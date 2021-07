Achetez maintenant Payez plus tard : voici tout ce que vous devez savoir sur les programmes BNPL

Pourquoi les services BNPL gagnent-ils en attrait par rapport aux cartes de crédit ?

Au cours des dernières années, le Buy Now Pay Later (BNPL) est devenu une forme de financement importante. En Inde, la demande de BNPL augmente depuis environ 2-3 ans, encore accélérée par COVID-19. BNPL est devenu un mode de paiement plus pratique, réduisant essentiellement la charge financière des emprunteurs en proposant des IME sans frais.

Selon Goldman Sachs, l’industrie indienne du commerce électronique est en passe de devenir un marché de 99 milliards de dollars d’ici 2024, tirée par la demande des consommateurs. Dans le même temps, selon les experts du secteur, BNPL deviendra le moyen de paiement en ligne à la croissance la plus rapide, passant d’une part de 3 % en 2020 à 9 % en 2024.

Une enquête BNPL au quatrième trimestre 2020 a prédit que BNPL augmenterait de 65,5% en Inde, pour atteindre une valeur de 11 570,7 millions de dollars en 2021. L’adoption de ce mode de paiement devrait augmenter à un TCAC de 24,2% de 2021 à 2028, en prenant le brut valeur marchande de BNPL en Inde à 52 827,2 millions de dollars d’ici 2028, contre 6 990,5 millions de dollars en 2020.

BNPL augmente les taux de conversion et les valeurs moyennes des commandes (AOV) pour les commerçants en réduisant les hésitations d’achat des acheteurs. Il devrait continuer à gagner en popularité en tant que méthode de paiement avec des avantages pour tous les joueurs. Par exemple, Flipkart a récemment étendu ses services Flipkart Pay Later pour rendre le crédit disponible non seulement sur la plate-forme mais également sur d’autres canaux partenaires, à l’instar d’autres fournisseurs de services BNPL Paytm Postpaid et Amazon Pay.

Comment fonctionnent les offres BNPL ?

Le principe fondamental du service BNPL est qu’il permet de payer des heures supplémentaires – mais d’avoir les moyens d’acheter, aujourd’hui. La durée du crédit pour les services BNPL varie de 30 jours à 36 mois, selon la taille de la transaction. De même, le montant du crédit dépend également du prêteur – par exemple, alors que Flipkart propose un processus de paiement transparent jusqu’à Rs 10 000, dans le cadre de leurs services BNPL, ZestMoney, un autre prêteur BNPL, propose jusqu’à une limite personnalisée de Rs 60 000.

Gaurav Hinduja, cofondateur et directeur général de Capital Float, déclare : « BNPL gagne en popularité car elle offre une expérience d’achat transparente aux clients. En tant que solution 100 % numérique, BNPL facilite un processus de paiement rapide en un clic. Pour bénéficier des services BNPL, l’acheteur doit s’inscrire une fois en caisse et peut procéder à l’utilisation de la solution lors de ses achats sur différentes marques et sites marchands. BNPL est généralement un financement à faible coût ou sans frais avec un calendrier de remboursement flexible.

En quoi BNPL est-il différent des cartes de crédit ?

La principale caractéristique de l’option « Acheter maintenant, payer plus tard » est qu’il s’agit d’un service de facilité de crédit en un clic disponible à la caisse sur les applications et les sites Web des marchands. Avec BNPL, on peut profiter de cette option de crédit à court terme pour effectuer des achats instantanés et les payer ultérieurement.

Voici en quoi BNPL diffère des cartes de crédit :

Modèle de tarification transparent et à faible coût : BNPL suit généralement un modèle de tarification transparent et à faible coût car de nombreuses offres sont subventionnées par les marques afin que le client obtienne la meilleure valeur de l’offre. Lizzie Chapman, PDG et cofondatrice de ZestMoney, déclare : « Contrairement aux cartes de crédit qui sont censées tromper le client avec des frais cachés et des taux d’intérêt exorbitants, BNPL est transparente. Le client sait exactement combien il paiera.

