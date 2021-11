Achetez maintenant, payez plus tard : sans intérêts ni frais, BNPL est en passe de devenir un instrument avantageux

Avec des fonctionnalités similaires, les plateformes Buy Now Pay Later (BNPL) sont devenues des challengers de cartes de crédit.

Avec des fonctionnalités similaires, les plateformes Buy Now Pay Later (BNPL) sont devenues des challengers de cartes de crédit. Dernièrement, l’industrie BNPL a gagné en popularité, en particulier pendant la saison des fêtes en cours. Cependant, les frais cachés et les restrictions d’utilisation faisaient partie des principaux obstacles soulignés par les experts financiers.

Pour le rendre plus convivial, ZeroPay, une startup FinTech, a introduit un modèle d’expérience utilisateur qui élimine toutes les restrictions existantes et les frais cachés dans le segment.

En raison de l’élimination des restrictions et des frais, les utilisateurs peuvent désormais acheter plus librement n’importe où, sans intérêt, sans frais de retard et sans frais Zeropay, la plate-forme BNPL unique basée sur OTT.

La plate-forme fonctionne sur un modèle d’effet de réseau dans lequel un utilisateur intègre automatiquement un fournisseur en effectuant simplement un achat auprès du fournisseur. Ce modèle permet à l’utilisateur de faire ses achats de n’importe où sans vérifier si le vendeur est affilié à la plateforme ou non. Zeropay est également la première plateforme BNPL à n’imposer aucune pénalité de retard à ses utilisateurs.

L’industrie du crédit a toujours été stricte avec le processus d’intégration des utilisateurs en procédant à de longues vérifications des antécédents. Zeropay a facilité cela en proposant un processus KYC qui prend moins de 45 secondes pour la vérification. Cela a également permis à l’application d’obtenir plus de 10 000 téléchargements dans la semaine suivant son lancement et un total de 40 000 téléchargements en moins d’un mois. Les prêts sont décaissés en fonction de la cote de crédit d’un utilisateur et le remboursement est effectué en trois versements sans percevoir d’intérêts sur le montant du prêt. La plate-forme fonctionne uniquement sur les revenus générés par les fournisseurs sur chaque transaction.

Commentant la mission de Zeropay de créer un environnement de crédit sain, Krishna Basani, PDG et fondateur de Zeropay a déclaré : « Aujourd’hui, le secteur des cartes de crédit prospère grâce aux erreurs qu’un client peut potentiellement commettre en termes de dépenses au-delà des limites de crédit et de dates de paiement manquantes. Zeropay pense que les entreprises devraient être conçues pour permettre aux clients de trouver des solutions.

« Avec Zeropay, nous envisageons de démocratiser le crédit à la consommation en touchant le grand public. Nous pensons qu’éduquer les utilisateurs sur l’utilisation du crédit peut se faire sans les pénaliser », a-t-il ajouté.

