Achetez un nouveau Pixel 6 ou Pixel 6 Pro et obtenez-en un autre gratuitement chez Verizon

Le Google Pixel 6 est facilement l’un des meilleurs téléphones Android que vous puissiez obtenir avec des performances fantastiques et un système d’appareil photo qui prend certaines des meilleures photos sur n’importe quel smartphone. Lorsque vous achetez un Google Pixel 6 avec 24 ou 30 mensualités, vous pouvez en obtenir un gratuitement avec une nouvelle ligne. C’est 700 $ de rabais chez Verizon Wireless.

Cette offre fonctionne également avec le Pixel 6 Pro, donc si vous voulez un écran plus grand et une autonomie de batterie plus longue, vous pouvez également économiser. Avec ces deux téléphones, il s’agit de l’une des meilleures offres de téléphones Android Black Friday que vous trouverez. Vous pouvez également mélanger et assortir afin que vous et la personne avec qui vous partagez votre compte puissiez obtenir la bonne taille. Vous devrez également souscrire à l’un des forfaits illimités de Verizon pour être admissible.

Le Google Pixel 6 est le dernier et excellent téléphone fabriqué par Google et il est livré avec la dernière version d’Android 12 ainsi que le nouveau langage de conception Materia You. Tout est alimenté par une puce personnalisée conçue spécifiquement pour ce téléphone appelé Google Tensor. Associé à 8 Go de RAM dans le Pixel 6 et 12 Go dans le Pixel 6 Pro, c’est l’une des meilleures expériences Android à ce jour.

Le Pixel 6 est livré avec un écran OLED de 6,4 pouces fonctionnant à 90 Hz afin que l’interface coule en douceur sous vos doigts. Le Pixel 6 Pro va encore plus loin avec un magnifique écran OLED 120 Hz de 6,7 pouces. Vous disposez également d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran pour pouvoir déverrouiller rapidement votre téléphone même si vous portez un masque. Naturellement, la prise en charge de la 5G est incluse pour le réseau de Verizon, y compris mmWave Ultra Wideband.

Achetez un Pixel 6 et obtenez-en un autre gratuitement (700 $ de réduction) chez Verizon Wireless

À bien des égards, les performances de l’appareil photo de la gamme Pixel 6 de Google sont le début du spectacle. Google s’est appuyé sur son excellent logiciel de caméra avec du matériel nouveau et amélioré. Un appareil photo principal de 50 MP a plus qu’assez de puissance brute pour capturer toute la lumière nécessaire pour une excellente photo tandis que le logiciel crée l’image finale qui est parfaite pour les médias sociaux ou même l’impression.

Vous obtenez également d’excellentes performances vidéo avec le HDR pour une grande clarté, quelles que soient les conditions d’éclairage. Le Pixel 6 Pro est livré avec un téléobjectif supplémentaire de 48 MP pour que vous puissiez capturer de nombreux détails avec un zoom 4x.

