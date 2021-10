Achetez une barre de son Samsung pour son prix le plus bas jamais vu de Newegg

Cette barre de son mince de Samsung est actuellement disponible à son prix le plus bas jamais atteint chez Newegg, à seulement 298 $. Cette barre de son de 38 pouces est livrée avec 9 haut-parleurs avant et un caisson de basses sans fil pour une barre de son qui frappe bien au-dessus de son poids. Il y a quelques choses à garder à l’esprit, cependant. Cette barre de son n’est équipée que d’un seul port d’entrée et de sortie HDMI, vous devrez donc vous fier à un mélangeur ou utiliser la connectivité Bluetooth intégrée si vous utilisez cette barre de son pour plusieurs appareils. Un autre petit inconvénient est le manque d’enceintes arrière supplémentaires, ce qui ne devrait pas être un problème pour les petites pièces, mais si vous avez un salon particulièrement grand, vous voudrez peut-être investir dans une paire d’enceintes tertiaires.

Barre de son Samsung HW-Q60T

Cette barre de son 5.1 de Samsung est dotée de basses puissantes et d’une connectivité Bluetooth. La barre de son de 38 pouces est équipée d’un total de 9 haut-parleurs pour une excellente expérience surround numérique et d’un caisson de basses sans fil pour aider à réduire l’encombrement des cordons.

Les Echo Buds de première génération d’Amazon sont actuellement disponibles chez Woot pour leur prix le plus bas à ce jour : 40 $. Alors que de nombreux écouteurs sont équipés d’une assistance vocale activée, les Amazon Echo Buds sont toujours à l’écoute, vous permettant d’appeler Amazon Alexa n’importe où, comme vous le feriez à la maison. Dans notre examen initial, nous avons noté à quel point nous étions impressionnés par le niveau de confort qu’ils offrent et par la technologie exclusive de réduction du bruit de Bose, qui aide à « éliminer les bourdonnements gênants et à réduire le bruit de la rue ». Il existe certainement des écouteurs au son meilleur sur le marché – nous en avons même mis en évidence quelques-uns dans notre tour d’horizon des meilleurs écouteurs sans fil – mais vous aurez du mal à trouver une paire aussi bonne pour un prix aussi bas.

Amazon Echo Buds

Les Echo Buds originaux d’Amazon offrent des fonctionnalités telles que la réduction du bruit Bose et un ajustement personnalisable, ainsi qu’un excellent son à un prix inférieur à celui de la plupart des concurrents.

Le Samsung Galaxy Book Pro est un petit ordinateur portable pratique, et grâce à cette offre sur Woot, vous pouvez en acheter un pour 780 $ jusqu’à épuisement des stocks. Cet ordinateur portable léger équipé d’OLED est étonnamment puissant et peut durer jusqu’à 20 heures avec une seule charge. Sous le capot, le Galaxy Book Pro utilise un processeur Intel Core i5 de 11e génération et 8 Go de RAM, ce qui en fait un excellent multitâche. Les 512 Go de stockage SSD intégré offrent également plus qu’assez d’espace pour tout projet sur lequel vous travaillez, et étant donné que l’ordinateur portable ne pèse que 2,3 livres et mesure moins de 0,5 pouce d’épaisseur, vous n’aurez pas à vous soucier de trimballer la machine de 15 pouces autour ou en l’insérant dans un sac à dos bondé. Lisez nos impressions pratiques.

Samsung Galaxy Book Pro (512 Go)

Le Galaxy Book Pro de Samsung récemment sorti est incroyablement léger et est censé émettre moins de lumière bleue qu’un écran LCD standard grâce à son nouvel écran OLED. Il est également alimenté par le dernier processeur Intel de 11e génération.

Le Roku Streaming Stick Plus est actuellement à son prix le plus bas sur Amazon et Best Buy. Cet appareil de streaming léger est remarquablement facile à utiliser et est assez petit pour tenir dans votre poche. Alors que Roku a récemment publié une nouvelle version, baptisée Roku Streaming Stick 4K, le Stick Plus de dernière génération offre toujours l’accès à tous les mêmes services de streaming et reste tout aussi facile à utiliser. Il vous suffit de brancher la clé sur un port HDMI disponible et de l’alimenter à l’aide du câble USB fourni, ce qui en fait un moyen rapide de diffuser du contenu sur n’importe quel téléviseur de votre maison (ne vous attendez pas à la prise en charge de Dolby Vision). Lire notre avis.

Roku Streaming Stick Plus

La clé de streaming compatible 4K de Roku dispose d’une interface simple et d’un accès à toutes les applications de streaming populaires, ainsi que de la prise en charge d’AirPlay 2 et de Dolby Atmos.

The Verge a 10 ans et vous êtes invité à la fête. Se déroulant à New York les 22 et 23 octobre, On The Verge sera une célébration de tout ce que nous avons accompli au cours de la dernière décennie, et nous voulons que vous en fassiez partie. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter des billets pour seulement 99 $ avec le code promotionnel 99NOW, qui vous donne droit à une entrée pour les deux jours et à quatre billets de boisson gratuits. L’événement comprendra des conférenciers du talent de The Verge et du monde plus large de la technologie, ainsi que des performances musicales et des expériences interactives.