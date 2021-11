Achetez une Apple Watch et obtenez une remise de 250 $ chez Verizon

Les modèles cellulaires Apple Watch sont toujours plus chers que leurs homologues GPS stricts, et lorsque vous devez ajouter le coût du forfait, le prix peut rapidement augmenter. Pourtant, une Apple Watch cellulaire vous donne le pouvoir d’utiliser votre Apple Watch sans votre iPhone, ce qui signifie que vous pouvez l’emmener plus d’endroits, en faire plus, suivre plus d’entraînements et répondre à plus de messages depuis votre poignet.

Bien sûr, si vous obtenez une Apple Watch cellulaire, vous avez besoin d’un plan, mais Verizon a tout couvert avec l’une des meilleures offres Black Friday Apple Watch. Si vous achetez une Apple Watch avec 24 ou 30 mensualités sur n’importe quel forfait, vous pouvez obtenir une autre Apple Watch, sur une nouvelle ligne, avec un crédit de 250 $ pendant plus de 24 ou 30 mois. Cela représente 250 $ de moins que vous devrez payer de votre poche pour cette deuxième Apple Watch.

Achetez une Apple Watch et obtenez 250 $ supplémentaires chez Verizon

Vous pouvez obtenir à la fois l’Apple Watch Series 7 et l’Apple Watch SE avec cette offre, ce qui en fait l’une des meilleures offres que nous ayons vues sur la nouvelle Apple Watch Series 7 jusqu’à présent. De plus, Verizon a même encore du stock d’Apple Watch Series 6 si vous voulez économiser un peu plus d’argent.

Ne manquez pas votre chance de posséder la meilleure Apple Watch qu’Apple ait jamais conçue pour une bonne affaire. Si vous allez passer au cellulaire, dirigez-vous vers Verizon et économisez votre argent.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.