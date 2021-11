Achetez un téléphone Samsung dans certains pays et votre portefeuille peut en souffrir

Robert Triggs / Autorité Android

Si vous souhaitez acheter un téléphone Samsung (ou un téléphone Apple), vous obtiendrez de meilleures offres dans certains pays que dans d’autres. Comme prévu, la Corée du Sud est le meilleur endroit pour acheter un téléphone Galaxy. Le Canada et la Biélorussie sont les pires. Il existe également de nombreuses autres données pour d’autres produits.

Il y a tellement de facteurs qui entrent dans le prix d’un smartphone. Avec autant de variables, il est inévitable que certains pays aient une meilleure valeur de leurs achats de téléphones que d’autres. Nous l’avons vu récemment avec le Motorola Edge 20 Pro, qui est une bien meilleure affaire en Inde qu’en Europe.

Grover a passé au peigne fin les informations sur les prix des principaux produits technologiques dans les grandes chaînes de vente au détail dans 50 pays différents. Il a ensuite compilé toutes ces données pour créer un prix médian pour des articles spécifiques, tels que le Samsung Galaxy S21, l’iPhone 13 et plus de 20 autres produits. Une fois qu’il avait un prix médian, il pouvait voir combien les produits spécifiques étaient plus chers dans chaque pays.

Vous pouvez consulter leur tableau de données ici. Cependant, nous allons nous concentrer sur les informations importantes pour les personnes qui souhaitent acheter un téléphone Samsung.

Les meilleurs et les pires endroits pour acheter un téléphone Samsung

Selon les données de Grover, le pire endroit pour acheter un téléphone Samsung est la Biélorussie. Il peut être plus de 40 % plus cher d’y acheter un téléphone par rapport au prix médian mondial. Le Canada n’est guère mieux, avec une augmentation de 39 %. L’Argentine, l’Irlande et la Grèce complètent les cinq derniers.

Pendant ce temps, le pays d’origine de Samsung, la Corée du Sud, est le meilleur endroit pour acheter un téléphone Galaxy. Par rapport au prix médian, vous pourriez économiser près de 35 %. L’Indonésie est également assez bonne avec une économie de près de 32%. La Nouvelle-Zélande, la Colombie et Hong Kong constituent le reste du top cinq.

Fait intéressant, les pays les plus proches du milieu — c’est-à-dire où les prix ne sont pas très différents de la médiane — sont le Chili et l’Autriche. L’Australie, l’Italie, les États-Unis et la Tchéquie se situent également très près du milieu.

Consultez le tableau des données par vous-même ici. Assurez-vous de regarder comment votre pays se classe pour tous les produits testés par Grover.

