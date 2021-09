Achetez maintenant et remboursez en 3 mois sans aucun intérêt – Voici comment

On peut également diviser sa transaction en IME à plus long terme à l’avenir.

Achetez maintenant payez après 3 mois avec ce fournisseur BNPL – Voici ce que vous devez savoir

Au cours des dernières années, les services Buy Now Pay Later (BNPL) ont fait des bonds de géant et sont appelés à devenir une forme de financement importante. En Inde, les experts disent que la demande de BNPL augmente depuis environ 3-4 ans, encore accélérée par COVID-19. BNPL est désormais devenu un mode de paiement plus pratique, réduisant essentiellement la charge financière des emprunteurs en proposant des IME sans frais.

Divers fournisseurs de BNPL ont développé et amélioré leurs offres pour aider les emprunteurs à gérer leurs finances. Par exemple, Simpl, LazyPay et Ola Money résolvent la commodité en un clic de la fréquence élevée des transactions. De même, Bajaj Finance et Zest money résolvent le problème de l’abordabilité, en aidant quelqu’un à acheter un réfrigérateur d’une valeur de 80 000 pour 30 000 et le reste peut être payé par EMI. Uni Pay, en revanche, aide l’emprunteur à gérer ses problèmes de trésorerie avec la carte Uni Pay 1/3rd.

Bien que la plupart des produits payants sur le marché soient des cartes numériques et non physiques, ils dépendent généralement du commerçant et ne fonctionnent qu’au sein d’un réseau de commerçants et les lignes de crédit sont plus faibles. En comparaison, Uni Pay 1/3rd est à la fois une carte physique et une carte numérique et fonctionne sur le réseau Visa, donnant à l’emprunteur un accès à des millions de commerçants.

Comment cela profitera-t-il aux emprunteurs?

La carte physique d’Uni Pay 1/3rd peut être utilisée comme carte de crédit dans n’importe quel point de vente commerçant du réseau visa. Les emprunteurs bénéficient également d’une flexibilité au niveau des transactions – par exemple, ils auront la possibilité de choisir de diviser les paiements en 3 parties ou de payer le même mois et de bénéficier d’une remise en argent supplémentaire. Pour toute transaction effectuée via cette carte, le client peut payer sur 3 mois sans frais supplémentaires. Par exemple, si vous effectuez une transaction d’une valeur de 3 000 Rs et choisissez l’option 1/3, cela devient 1 000 Rs le mois 1, 1 000 Rs le deuxième mois et 1 000 Rs le troisième mois. Et si vous décidez de rembourser la totalité du montant à la fin du premier mois, comme pour une carte de crédit classique, vous obtiendrez 1 % de cashback ou de récompense.

Nitin Gupta, fondateur et PDG d’Uni, déclare : « L’idée de base derrière la carte Uni Pay 1/3rd est qu’elle aide à gérer les besoins d’argent à court terme tout en offrant la possibilité de gagner des récompenses selon le choix. C’est le produit de crédit sans intérêt le plus long du marché. Il remet en question l’éthique traditionnelle autour des cartes de crédit qui pénalisent les emprunteurs pour les besoins de fonds à court terme. »

Contrairement aux autres cartes de crédit et aux options BNPL, la carte Pay 1/3rd offre aux emprunteurs le choix de payer 1/3rd ou d’obtenir des récompenses de 1% en fonction de leurs besoins, et cela est personnalisable à chaque transaction. Ce produit BNPL offre une commodité, dans laquelle un individu peut soit effectuer un achat et payer plus tard, soit effectuer un paiement ou le décomposer en IME. Par conséquent, on peut diviser sa transaction en IME à plus long terme à l’avenir.

Cependant, Gupta ajoute : « La carte Pay 1/3rd n’est pas une carte de crédit mais une carte PayLater. Une carte de crédit a un cycle de paiement de 30 jours et l’emprunteur obtient une période de crédit de seulement 30 jours. Pour obtenir une période de crédit plus longue, la carte PayLater d’Uni sous la ligne Buy Now Pay Later offre l’option avec une carte prépayée à solde nul. Il est également assorti d’une limite de crédit allant de Rs 20 000 à Rs 6 lakhs. Une fois la transaction effectuée à l’aide de cette option BNPL, l’emprunteur doit sélectionner l’option de paiement mensuel ou unique via l’application Uni.

Frais et taux d’intérêt

Des frais de retard seront applicables pour les transactions qui ne sont pas payées au-delà des 3 mois de délai de récupération. Cette carte BNPL Pay 1/3rd a un forfait pour le paiement du montant minimum et le paiement manquant au-delà de la date d’échéance.

Dans tout produit BNPL, y compris Pay 1/3rd, le montant minimum dû doit être payé à chaque cycle de facturation, sinon l’emprunteur devra payer des frais de retard qui sont décidés en fonction de la dalle. Cependant, contrairement à une carte de crédit, il n’y a pas de frais d’intérêt. De plus, si l’on omet d’effectuer un paiement pendant une période, il n’y a pas de frais d’intérêt ou d’intérêt sur les intérêts facturés.

L’option Uni payer plus tard s’accompagne de frais d’adhésion de Rs 1199, même si les frais d’adhésion sont supprimés à partir de maintenant.

Comment cette marge de crédit affecte-t-elle votre pointage de crédit?

Les experts disent que l’impact de la carte Uni est similaire à celui d’une carte de crédit. Des remboursements ponctuels et cohérents amélioreront la cote de crédit et les retards de paiement auront également un effet.

