Achetez plus de Bitcoin, un analyste dit aux institutions que 257 millions de dollars en BTC quittent Gemini

Les institutions devraient recommencer à acheter du Bitcoin (BTC), a déclaré l’analyste principal PlanB alors qu’un échange verrait un nouveau retrait de 250 millions de dollars.

Dans un tweet mardi, PlanB a fait valoir que les conditions étaient désormais réunies pour que les acheteurs continuent d’accumuler du BTC en toute confiance.

PlanB: « Probablement temps » pour l’achat au deuxième trimestre

Le BTC / USD avait connu un manque d’élan au cours du week-end, culminant par une plongée à près de 56000 $. Avec une résistance proche des sommets historiques de 61 700 $ maintenant à son plus bas depuis le moment où ce niveau a été atteint pour la première fois, il peut maintenant payer pour être haussier.

De plus, plusieurs indicateurs en chaîne suggèrent que les vendeurs sont épuisés. Cela capitalise sur un récit existant qui favorise l’hébergement, et non le trading ou la vente à court préavis, comme stratégie principale pour les investisseurs Bitcoin.

«Maintenant que tous les fans de Pi-cycle, Wave, Rainbow et NUPL ont vendu leur bitcoin, il est probablement temps pour les institutions de reprendre leurs achats au deuxième trimestre», a écrit PlanB, mettant en évidence quatre indicateurs.

Parmi ceux-ci, le tableau des prix dit «Rainbow», qui catégorise le prix au comptant en termes de sentiment des investisseurs, a fortement favorisé l’hébergement cette semaine, ainsi que l’achat de plus de BTC aux prix actuels.

Une comparaison intéressante est avec le sommet des deux marchés haussiers précédents à la fin de 2013 et à la fin de 2017. Ensuite, Rainbow a signalé une formation de sommet en forme de bulle, avec l’implication que les hodlers devraient prendre des bénéfices. Étant donné que les lectures actuelles sont loin d’un tel sommet, l’indicateur suggère que les gains de prix actuels ont encore un long chemin à parcourir avant le sommet du cycle haussier.

Tableau des prix BTC / USD Rainbow. Source: Centre Blockchain

Comme Cointelegraph l’a rapporté, les modèles de prix Bitcoin stock-flux de PlanB demandent 100000 $ et plus cette année, avec jusqu’à 576000 $ et plus au cours du cycle actuel de réduction de moitié se terminant en 2024.

De gros pics de sortie restent

Pendant ce temps, la preuve que les institutions sont toujours intéressées peut déjà l’être.

Lundi, l’échange professionnel centré sur le client Gemini a vu 257 millions de dollars de BTC quitter ses avoirs en 10 minutes.

Ces importantes sorties de fonds ont caractérisé ces derniers mois et, avec le succès d’instruments tels que le Purpose Bitcoin ETF, laissent entendre que la demande ne montre aucun signe de s’arrêter à près de 60000 $ par pièce.

Graphique annoté des sorties d’échange Gemini. Source: Lex Moskovski / Twitter

Dans tous les échanges, les réserves de BTC continuent de baisser, en dessous de 2,3 millions cette semaine.

Réserves d’échange Bitcoin par rapport au graphique BTC / USD. Source: CryptoQuant

Selon les données de Glassnode, ressource de surveillance en chaîne, corroborées par Whalemap, le soutien aux acheteurs continue de se consolider à 57 000 dollars, réduisant ainsi la probabilité de baisses de prix plus profondes.