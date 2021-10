Achetez SAVA Stock on Dips alors que son essai de phase 3 avance

Le récent recul de Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA) signe qu’il est temps d’abandonner ce jeu biotech risqué ? Ou est-ce une opportunité d’entrer et/ou de compléter une position en actions SAVA, à un prix plus avantageux ?

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Je dirais la dernière. Oui, c’est une action très spéculative. S’il ne parvient pas à progresser davantage dans son traitement contre la maladie d’Alzheimer, le Simulfilam ? Les actions pourraient voir une chute considérable du prix. Mais dans un an environ, une fois que les données de son étude de phase 3 tout juste lancée sur le médicament commenceront à sortir ?

Le titre, battu ces derniers mois par les vendeurs à découvert, pourrait amorcer une formidable reprise. Comme je l’ai dit dans mon dernier article à ce sujet, les gains potentiels du succès avec Simulfilam dépassent largement les pertes importantes possibles.

Cela dit, je n’entrerais pas dans une position en une seule fois. Avec la prochaine grande nouvelle, c’est probablement dans des mois ? En attendant, il est possible de s’y mettre à l’aise, au prix d’aujourd’hui ou en dessous. Comme le montre sa récente action sur les prix, le côté long de la vente au détail s’impatiente et encaisse. Vous voudrez peut-être en profiter et construire lentement une position sur toute faiblesse.

SAVA Stock et les essais de phase 3 du Simulfilam

Après une flambée des prix fin septembre, en raison de la publication des premiers résultats positifs d’une étude ouverte sur son traitement contre la maladie d’Alzheimer, le manioc a connu une baisse constante au cours des dernières semaines.

Cela survient alors même que des nouvelles apparemment plus positives pour les actions SAVA sont sorties. Par exemple, l’initiation de la phase 3 mentionnée ci-dessus. De plus, l’annonce d’une pétition citoyenne en faveur de l’entreprise. Cela pourrait être considéré comme un contrepoids possible à la pétition citoyenne négative qui a fait couler l’action en août, qui, selon la société et ses partisans, était l’œuvre de vendeurs à découvert créant leur propre catalyseur pour faire baisser les actions.

Dans une certaine mesure, il est logique que les actions aient baissé, bien que les dernières nouvelles concernant le manioc soient largement positives. Au cours de sa montée en puissance plus tôt cette année, les commerçants de détail ont plongé dans ce domaine, s’attendant à de gros gains dans un court laps de temps. Mais après la publication de la pétition négative des citoyens en août, affirmant que les données d’une étude précédente sur Simulfilam avaient été manipulées ? L’espoir et le battage médiatique derrière ce titre en ont pris un sérieux coup.

Avec moins d’investisseurs de détail intéressés à y replonger, ceux qui le détiennent toujours ont deux options. Ils peuvent soit attendre que les choses se terminent, et éventuellement quitter leurs positions une fois que des nouvelles révolutionnaires seront publiées. Ou, ils peuvent accepter leurs pertes et passer à la prochaine opportunité d’argent rapide. De toute évidence, ils optent pour une approche à plus court terme. Cependant, si vous êtes optimiste quant aux chances d’une éventuelle approbation de la Food and Drug Administration (FDA) de Simulfilam ? Cela peut être à votre avantage.

La meilleure approche avec les parts de manioc

Jusqu’à ce qu’il publie les données préliminaires de ses essais de phase 3 qui viennent de commencer, l’action SAVA pourrait rester bloquée sur le côté. Pire encore, il pourrait baisser, car les commerçants qui l’ont enchéri plus tôt cette année encaissent par impatience.

En d’autres termes, le manioc ne devrait pas revenir à 100 $ par action, ni même vers son sommet de 146,16 $ par action, d’ici la fin de 2021. Ce n’est peut-être pas avant 2022 que cette pièce de biotechnologie voit un autre gros pic. Mais d’ici là, vous pourrez peut-être créer une position avec prudence, en ne la saisissant/en l’ajoutant qu’en cas de baisse/faiblesse supplémentaire.

L’acheter lentement dans les mois à venir peut non seulement vous permettre de vous exposer à des prix où le rapport risque/rendement est en votre faveur. Cela pourrait également minimiser votre risque de vous brûler, si cette entreprise connaît un véritable « game over ». À savoir, si plus de preuves sont publiées sur les allégations de manipulation de données, en montrant qu’elles sont exactes.

Bien sûr, les retombées futures de la controverse sur la manipulation des données ne sont pas la seule chose qui pourrait faire couler des actions. Ce n’est pas parce qu’il est passé aux essais de phase 3 que l’approbation complète est garantie. Il y a encore une chance que Simulfilam n’arrive pas sur le marché. Cela ramènerait plus que probablement le stock de SAVA à des niveaux de penny stock.

La ligne de fond

En fin de compte, Cassava Sciences va soit connaître une augmentation de prix à trois chiffres, soit plonger à plus de 90 %. La plupart des investisseurs aiment ce potentiel de hausse. Mais moins sont prêts à supporter un risque de baisse aussi élevé.

Il n’y a aucun moyen d’atténuer complètement sa nature à haut risque. Mais si vous êtes optimiste sur Simulfilam ? L’achat d’actions SAVA en cas de faiblesse, d’ici à ce que les données de son essai de phase 3 commencent à arriver, peut être la meilleure décision.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.