Processus d’inscription entièrement numérique et instantané : Toute personne assise dans n’importe quelle partie du pays peut s’inscrire et profiter du service. Les cartes de crédit, en revanche, nécessitent des semaines et beaucoup de paperasse. Avec le KYC numérique, on peut obtenir instantanément une approbation et commencer à effectuer des transactions.

Plus accessible: En comparaison, disent les experts, les cartes de crédit sont destinées aux clients CIBIL élevés, aux personnes dans les métros et aux salariés. Seulement 30 millions de personnes en Inde utilisent des cartes de crédit. Chapman de ZestMoney ajoute : « BNPL par nature est conçu pour un marché beaucoup plus vaste, y compris les nouveaux clients de crédit ou les personnes ayant des antécédents de crédit insuffisants. La plupart des acteurs de BNPL utilisent un modèle alternatif de données et propriétaire pour approuver ces clients. De plus, les Indiens passent les cartes de crédit à la BNPL. »

Taux d’intérêt plus élevé – Cartes de crédit ou fournisseurs BNPL

C’est un fait bien connu que les cartes de crédit sont la forme de crédit la plus chère. Les taux d’intérêt sur les paiements manqués peuvent aller jusqu’à 48 pour cent, tandis que les sociétés BNPL facturent des taux d’intérêt d’environ 0 à 24 pour cent selon le commerçant, la durée et l’emprunteur.

Pourquoi les services BNPL gagnent-ils en attrait par rapport aux cartes de crédit ? Pourquoi les jeunes trouvent BNPL attractif ?

Nitya Sharma, PDG et co-fondateur de Simpl, déclare : « Les consommateurs indiens, comme tous les consommateurs, recherchent la confiance et la transparence dans leurs transactions, ce qui est en énorme déficit en ce qui concerne les cartes de crédit traditionnelles. Les consommateurs sont clairement réticents à utiliser les cartes de crédit et la plus grande source de réticence provient des « frais cachés » ou des divers frais de transaction qu’une société émettrice de cartes de crédit facture à ses clients. »

Il ajoute en outre: «Les frais de maintenance annuels, les frais d’avance de fonds, les suppléments sur l’essence et les frais de TPS ne sont que quelques-uns des coûts supplémentaires qu’un utilisateur encourt pour l’utilisation d’une carte de crédit. Le paiement à la livraison renforce la confiance dans la transaction et le paiement à la livraison est un véritable paiement en un clic et c’est ce que les services BNPL offrent aux consommateurs.

Le service BNPL est entièrement digital, en ligne et instantané. Il est plus facile et plus rapide de postuler et d’obtenir des approbations. Il n’est pas nécessaire qu’un agent vienne pour la paperasse.

Hinduja de Capital Float déclare : « Les avantages de BNPL, tels que l’enregistrement facile, la commodité d’utilisation et le paiement rapide, s’adressent directement aux clients avertis du numérique et averses aux cartes qui exigent un petit crédit rapide et pratique à portée de main. Les Millennials utilisent BNPL non seulement pour acheter des produits essentiels, mais aussi pour réaliser leurs aspirations, comme suivre un cours de perfectionnement ou voyager vers une destination de rêve.

Le drapeau rouge

Même avec tous les avantages et caractéristiques attrayantes, les experts du secteur affirment que les clients doivent être prudents lorsqu’ils profitent du service d’achat immédiat et de paiement plus tard.

Bien que cela diffère d’un prêteur à l’autre, des frais de retard ou des pénalités sous forme de frais ponctuels sont facturés, qui ne sont généralement pas aggravés, une nette différence par rapport aux cartes de crédit. Il est important de noter que BNPL est essentiellement encore un prêt et que les fournisseurs de BNPL peuvent donc signaler son comportement de remboursement aux agences de crédit.

Les experts disent que, comme pour tout autre prêt, il incombera toujours au client d’effectuer des remboursements rapidement pour maintenir une bonne cote de crédit, car la plupart des fournisseurs de BNPL signalent les remboursements aux bureaux de crédit.

