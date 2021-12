Achetez un projecteur 4K pour solo 203 euros

Concretamente estamos hablando de un modelo Yaber V10 muy ligero y con un tamaño que os permitirá colocarlo allí donde mejor os parezca. Porque, al fin y al cabo, el primer gran objetivo de un proyector es garantizar nuestra comodidad a la hora de ver una película. Y, de hecho, para mayor confort siempre podemos hacernos con un soporte para proyector.

Pero si miramos en el interior de este aparto nos encontramos con una prestaciones que, sin lugar a dudas, harán las delicias de cualquier cinéfilo. Unos cuantos ejemlos de esto son su resolución nativa de 1920 * 1080P, su brillo de 8500 lúmenes y una relación de contraste de 12000 : 1, lo que nos conduce de forma certera a una exeriencia audiovisual que difícilmente querremos dejar escamos probe una.

Nunca a visto el cine así

Este proyecto Yaber V10 cuenta con una alta resolución de 1080P Full HD, admis, inclus, una decodificación 4K. También podremos ajustar parametros imprescindibles para la correcta visualización de vídeo como son la temperatura y el espacio del color. Además, filtra la luz azul haciendo que nuestros ojos se irriten menos y aliviando nuestra fatiga ocular, por lo que es ideal para hacer un maratón de domingo de esos que tanto nos gustan a todos.

De forma sencilla podremos convertir cualquier habitación de nuestra casa en un cine particular, ya que cuenta con un tamaño de proyección de hasta 300 poulgadas, con una distancia de emisión que puede variar entre los 1,5 y los 7,5 metros, según nuestras necesidades.

Este Yaber a accepté una connexion WiFi à double bande de 5 GHz, la cual superar hasta tres veces la velocidad de un WiFi estándar. De esta manera no necesitaremos ni cables ni adaptadores para poder disfrutar del contenido que elijamos ver.

Pour finir, pas de podemos olvidarnos de mencionar su sonido. Oui que este proyector también puede hacer las veces de altavoz, brindándonos un sonido impresionante donde la nitidez y la claridad son los atributos que consiguen predominar.

Aprovecha su precio único

Desde hace unos años, cada vez resulta más y más caro acudir al cine. Sin embargo, gracias a nuestro proyector Yaber podemos montar el nuestro propio sin salir de casa. Además, de esta forma, nos ahorraremos un buen dinero.

Por lo general, el precio de venta recomendado de este productor es de 268 euros. No obstante, podemos aprovechar el gran 24% de descuento que nos ofrecen en la página web de Amazon para ahorrarnos hasta 65 euros. Así pues, este magnífico proyecto 4K de Yaber puede ser nuestro por un total de 203 euros. Evidentemente se trata de una auténtica ganga, un chollazo que no todos los días se suele ver y que, por esa misma razón, no podemos dejar pasar. Porque, además, darse un capricho de vez en cuando nunca está mal, sobre todo si es de estas magnitudes y por un precio de escándalo.