Achetez ou louez un train ! Poussée des chemins de fer indiens au tourisme ; Les joueurs privés peuvent désormais louer, acheter des voitures de train

Le transporteur national envisage de diffuser le tourisme ferroviaire parmi les masses en louant du matériel d’autocars aux parties intéressées.

Indian Railways va donner un coup de fouet à l’industrie touristique indienne en louant et en vendant des autocars à des particuliers ! Dans le but d’exploiter le potentiel touristique du pays ainsi que de tirer parti des principaux atouts des professionnels du secteur dans les activités touristiques telles que l’hôtellerie, le marketing, la portée de la clientèle, l’intégration de services, l’expertise en développement/identification de circuits touristiques, etc., le transporteur national envisage de diffuser le tourisme ferroviaire parmi les masses en louant du matériel d’autocars aux parties intéressées. Grâce à cela, les entreprises privées intéressées seraient en mesure d’exploiter ces trains en tant que services de trains thématiques religieux, culturels et autres du circuit touristique. Pour formuler la politique ainsi que les termes et conditions, le ministère des Chemins de fer a constitué un comité au niveau du directeur exécutif. Voici quelques caractéristiques générales du modèle proposé :

Location d’autocars d’Indian Railways selon la configuration souhaitée par le joueur intéressé. En outre, les coquilles nues peuvent être prises en location. En outre, l’achat pur et simple d’autocars peut également être effectué. Une rénovation mineure de ces autocars est autorisée. lignes directrices Acteur privé intéressé à décider/développer un modèle commercial (tarif, itinéraires, itinéraire, etc.) Processus simple d’inscription pour les joueurs intéressés en fonction des critères d’éligibilité Les frais de transport, les frais de stationnement nominaux ainsi que les frais de location seront prélevés par les chemins de fer indiens

Certaines des autres caractéristiques de cette politique incluront la priorité en matière de ponctualité, l’absence de transport pour les trajets d’entretien, les approbations en temps opportun pour la rénovation des autocars ainsi que les itinéraires, la publicité de tiers autorisée à l’intérieur du train, l’image de marque du train autorisée. Le plan du ministère des Chemins de fer est que les acteurs privés intéressés doivent louer ou acheter un train avec un minimum de 16 voitures, selon des sources citées dans un rapport d’IE.

