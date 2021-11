Achetez un billet d’avion maintenant, payez plus tard ! SpiceJet permet aux passagers de payer leurs billets en plusieurs fois

Les passagers n’ont pas à fournir les détails de leur carte de crédit ou de débit pour bénéficier du programme EMI, a-t-il déclaré.

SpiceJet a lancé lundi un nouveau programme en vertu duquel les passagers pourront payer leurs billets en trois, six ou 12 versements.

« Dans le cadre de l’offre de lancement, les clients pourront profiter d’une option EMI de trois mois sans frais supplémentaires (sans intérêt) », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

Pour bénéficier du programme EMI, les passagers doivent fournir des informations de base telles que le numéro PAN, le numéro Aadhar ou le VID et le vérifier avec un mot de passe à usage unique, a-t-il mentionné. Les clients devront effectuer le paiement du premier EMI en fournissant leur identifiant UPI et les EMI suivants seraient déduits du même identifiant UPI, a-t-il noté. Les passagers n’ont pas à fournir les détails de leur carte de crédit ou de débit pour bénéficier du programme EMI, a-t-il déclaré.

