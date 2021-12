Achetez un Pixel 6 ou 6 Pro chez Verizon et obtenez-en un autre gratuitement lorsque vous ajoutez une ligne

Le Google Pixel 6 et son frère plus talentueux, le Pixel 6 Pro, sont tous deux d’excellents téléphones Android dotés d’un logiciel à jour et bien sûr, d’appareils photo fantastiques. Ces téléphones sont également à un prix raisonnable par rapport aux modèles phares d’autres fabricants, mais Verizon porte la valeur au niveau supérieur. Si vous achetez un Pixel 6 ou Pixel 6 Pro auprès de l’opérateur avec un forfait de 24 ou 30 mois, vous pouvez en obtenir un deuxième gratuitement sur une nouvelle ligne.

Ces deux téléphones prennent en charge le réseau 5G de Verizon avec les bandes mmWave ultra large bande, la prise en charge de la bande C et, bien sûr, la 5G basse bande à l’échelle nationale. Contrairement à certains modèles déverrouillés, le Pixel 6 de Verizon est prêt pour les meilleures vitesses que le transporteur peut offrir. De même, le Pixel 6 Pro est également prêt pour le réseau.

Il ne fait aucun doute que le Pixel 6 est l’un des meilleurs téléphones Android que vous puissiez acheter avec un affichage rapide et réactif, d’excellentes performances de l’appareil photo et, bien sûr, la version la plus récente d’Android directement de Google. Le langage de conception d’Android 12 convient parfaitement au matériel avec des couleurs vives et des éléments d’interface utilisateur qui ont fière allure sur l’écran OLED 90 Hz du Pixel 6 et encore mieux sur l’écran 120 Hz du Pixel 6 Pro.

Si vous cherchez à connecter un nouveau membre de votre famille à votre forfait Verizon, c’est l’occasion idéale d’obtenir deux superbes cadeaux de Noël pour le prix d’un.

Pas un, mais deux pixels lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne chez Verizon Wireless

Google Pixel 6 128 Go | Un acheté un offert



Obtenez l’un des meilleurs téléphones Android de tous les temps avec un grand écran de 6,4 pouces, 128 Go de stockage et d’excellentes performances 5G. Vous bénéficiez également de la dernière version d’Android avec la sécurité et les fonctionnalités les plus récentes.

À partir de 23,33 $/mois. chez Verizon Wireless

Google Pixel 6 Pro 128 Go | Un acheté un offert



Le Pixel 6 Pro nivelle à peu près tous les éléments avec un écran de 6,7 pouces plus grand et meilleur avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution plus élevée. Il dispose également d’un appareil photo supplémentaire avec de meilleures performances de zoom.

À partir de 29,99 $/mois. chez Verizon Wireless

