technologie anti-emmêlement que celle du Shark Anti Hair Wrap Flexology IZ201, qui empêche les poils humains et animaux de se coincer autour de la brosse.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le bac à poussière peut également être retiré de la section principale, ce qui le rend plus léger et plus flexible lors du nettoyage des escaliers ou de l’aspiration des toiles d’araignée des plafonds.

Les aspirateurs filaires ont tendance à être légèrement plus lourds que les meilleurs aspirateurs sans fil, et le Shark DuoClean Powered Lift-Away Upright ne fait pas exception, pesant 6,4 kg par rapport au Dyson V15 Detect, qui pèse 3,1 kg.

Cela dit, nous avons toujours trouvé qu’il était facile de manœuvrer sur tous les types de sol, et comme il s’agit d’un modèle filaire, vous n’avez pas à interrompre votre session de nettoyage pour charger la batterie, comme vous le feriez avec un aspirateur sans fil.

